Dogecoin $0,118 direncini test ediyor ana destek bölgesi yeniden gündemde

Dogecoin, kripto para piyasasında yine kritik bir fiyat bölgesine ulaşmış durumda. Son dönemde hem aşağı yönlü baskının hem de toparlanma umutlarının devam ettiği iki farklı grafik analizi dikkat çekiyor. En büyük meme coin konumundaki Dogecoin, tarihsel olarak önemli rol oynayan $0,118 seviyesini geçmekte zorlanırken, tekrar yaşanacak satışlarda $0,07 ila $0,10 arasındaki bölge bir kez daha ana destek olarak öne çıkıyor.

Uzun Vadeli Kanal Baskısı ve Olası Geri Çekilme

X platformunda aktif olarak analizlerini paylaşan Crypto Patel’in TradingView tabanlı grafiğine göre, Dogecoin uzun vadeli düşen bir kanalın içinde işlem görüyor. Bu yapı, geçmiş piyasa döngülerinde de fiyat hareketini şekillendirmişti ve kanalın üst bölgesinden gelen her reddedilme altında sert geri çekilmeler yaşandı. Son durumda, fiyat yine kanalın direnç bölgesine yakın seyrediyor.

Grafikte özellikle $0,08-$0,10 arası bölge güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor. Uzman isim bu bölgenin önemini, Dogecoin fiyatının son denemelerde bu seviyeyi temiz şekilde aşamamasıyla açıklıyor.

Grafik ayrıca, büyük bir toparlanma öncesinde Dogecoin’in yeniden aşağı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor. Crypto Patel, $0,10 ile $0,07 arasındaki aralığı “birikim bölgesi” olarak tanımlıyor ve olası satışların burada karşılanabileceğini belirtiyor.

Buna karşın, aynı analiz uzun vade için $1, $2 ve $5 hedeflerinin teknik olarak hâlâ masada olduğuna vurgu yapıyor. Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi, Dogecoin’in geniş ölçekli piyasa yapısını sürdürebilmesine ve düşen kanaldan çıkabilmesine bağlı.

Genel olarak, yükseliş sinyalleri kadar düşüş riskinin de sürdüğü yönünde bir tablo ortaya çıkıyor. Kısa vadede aşağı yönlü baskılar belirgin olsa da alt destek hattı, toparlanma için dikkatle izleniyor.

Kısa ve Orta Vadede Fibonacci Engelleri

Surf tarafından X’te paylaşılan ve haftalık grafiği temel alan bir başka analize göre ise Dogecoin, toparlanma yapısını büyük ölçüde koruyor. Uzun süren bir düzeltmenin ardından düşen trend çizgisini yukarı kıran Dogecoin, şu anda kısa vadeli ana direnç noktası olan $0,118’deki 0,618 Fibonacci seviyesini test ediyor.

Aynı grafikte, $0,080 civarındaki 0,786 Fibonacci seviyesi ise güçlü destek bölgesi olarak dikkat çekiyor. Bu alan, son düzeltmede taban noktasını oluşturması nedeniyle kritik önemde kalmaya devam ediyor.

Haftalık RSI (göreli güç endeksi) paneli de, uzun süreli düşen trendin yukarı yönlü kırıldığını gösteriyor. Bu durum, aylardır süren zayıflığın ardından momentumu bir miktar destekliyor. Yine de fiyatın kısa vadede direnç üzerinde kalıcı ataklara ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor.

Dikkat çeken diğer analizlerde, mevcut görüntünün yapının bozulmadığı sağlıklı bir düzeltme şeklinde olduğu değerlendiriliyor. Eğer Dogecoin $0,118 üzerini net biçimde geçmeyi başarırsa, toparlanma süreci ivme kazanabilir. Tersi durumda fiyatın yeniden $0,080’li seviyelere gerileme riski bulunuyor.

Her iki analiz de, teknik göstergelerin Dogecoin için kararsız seyir verdiğini ancak ana fiyat bölgeleri üzerinde hareketlerin belirleyici olacağını öne çıkarıyor.