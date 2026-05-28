Euler platformunda VanEck’in tokenleştirilmiş hazine fonu kurumsal borçlanmaya açıldı

VanEck’in tokenleştirilmiş hazine fonu, Securitize’in altyapısı üzerinden Euler’da işlem görmeye başladı. Bu adımla, uygun yatırımcılar ABD hazine bonolarının blokzincir üzerinde token olarak temsil edilen versiyonlarını teminat olarak kullanarak likidite ödünç alabiliyor.

Tokenleştirilmiş Hazineler DeFi ile Buluştu

Securitize’in işlettiği ve VanEck’in geliştirdiği VBILL adlı tokenleştirilmiş hazine ürünü, artık Euler platformunda kullanılabiliyor. Yatırımcılar, ABD hazine bonolarını blokzincirde teminat gösterip onchain ortamda kredi çekebiliyor. Bu süreçte, Securitize’in DS Protokolü de devrede bulunuyor.

Mini sözlük: Securitize DS Protokolü, blokzincir ortamındaki menkul kıymet işlemlerinde yatırımcıların ve varlıkların uygunluğunu ve transfer kısıtlarını otomatik olarak kontrol eden bir yazılım standardıdır. Böylece, varlıkların yalnızca uygun taraflar arasında el değiştirmesini sağlar.

Bu protokol sayesinde tokenleştirilmiş hazine bonolarının hangi kullanıcılar arasında aktarılabileceği ve hangi şartlarda kullanılabileceği belirleniyor. Bu durum, düzenlemelere uyumlu yatırım için önemli kabul ediliyor. Güncel fiyat verileri ise RedStone oracle’lerinden platforma ulaştırılıyor. Böylece yatırımcıların verdiği token teminatının değeri doğru şekilde hesaplanıyor.

“Bazı protokoller artık izinli varlıklara ilgi duymaya başladı. Daha önce DeFi pazarında bu yaygın değildi.” ifadesini Securitize ekosistem yöneticisi Graham Ferguson dile getirdi.

Kurumların Blokzinciri Tercihi Güçleniyor

Euler’daki bu yeni listeleme, büyük finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı hazine ve para piyasası ürünlerine daha fazla yer vermeye başladığı döneme denk geldi. RWA.xyz tarafından sağlanan verilere göre, tokenleştirilmiş ABD hazinelerinde yönetilen varlık miktarı 15 milyar doları aştı ve bu alan son bir yılda yaklaşık yüzde 150 büyüdü.

Varlık yönetim devleri BlackRock, Franklin Templeton ve Janus Henderson gibi firmalar, bu büyüyen pazara katılan kurumlar arasında öne çıkıyor. Söz konusu ürünler, özellikle gerçek getirili varlıklara dayalı teminat arayan kurumsal yatırımcıları hedef alıyor. Ancak bu piyasadaki tokenleştirilmiş varlık hacmi, finans sektörünün genel beklentilerine göre halen oldukça küçük boyutta kalıyor.

Kuruluş Tokenleştirilmiş Hazine Varlıkları (2024) RWA.xyz 15 milyar dolar Standard Chartered (Tahmin 2028) 2 trilyon dolar BCG & Ripple (Tahmin 2033) 18,9 trilyon dolar

Euler ve Platformlar Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Euler şu anda toplamda 320 milyon doların üzerinde varlığı platformunda barındırıyor. Son dönemde, tamamen izinsiz işlemler modelinden uzaklaşarak, kurumsal kullanıma daha açık bir finans yapısı geliştirmeye başladı. Diğer merkeziyetsiz finans platformlarından Aave de Horizon adlı gerçek varlık tabanlı borçlanma platformuyla benzer bir dönüşüm sürecine girdi.

Securitize, merkeziyetsiz finans protokollerinin açık blokzincir yapısını kurumsal düzenlemelerle uyumlu hale getirmenin gerekliliğine dikkat çekiyor. Buna göre, büyük fon yöneticileri ve kurumsal aktörler; mevcut düzenleyici standartlara uygun, izin kontrollü varlıklarla ilgileniyor. Bu yüzden, DeFi protokolleri kurumsal sermayeden pay alabilmek için mevcut sistemlerini gözden geçirme yoluna gidiyor.

Tokenleştirilmiş Ürünler DeFi’ye Kurumsal Boyut Kazandırıyor

VBILL’in Euler platformunda yer alması, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin herhangi bir düzenleyici kontrol kaybı olmadan merkeziyetsiz finans kanallarında kullanılabileceğini göstermiş oldu. Securitize’in DS Protokolü, bu adaptasyonu mümkün kılmak için yatırımcı yeterliliği ve aktarım kurallarını sistem içinde otomatik olarak sürdürüyor.

Bu iş birliği sonucu, Euler’da tipik kripto paraların dışında, denetlenen ve düzenlenen hazine ürünleri kurumsal yatırımcılar tarafından teminat olarak kullanılabilecek. Bu durum, merkeziyetsiz finans altyapılarının geleneksel finans sektörüne kapı araladığı yeni bir döneme işaret ediyor.