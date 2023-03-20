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Dogecoin (DOGE) Fiyat Grafikleri! Dogecoin Alınır Mı?

Dogecoin (DOGE) grafikleri ne durumda? Önde gelen meme token olan Dogecoin'de kritik destek ve direnç seviyeleri ne? İşte detaylar!
20:45
20 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) fiyatı, 0,077-0,080 dolarlık önemli bir direnç noktasının altında işlem görüyor. Gelecekteki fiyat eğilimi hangi yönde?

DOGE Geleceği!

Dogecoin fiyatı, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,739 dolara ulaştığından beri uzun vadeli bir alçalan direnç çizgisinin altına düştü. Yaşanan düşüş kripto para biriminin Haziran 2022’de 0,049 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Fiyat, o zamandan beri yükselen bir destek hattının yanında yükselirken, belirtilen uzun vadeli dirençten çıkamadı.

Bununla birlikte DOGE fiyatı şimdi 0,080 dolarlık direnç bölgesinin altına düştü. Bu bölge, 2021’den beri aralıklı olarak hem destek hem de direnç işlevi gören çok önemli bir yatay seviye. Haftalık göreceli güç endeksi (RSI), düşüş eğiliminin bir işareti olarak 50’nin hemen altında. Uzmanlara göre uzun vadeli eğilim hala belirsiz. Meme token 0,080 dolarlık bölgesinden çıkarsa, direnç çizgisi trendin yükselişe geçtiğini onaylayabilir. Bu durumda DOGE fiyatında 0,115 dolara kadar bir artış gelebilir.

DOGE Fiyat Tahmini!

DOGE’de yükselen destek çizgisinin altında bir kırılma, trendin düşüş eğilimi gösterdiğini gösterebilir. Bu durumda, belirtilen seviyeyi takiben fiyat 0,050 dolara doğru bir düşüş yaşayabilir. Günlük zaman diliminden yapılan teknik analiz de benzer şekilde kararsız bir görünüm sunuyor. DOGE fiyatı, Kasım 2022’den bu yana daha kısa vadeli bir alçalan direnç çizgisinin altına düştü.

Öte yandan kripto para biriminin fiyat hareketi aynı zamanda bir yükseliş işareti de sergiliyor. DOGE fiyatı 0,068 dolarlık yatay destek alanının altında bir sapma olarak gösteriliyor. Bu tür sapmalar genellikle yukarı yönlü hareketlerden önce gelir. Bu nedenle Dogecoin fiyatının direnç çizgisinden çıkıp çıkmadığı veya bunun yerine 0,068 dolarlık alanının altına düşüp düşmediği, muhtemelen gelecekteki eğilimi belirleyecek. Bir kırılma durumunda, fiyat daha önce belirtilen 0,115 dolarlık direnç alanına doğru yükselebilir. Ancak olası bir düşüş en az 0,050 dolara doğru bir gerilemeyi takip edebilir. Önümüzdeki 24 saat içerisinde hangi hareketin gerçekleşeceğini belirlemede çok önemli olabilir. Sonuç olarak gelecekteki Dogecoin fiyat eğilimi hala belirsiz. 0,080 doların üzerinde bir kırılma, 0,115 dolara doğru keskin bir yükselişi tetikleyebilirken, 0,068 doların altındaki bir kırılma, 0,050 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

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