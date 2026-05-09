Kayıt Banner
EkonomiGerçek Dünya Varlıkları (RWA)

BlackRock reel varlıkların tokenizasyonunda 30 milyar dolarlık piyasa vurgusuyla yeni hamle yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BlackRock tokenizasyon odaklı yeni fon başvurusu ile 30 milyar dolarlık dijital varlık pazarındaki yükselişi öne çıkardı.
  • Şirket, geleneksel fonlarını halka açık blokzincirlere taşıyarak varlık yönetiminde yeni bir sayfa açıyor.
  • 💡 3 milyon dolarlık minimum yatırım ve zincir üstü resmi hissedar kaydı uygulaması dikkat çekiyor.
  • 🔍 En önemli nokta: Varlık tokenizasyonunda büyüme sürdükçe $BUIDL gibi örnekler öncü rol üstleniyor.
COINTURK
COINTURK

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, blokzinciri tabanlı ABD Hazine bonoları ve para piyasası fonlarını kapsayan iki ayrı başvuru ile dijital finans alanındaki hamlelerini hızlandırdı. Şirketin toplam yönetilen varlığı 14 trilyon doları buluyor ve her geçen yıl dijital varlık piyasasında ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Yeni fon yapısı ve teknik detaylar
2 Klasik fonlara yeni sınıf
3 Tokenizasyon ve pazar büyüklüğü

Yeni fon yapısı ve teknik detaylar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruda BlackRock, “BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle” adlı yeni bir fon kurmayı önerdi. Bu fon, nakit, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve hazine destekli gecelik ters repo anlaşmalarına yatırım yapacak. Fonun en dikkat çekici yanı, yatırımcılara “zincir üstü paylar” sunacak olması.

Bu paylar, izne tabi bir altyapı üzerinden birden fazla halka açık blokzincirine bağlanarak yatırımcılara dağıtılacak. Pay sahiplerinin resmi kayıtları Securitize Transfer Agent LLC tarafından tutulacak ve burada hem blokzincir üzerinde hem de cüzdan adreslerinin yatırımcı kimlikleriyle ilişkilendirildiği zincir dışı bir sistem kullanılacak.

Başvuruda, fonun ilk aşamada hangi blokzincari destekleyeceği açıklanmadı. Yatırımcılar için belirlenen minimum yatırım tutarı ise 3 milyon dolar olarak belirlendi.

Klasik fonlara yeni sınıf

BlackRock ayrıca klasik para piyasası fonu olan “BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund” için de blokzincir tabanlı bir pay sınıfı oluşturulması adına ayrı bir başvuru gerçekleştirdi. Bu fon, yaklaşık 7 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor ve yeni başvuru ile resmi sahiplik kayıtlarının Ethereum üzerinde, ERC-20 token standartlarına uygun şekilde tutulması öngörülüyor.

BNY Mellon Investment Servicing’in fonun transfer acentesi olarak işlem yapacağı ve blokzincirdeki kayıtlar ile zincir dışı kimlik doğrulama sistemlerinin bir arada kullanılacağı kaydedildi. Böylece cüzdan sahiplerinin kimlikleri fonun resmi hissedar kayıtlarına entegre edilecek.

Tokenizasyon ve pazar büyüklüğü

BlackRock’ın bu girişimleri, son dönemde dijital varlık pazarında en hızlı büyüyen alanlardan biri olan varlık tokenizasyonuna ilgisini artırıyor. Tokenizasyon; fon, tahvil ve hisse gibi geleneksel finansal varlıkların blokzincirle bütünleştirilen dijital temsillerini oluşturma işlemi olarak tanımlanıyor. Taraftarları, bu teknolojinin takasları hızlandırdığını, günün her anında işlem imkanı sunduğunu ve şeffaflığı ileriye taşıdığını savunuyor.

rwa.xyz’nin verilerine göre reel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş piyasa büyüklüğü son bir yılda yüzde 200 artış gösterip 30 milyar doları aştı. Boston Consulting Group ve Ripple’ın ortak hazırladığı raporda ise, bu pazarın 2033 yılında 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Larry Fink, finansal altyapının modernizasyonu adına tokenizasyon teknolojisine uzun süredir destek verdiğini dile getiriyor. Şirket 2024’te Securitize ortaklığıyla ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonu olan BUIDL’ı başlattı. Fonun şu anda varlık büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşmış durumda ve kripto piyasasında teminat amaçlı olarak giderek daha fazla tercih ediliyor.

BlackRock, hem küresel ölçekte finansal inovasyonuna öncülük eden bir şirket kimliği taşıyor hem de kripto ve blokzincir entegrasyonuna yönelik adımlarıyla piyasa trendlerini şekillendiren önemli bir aktör olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

18 finans devinin Fed tahminleri ve Kripto paraları bekleyenler

ECB Başkanı Lagarde: Euro’nun dijital geleceği için dolar stablecoinlerine bağımlılık risk

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 8 Mayıs açıklamaları

Son Dakika: 8 Mayıs ABD istihdam verileri açıklandı

Coinbase AWS kesintisiyle saatlerce işlem yapılamadı hisseler yüzde 5 düştü

Kurumsal ödemeler ve yapay zeka işlemleri stablecoin büyümesini hızlandırıyor

Bitmine 5,1 milyon ETH ile piyasa hedefini altı haftada tamamlayabilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı
Bir Sonraki Yazı XRP son 24 saatte borsalardan 115 milyon dolar çıktı, fiyat %2,22 yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP son 24 saatte borsalardan 115 milyon dolar çıktı, fiyat %2,22 yükseldi
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı
SHIBA INU (SHIB)
Dogecoin $0,118 direncini test ediyor ana destek bölgesi yeniden gündemde
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin yükselişini sürdürüyor 78.180 dolar desteği kritik direnç 84.000 dolarda
BITCOIN (BTC)
Lost your password?