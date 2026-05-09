Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80.000 dolarda tutunurken faiz indirimi beklentisi zayıflıyor.
  • 🟢 ABD’de istihdamın beklentileri aşması Fed’in aceleci davranmasını engelliyor.
  • 🔍 $BTC ’de psikolojik 80.000 dolar bölgesi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
  • ⚡ Kritik durum: Fed’in sıkı para politikası ile Bitcoin arasında denge hassaslaştı.
Kripto para piyasasında Bitcoin, 80.000 dolar bandının üzerinde seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar son fiyat hareketlerini, yükselişin devamı için sağlıklı bir düzeltme mi yoksa daha derin bir geri çekilmenin başlangıcı mı olduğu konusunda tartışıyor.

ABD işgücü raporu ve Bitcoin üzerindeki etkisi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yeni verilerine göre ABD ekonomisi, nisan ayında 115.000 kişilik bir istihdam artışı kaydetti. Bu rakam, ekonomistlerin 65.000 kişilik öngörüsünü belirgin ölçüde aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Yetkililer geçmiş aylara dair istihdam rakamlarında da düzenlemeye gitti. Şubat verisi 23.000 azalmayla –156.000 olarak revize edilirken, Mart ayında ise 185.000 kişilik güçlü bir artış kaydedildi. Toplu revizyonlar sonrası toplam istihdam rakamı 16.000 daha düşük olarak güncellendi.

Bu veriler, Bitcoin fiyatı üzerinde ilk etapta satış baskısını artırdı. Çünkü beklentileri aşan güçlü istihdam, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini yakın zamanda gündemine alma ihtimalini zayıflattı.

Fed’in faiz kararı beklentileri ve piyasa tepkisi

Son politika toplantısının ardından Fed, enflasyon risklerine ve ABD ekonomisinin dirençli yapısına dikkat çekerek, para politikasında gevşemeye temkinli yaklaşmayı sürdürdü. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed’in haziran toplantısında faiz indirimi olasılığı yalnızca yüzde 6 olarak görülüyor.

Faizlerdeki bu görünüm, Bitcoin ve benzeri riskli varlıkların son dönem yükselişlerine büyük katkı sağlamıştı. Şimdi ise güçlü istihdam nedeniyle 2024 yazı için faiz indirim beklentileri önemli ölçüde azalmış durumda.

Bitcoin’in teknik görünümü ve yatırımcı algısı

Bitcoin’deki son fiyat hareketi, kripto para tradersları arasında tartışılmaya devam ediyor. Bazı analistler mevcut seviyeleri, önceki yükseliş bölgesinin önemli bir tekrar testi olarak değerlendiriyor. Teknik analizlere göre, hareketin kısa vadede alıcılar için olumlu bir görüntü sunduğu vurgulanıyor.

Analistlerden biri, Bitcoin’in önceki konsolidasyon seviyelerini yeniden test ettiğine dikkat çekerek, “Destekten gelen tepki, yükseliş tarafını korumaya devam ediyor” şeklinde görüş bildirdi.

Diğer yandan bazı uzmanlar, Bitcoin’in önemli hareketli ortalamalardan oluşan destek bölgesini test ettiğini; bu sürecin kısa bir duraklama sonrası yeni bir yükselişe zemin hazırlayabileceğini dile getiriyor.

12 saatlik grafiklerde ise BTC/USDT paritesinin genel yapısını koruduğu; fiyatın dalgalı seyrine rağmen 80.000 dolar civarındaki hareketin sürdüğü gözleniyor. Piyasalarda psikolojik olarak önem taşıyan bu tür yuvarlak fiyat noktaları, Bitcoin’de işlem hacmini ve likiditeyi artıran başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

2025 Kasım’ında yaşanan sert düzeltmede de 80.000 dolar bölgesi güçlü bir dönüş noktası olarak öne çıkmış ve Bitcoin, bu seviyeden toparladıktan sonra 92.000 dolara kadar yükselmişti.

Bu geçmiş deneyim nedeniyle yatırımcılar, yeni makro baskılara rağmen Bitcoin’in 80.000 dolardaki tutunma gücünü dikkatle izlemekte.

Güncel görünümde ise Bitcoin piyasası karşıt güçler arasında denge arayışında. Güçlü istihdam verileri Fed’in faiz indirimi ihtimalini azaltırken, aynı zamanda genel olarak riskli varlıklara olan ilgiyi de bir miktar destekleyebiliyor. Bu sebeple Bitcoin, şimdilik yeni bir kırılma sinyali bekleyerek kritik seviyede dalgalı hareketini sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
