Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin yükselişini sürdürüyor 78.180 dolar desteği kritik direnç 84.000 dolarda

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin 78.180 dolar desteği üzerinde güç kazanıyor.
  • 📈 Kısa vadede hedef 84.000-85.000 dolardaki CME boşluğu oldu.
  • 🧐 Kritik destek kaybedilirse 74.917 dolar ve 69.000-71.000 dolar aralığı izlenecek.
  • 📊 En önemli nokta: Yatırımcılar $BTC ’de yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklandı.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin son zamanlarda önemli bir destek üzerinde tutunmayı başardı ve yatırımcılar şimdi BTC’nin yeniden toparlanarak Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) oluşan 84.000-85.000 dolar aralığındaki fiyat boşluğuna ilerleyip ilerleyemeyeceğini izliyor. Grafiklerde 78.180 dolar seviyesi kısa vadede en önemli destek noktası olarak öne çıkarken, haftalık grafikteki FVG (adil değer boşluğu) de önemli bir direnç alanı oluşturuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 78.180 dolar öne çıktı
2 Haftalık FVG ve kısa vadede 84.000 dolarlık hedef

Teknik görünümde 78.180 dolar öne çıktı

TradingView üzerinde paylaşılan bir grafiğe göre Bitcoin, 78.180 doların üzerinde kalmaya devam ederek güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Son dönemdeki geri çekilmede bu seviyenin altına inilmedi; bu da kısa vadeli hareketin devamı açısından belirleyici oluyor.

Grafik, eğer alıcılar kontrolü ele almaya devam ederse 87.000 dolar civarına kadar bir yukarı hareketin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Ancak 78.180 doların altındaki bir kapanış, mevcut pozitif yapının zayıfladığını gösterebilir ve bu durumda bir sonraki destek seviyesi olarak 74.917 dolar dikkat çekiyor.

Grafiklerde, Bitcoin’in geri çekilmesi sonrası yeniden yükseliş için 78.180 doları koruması gerektiği, aksi halde daha derin bir düzeltmenin gündeme gelebileceği öne çıktı.

Ayrıca 77.861 ile 76.555 dolar arasındaki Fibonacci bölgesi de arka planda izleniyor. Bu seviye, ilk destek kırılır ve Bitcoin daha sert düşmezse yeniden alımlar için potansiyel bir bölge olabilir.

Haftalık FVG ve kısa vadede 84.000 dolarlık hedef

Bitcoin, son toparlanmanın ardından haftalık grafikteki adil değer boşluğuna girdi. Kripto para analisti Ted tarafından paylaşılan grafikte BTC’nin 80.000 dolar bandına girerek daha önce zirve yaptığı bölgeye yeniden yaklaştığı kaydedildi.

Ted, ayrıca CME’de 84.000 ile 85.000 dolar arasındaki fiyat boşluğuna işaret etti. Bitcoin yukarı yönde ivme kazanırsa bu bölge kısa vadede yeni bir hedef olabilir.

Fakat eğer BTC haftalık FVG içinde başarısız olursa analistler, 69.000 ile 71.000 dolar arasındaki güçlü desteğin yeniden önem kazanabileceğini belirtiyor.

Mevcut durumda Bitcoin, önemli bir direnç alanına ulaşmış durumda; FVG üzerinde kalıcılık olursa 84.000-85.000 dolarlık CME boşluğuna ilerleyebilir ancak reddedilirse düzeltme riski gündeme gelebilir.

Yatırımcıların gözü şimdi, Bitcoin’in 78.180 doları koruyup koruyamayacağı ve son geri çekilmenin yeni bir yükseliş dalgasına dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinde. Kısa vadede destek ve direnç bölgeleri netleşirken, fiyat hareketlerinin volatil kalması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde altı haftadır üst üste giriş rekoru kırıldı

Wall Street’ın Bitcoin ETF’lerine net girişi 59,38 milyar dolara ulaştı

TeraWulf ilk kez bitcoin madenciliğinden çok AI altyapısı ile gelir elde etti

Bitcoin 84 bin dolar direncinde sıkıştı 92 bin dolara yol açık mı

İsviçre’de Bitcoin rezerv girişimi imza eksikliği nedeniyle rafa kalktı

STRC 23 gün sonra tekrar 100 dolara yükseldi BTC alımı sembolik kaldı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum 2.400 dolar altında sıkıştı 4.900 dolarlık hedef tekrar gündemde
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu haftalık bazda %3 yükselirken 30 günde 197 milyon SHIB yakıldı
SHIBA INU (SHIB)
Dogecoin $0,118 direncini test ediyor ana destek bölgesi yeniden gündemde
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde tutunuyor Fed faiz indirimi olasılığı zayıfladı
BITCOIN (BTC)
Ethereum 2.400 dolar altında sıkıştı 4.900 dolarlık hedef tekrar gündemde
Ethereum (ETH)
Solana kısa vadeli destek üzerinde $100 hedefine odaklandı
Solana (SOL)
Lost your password?