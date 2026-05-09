SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 30 gün içinde 197 milyon SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.
  • 🔥 Hindistan’da $SHIB yatırımcı ilgisi zirvede, Bitcoin’den sonra en çok işlem gören coin oldu.
  • 📈 Shiba Inu, haftalıkta %3’lük yükselişle 0,00000641 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • ℹ️ En kritik nokta: Milyarlarca SHIB yakımı, fiyatın uzun vadede dar bantta kalmasına rağmen ilgiyi yüksek tutuyor.
Shiba Inu son 24 saat içinde milyonlarca token yakılmasıyla gündemde. Toplamda 6 milyonun üzerinde SHIB, yalnızca 1 gün içinde dolaşımdan çıkarılarak ölü cüzdanlara gönderildi. Bu yakımlar, son bir haftada 33,5 milyon, son 30 günde ise yaklaşık 197,4 milyon SHIB tokenine ulaştı. Bir dönem piyasaya sürülen 1 katrilyon SHIB’in bugüne kadar %41’den fazlası yakılmış durumda. Yani 410,8 trilyonu aşkın SHIB piyasadan çekildi ve bunların toplam değeri 7,36 milyar dolara yaklaşıyor. Son verilere göre yakım oranı bir günde %37’lik artış gösterirken, haftalık oranda %40’ın üzerinde bir gerileme yaşandı.

Hindistan piyasasında Shiba Inu ilgisi artıyor

Shiba Inu’nun işlem hacmi, özellikle Hindistan’daki büyük borsalarda hız kesmeden büyüyor. WazirX borsasında Nisan ayında en fazla alım satıma konu olan kripto paralar arasına giren SHIB, yalnızca Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Ethereum, Dogecoin ve XRP de yüksek hacimle işlem gören varlıklar arasında bulunuyor.

Shiba Inu topluluğunun aktif üyelerinden Kuro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hint yatırımcıların ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Kuro,

“SHIB’in Hindistan’daki popülaritesi durmaya hiç niyetli değil gibi görünüyor.”

sözleriyle ilginin sürdüğünü vurguladı.

Fiyat performansı ve güncel kırılım noktaları

Kripto piyasalarında iştahın artmasına borsalardaki rekor yükselişler de destek oldu. Bu durum, altcoinlerde yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına yol açtı. Shiba Inu, CryptoAppsy verilerine göre son 24 saatte yüzde 2’lik artışla 0,00000641 dolardan işlem görüyor; haftalık bazda ise yüzde 3’lük bir değer kazancı kaydedildi.

Geçtiğimiz Cuma açıklanan ABD istihdam raporu, 115 bin kişiye yakın istihdam artışıyla piyasada genel yükselişi destekledi. Shiba Inu fiyatı 30 Nisan’da 0,00000607 dolarla taban seviyelerini görmüş olsa da, mart ortasından bu yana genel olarak 0,0000058 ile 0,00000656 dolar bandında dalgalanıyor.

Pozitif bir diğer göstergede, SHIB’in günlük 50 basit hareketli ortalamanın üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, fiyatın bundan sonraki süreçte 0,00000730 dolar seviyesindeki günlük 200 hareketli ortalamayı hedefleyebileceğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

