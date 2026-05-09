BlackRock reel varlıkların tokenizasyonunda 30 milyar dolarlık piyasa vurgusuyla yeni hamle yaptı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, blokzinciri tabanlı ABD Hazine bonoları ve para piyasası fonlarını kapsayan iki ayrı başvuru ile dijital finans alanındaki hamlelerini hızlandırdı. Şirketin toplam yönetilen varlığı 14 trilyon doları buluyor ve her geçen yıl dijital varlık piyasasında ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor.

Yeni fon yapısı ve teknik detaylar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruda BlackRock, “BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle” adlı yeni bir fon kurmayı önerdi. Bu fon, nakit, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve hazine destekli gecelik ters repo anlaşmalarına yatırım yapacak. Fonun en dikkat çekici yanı, yatırımcılara “zincir üstü paylar” sunacak olması.

Bu paylar, izne tabi bir altyapı üzerinden birden fazla halka açık blokzincirine bağlanarak yatırımcılara dağıtılacak. Pay sahiplerinin resmi kayıtları Securitize Transfer Agent LLC tarafından tutulacak ve burada hem blokzincir üzerinde hem de cüzdan adreslerinin yatırımcı kimlikleriyle ilişkilendirildiği zincir dışı bir sistem kullanılacak.

Başvuruda, fonun ilk aşamada hangi blokzincari destekleyeceği açıklanmadı. Yatırımcılar için belirlenen minimum yatırım tutarı ise 3 milyon dolar olarak belirlendi.

Klasik fonlara yeni sınıf

BlackRock ayrıca klasik para piyasası fonu olan “BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund” için de blokzincir tabanlı bir pay sınıfı oluşturulması adına ayrı bir başvuru gerçekleştirdi. Bu fon, yaklaşık 7 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor ve yeni başvuru ile resmi sahiplik kayıtlarının Ethereum üzerinde, ERC-20 token standartlarına uygun şekilde tutulması öngörülüyor.

BNY Mellon Investment Servicing’in fonun transfer acentesi olarak işlem yapacağı ve blokzincirdeki kayıtlar ile zincir dışı kimlik doğrulama sistemlerinin bir arada kullanılacağı kaydedildi. Böylece cüzdan sahiplerinin kimlikleri fonun resmi hissedar kayıtlarına entegre edilecek.

Tokenizasyon ve pazar büyüklüğü

BlackRock’ın bu girişimleri, son dönemde dijital varlık pazarında en hızlı büyüyen alanlardan biri olan varlık tokenizasyonuna ilgisini artırıyor. Tokenizasyon; fon, tahvil ve hisse gibi geleneksel finansal varlıkların blokzincirle bütünleştirilen dijital temsillerini oluşturma işlemi olarak tanımlanıyor. Taraftarları, bu teknolojinin takasları hızlandırdığını, günün her anında işlem imkanı sunduğunu ve şeffaflığı ileriye taşıdığını savunuyor.

rwa.xyz’nin verilerine göre reel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş piyasa büyüklüğü son bir yılda yüzde 200 artış gösterip 30 milyar doları aştı. Boston Consulting Group ve Ripple’ın ortak hazırladığı raporda ise, bu pazarın 2033 yılında 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Larry Fink, finansal altyapının modernizasyonu adına tokenizasyon teknolojisine uzun süredir destek verdiğini dile getiriyor. Şirket 2024’te Securitize ortaklığıyla ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonu olan BUIDL’ı başlattı. Fonun şu anda varlık büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşmış durumda ve kripto piyasasında teminat amaçlı olarak giderek daha fazla tercih ediliyor.

BlackRock, hem küresel ölçekte finansal inovasyonuna öncülük eden bir şirket kimliği taşıyor hem de kripto ve blokzincir entegrasyonuna yönelik adımlarıyla piyasa trendlerini şekillendiren önemli bir aktör olmaya devam ediyor.