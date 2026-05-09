Bitcoin yükselişini sürdürüyor 78.180 dolar desteği kritik direnç 84.000 dolarda

Bitcoin son zamanlarda önemli bir destek üzerinde tutunmayı başardı ve yatırımcılar şimdi BTC’nin yeniden toparlanarak Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) oluşan 84.000-85.000 dolar aralığındaki fiyat boşluğuna ilerleyip ilerleyemeyeceğini izliyor. Grafiklerde 78.180 dolar seviyesi kısa vadede en önemli destek noktası olarak öne çıkarken, haftalık grafikteki FVG (adil değer boşluğu) de önemli bir direnç alanı oluşturuyor.

Teknik görünümde 78.180 dolar öne çıktı

TradingView üzerinde paylaşılan bir grafiğe göre Bitcoin, 78.180 doların üzerinde kalmaya devam ederek güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Son dönemdeki geri çekilmede bu seviyenin altına inilmedi; bu da kısa vadeli hareketin devamı açısından belirleyici oluyor.

Grafik, eğer alıcılar kontrolü ele almaya devam ederse 87.000 dolar civarına kadar bir yukarı hareketin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Ancak 78.180 doların altındaki bir kapanış, mevcut pozitif yapının zayıfladığını gösterebilir ve bu durumda bir sonraki destek seviyesi olarak 74.917 dolar dikkat çekiyor.

Grafiklerde, Bitcoin’in geri çekilmesi sonrası yeniden yükseliş için 78.180 doları koruması gerektiği, aksi halde daha derin bir düzeltmenin gündeme gelebileceği öne çıktı.

Ayrıca 77.861 ile 76.555 dolar arasındaki Fibonacci bölgesi de arka planda izleniyor. Bu seviye, ilk destek kırılır ve Bitcoin daha sert düşmezse yeniden alımlar için potansiyel bir bölge olabilir.

Haftalık FVG ve kısa vadede 84.000 dolarlık hedef

Bitcoin, son toparlanmanın ardından haftalık grafikteki adil değer boşluğuna girdi. Kripto para analisti Ted tarafından paylaşılan grafikte BTC’nin 80.000 dolar bandına girerek daha önce zirve yaptığı bölgeye yeniden yaklaştığı kaydedildi.

Ted, ayrıca CME’de 84.000 ile 85.000 dolar arasındaki fiyat boşluğuna işaret etti. Bitcoin yukarı yönde ivme kazanırsa bu bölge kısa vadede yeni bir hedef olabilir.

Fakat eğer BTC haftalık FVG içinde başarısız olursa analistler, 69.000 ile 71.000 dolar arasındaki güçlü desteğin yeniden önem kazanabileceğini belirtiyor.

Mevcut durumda Bitcoin, önemli bir direnç alanına ulaşmış durumda; FVG üzerinde kalıcılık olursa 84.000-85.000 dolarlık CME boşluğuna ilerleyebilir ancak reddedilirse düzeltme riski gündeme gelebilir.

Yatırımcıların gözü şimdi, Bitcoin’in 78.180 doları koruyup koruyamayacağı ve son geri çekilmenin yeni bir yükseliş dalgasına dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinde. Kısa vadede destek ve direnç bölgeleri netleşirken, fiyat hareketlerinin volatil kalması bekleniyor.