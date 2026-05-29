Dogecoin son 24 saatte %2,7 gerilerken teknik göstergeler zayıfladı

Dogecoin (DOGE), son günlerde yatırımcıların yakından takip ettiği kritik seviyelerde işlem görüyor. DOGE, 0,0989 dolar civarında seyretmeye devam ederken, analistler özellikle 1,618 Fibonacci seviyesinin geçmiş döngülerde önemli fiyat hareketlerine işaret ettiğini belirtiyor. 0,096 ile 0,098 dolar aralığı şu anda en yakın destek bölgesi olurken, yukarıda 0,116 dolar direnci takip ediliyor.

Fibonacci Seviyesi ve Altcoin Dönemi Senaryoları

Birçok piyasa analisti, Dogecoin’in geçmişteki altcoin sezonlarında 1,618 Fibonacci seviyesinin üzerine çıkarak güçlü yükselişler yaşadığını hatırlatıyor. Bu yıl benzer bir modelin tekrar edip etmeyeceği merak konusu.

Geçmişte her altcoin sezonunda DOGE’un 1,618 Fibonacci seviyesini aştığı ve yeni bir alt sezonun yaklaşma ihtimalinin arttığı dile getirildi. Analist Javon Marks, önceki döngülere benzer bir senaryoda fiyatın %2.740’lık bir sıçrama yaparak 2,85 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ancak bunun bir piyasa tahmini olduğu ve henüz teyit edilmediği de vurgulandı.

Uzun vadede öne çıkan 2,85 dolar hedefi, piyasa dinamiklerinin desteklenmesi ve ciddi bir yükseliş trendi oluşması şartıyla gündeme gelebilir. Bu süreçte hem işlem hacminin hem de genel altcoin talebinin artması gerekecek.

Memecoinler arasında öne çıkan Dogecoin, özellikle piyasa genelinde yaşanan sermaye dönüşlerinde ve “altseason” olarak anılan dönemlerde yeniden ilgi odağı oluyor. Fakat mevcut teknik görünümde alıcıların net bir üstünlük kurması için henüz yeterli kanıt bulunmuyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyesi, teknik analizde fiyat hareketlerinin dalga boyunu ölçen matematiksel bir göstergedir. Özellikle 1,618 oranı, yatırımcılar arasında önemli bir kırılım seviyesi olarak görülür ve fiyatın bu noktalarda sert tepkiler vermesi beklenir.

Fiyat Hareketleri ve Kritik Destek Seviyeleri

DOGE/USD paritesi, son 24 saatte %2,73 kayıpla 0,0989 dolara çekildi. Mayıs ayı başındaki yükselişle 0,110-0,115 dolar bandına ulaşsa da, bu alan kalıcı olarak koruyamadı ve satış baskısı fiyatı yeniden 0,100 dolar civarına getirdi. Özellikle ocak ayındaki 0,145 dolardan başlayan düşüş sonrası, şubat ve nisan aylarında 0,085-0,090 dolar desteği birkaç kez test edildi. Mayıs ayında ise kısmi bir toparlanma yaşansa da 0,116 dolar bölgesinde yükseliş ivmesi kesildi.

Destek Seviyesi Direnç Seviyesi 0,096-0,098 $ 0,110-0,116 $ 0,092 $ 0,105 $ 0,085-0,088 $ 0,100-0,102 $

Analistler, mevcut aralıkta 0,096-0,098 dolar desteğinin kritik olduğunu, altına inilmesi halinde 0,092 ve ardından 0,085-0,088 dolar bandının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yükseliş için ise öncelikle 0,100-0,102 dolar aralığının aşılması şart.

Teknik Göstergeler: Zayıf Gösterge ve Satış Baskısı

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39 seviyesinde kalarak zayıf bir momentuma işaret etti, ayrıca aşırı satım bölgesine de yaklaşmadı. Bu durum, DOGE’da baskının kısa vadede devam edebileceği anlamına geliyor.

MACD göstergesi de satış ağırlığının sürdüğünü işaret ediyor; histogram eksi bölgede ve MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altında seyrediyor.

DOGE’un yeniden bir yükseliş hazırlığına girmesi için 0,116 dolar üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyacı olacak. 0,105 dolar altında kalınan her gün, teknik olarak tarafsızdan negatif yönde bir tablo oluşturuyor. 0,096 dolar desteği kırılırsa, fiyatın sıradaki kritik desteklere gerilemesi beklenebilir.