Tokenizasyon hızla artıyor DeFi’de aktif RWA yalnızca %10 seviyesinde

Gerçek dünyadaki varlıkların (RWA) blok zincir üzerinde temsil edilmesi, kripto ekosisteminin son yıllarda önemli odak noktalarından biri haline geldi. Zincir üstü RWA varlık değerinin hızlı şekilde büyümesine rağmen, bu büyüme merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına beklenen ölçüde yansımadı. Analist Tanaka’nın araştırmasına göre, mevcut durumda RWA likiditesinin yalnızca yaklaşık %10’u aktif olarak DeFi protokollerinde kullanılabiliyor.

Uyumluluk kısıtlamaları DeFi’yi sınırlıyor

Blok zincir üzerindeki tokenleştirilmiş altın ve emtiaların toplam değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmasına rağmen, bunun yalnızca 184 milyon doları merkeziyetsiz finans uygulamalarında işlem görüyor. Benzer şekilde, 2,2 milyar dolarlık tokenleşmiş hisse senedi bulunmasına rağmen, DeFi’de aktif olarak kullanılan bölüm 78 milyon dolar civarında kalıyor.

Tanaka’nın tespitlerine göre, tokenleştirilmiş Hazine bonoları gibi ürünler çoğunlukla sıkı kimlik doğrulama süreçleri (KYC), transfer kısıtlamaları ve nitelikli yatırımcı kontrolleriyle çevrili. BUIDL ve OUSG gibi ürünler, yüksek varlık yönetimine sahip olsa da, transferler yalnızca beyaz listeye alınan adresler arasında gerçekleşebiliyor. Bu durum, kullanıcıların bu varlıkları Aave veya Pendle gibi platformlarda serbestçe dolaştırmasını önlüyor.

Klasik DeFi savunucuları, RWA’ların kriptopara teminatları gibi işlev görmesini bekliyordu. Fakat mevcut yapıda, bu varlıklar zincir içinde taşınabilir olsa bile, katı uyumluluk katmanı onları geleneksel finans ile kripto arasında bir yerde bırakıyor.

Şirketler için ise bu kısıtlamalar bir engel değil, aksine talep edilen bir özellik durumunda. Geleneksel kuruluşlar belirli düzenlemelere uygunluk ve güvenli teminat ararken; merkeziyetsizliğin sunduğu esneklik arka planda kalıyor.

Daha açık DeFi’ye uygun çözümler geliştiriliyor

Bazı platformlar, baştan izin gerektirmeyen ortamlara uygun RWA ürünleri geliştirmeye odaklandı. Ondo tarafından geliştirilen USDY, kısa süre önce dokuz farklı blok zincirinde toplam 1 milyar doları aşan kilitli değere ulaştı. Bu ürün, tasarımı dolayısıyla protokol entegrasyonuna öncelik veriyor.

Kredi protokolü olarak bilinen Maple Finance’in Syrup ürünü ile Centrifuge, doğrudan DeFi ekosistemine entegre edilebilen çözümler arasında öne çıkıyor. Bu varlıklarla yapılan işlemler, klasik DeFi stratejilerinin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Özellikle tokenleştirilmiş devlet tahvillerinin sunduğu %4–5’lik risksiz getiri, sabit coinlerin aynı platformda sürdürülen klasik takas döngülerindeki cazibeyi azaltıyor.

Öte yandan, ABD’de geçtiğimiz dönemde gündeme gelen Clarity Act ve SEC’in tokenleştirilmiş hisse senetleri için yenilikçi istisna hazırlıkları, yakın vadede DeFi’de RWA kullanımının daha da artabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre, 2025 yılında düzenleyici ortamın alacağı şekil, RWA’ların DeFi ekosistemine entegrasyonu bakımından belirleyici olabilir.

Mini sözlük: RWA (Real World Asset), fiziksel veya geleneksel finans dünyasına ait taşınabilir değerlerin (örneğin altın, tahvil, sabit gelirli varlıklar) blok zincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesidir. Bu sayede varlıkların likiditesi artar, farklı protokollerle etkileşime girerek yeni finansal ürünler ortaya çıkabilir.

RWA ve DeFi verilerinin karşılaştırılması

Tokenleşme hacmi ile DeFi üzerindeki aktif kullanım arasında halen büyük bir fark bulunuyor. Özellikle regülasyonlara tabi olan ürünlerde bu uçurum daha da belirginleşiyor.

Varlık Türü Zincir Üstü Toplam Değer (USD) DeFi’de Aktif (USD) Tokenleştirilmiş Altın & Emtia 7.000.000.000 184.000.000 Tokenleştirilmiş Hisse Senedi 2.200.000.000 78.000.000