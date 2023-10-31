Dogecoin (DOGE) 1 Haftada Kaç Dolar Olur? Kripto Paralar Son Durum

Kripto para yatırımcılarının yüzü devam eden ralliler nedeniyle gülüyor ve kurumsal talep güçleniyor. DOGE fiyatı da yeniden yükselmeye başladı. Fed toplantılarından önce genelde negatif piyasalara alışığız ancak bu sefer durum farklı oldu. Yarın gelecek açıklamalar ve Cuma gün bitimine kadar gelecek verilerle yönünü tayin edildiğini görebiliriz.

Dogecoin Kaç Dolar Olur?

DOGE fiyatı direnç çizgisini aştı ve toparlanma devam ediyor. Kritik 0,06 dolar bölgesinin aşılması önceki düşüşün sadece bir sapma olarak kalmasına neden oldu. Ancak sevinmek için erken çünkü üzerinde daha güçlü kapanışlara ihtiyaç var. Günlük grafikteki okumalarda RSI yükseliş eğiliminde ve artmaya devam ediyor.

Dogecoin (DOGE) 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olan 0,0734 dolardan yakın zamanda ret yedi. Eğer fiyat artışının ivme kazandığını göreceksek önümüzdeki günlerde bu bölgenin de geri kazanılmasına ihtiyaç var. 1 haftalık süreçte BTC pozitifliğiyle fiyatın bu alanı test ettiğini görebiliriz.

Eğer ikinci direnç alanı da geri alınırsa Temmuz zirvesi olan 0,083 dolara doğru yaklaşık yüzde 20’lik bir artış beklenecek. Peki tersi senaryoda olacak olan ne? DOGE fiyatı eğer 0,066 dolarlık geçici destek alanının altında kapanışlar 0,06 dolara düşüş getirebilir.

En büyü meme coin şimdilik 0,07 dolar dolar seviyesinde bir sonraki direnci aşmak için talep toplamaya çalışıyordu.

Kripto Para Piyasaları Son Durum

Kümülatif hacim 25 milyar dolar seviyelerinde toparlanıyor ve 40 milyar dolar eşiğine geri dönüldü. Kripto paraların toplam değeriyse 1,28 trilyon dolara sıçradı. Kısa vade 1,35 ve 1,5 trilyon dolar bölgelerinin hedeflenmesi BTC’deki talebe bakarsak imkansız değil. Kral kripto para birimi 34.500 dolar bölgesini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

AR, RUNE, BTT, ATOM gibi altcoinler güne çift haneli kazançla devam ederken RNDR, AAVE, MINA ve AXS Coin kırmızıya boyandı. Yarın gelecek faiz kararı ve sonraki günlerde açıklanacak olan makro veriler piyasaları büyük bir teste tabi tutacak. Eğer istihdam ve ücret artışı verileri beklenti üstü gelir ve kripto paralar yine bunları umursamazsa ayı piyasalarının sonuna gelindiğine dair beklenti daha da güçlenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.