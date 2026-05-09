Ethereum (ETH)

Ethereum 2.400 dolar altında sıkıştı 4.900 dolarlık hedef tekrar gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Ethereum 2.400 dolar direncini geçemedi ve 4.900 dolarlık büyük hedef yeniden öne çıktı.
  • ETH’de 2.100 ila 2.851 dolar bandı kısa ve orta vadede kritik rol oynuyor.
  • 📊 Yükselişin devamı için öncelikle hareketli ortalama dirençlerinin aşılması gerekiyor.
  • 🚩 Ama asıl dikkat edilmesi gereken, $ETH ’de güçlü teknik formasyonun tamamlanıp tamamlanmayacağı.
Ethereum (ETH) fiyatı son dönemde 2.400 dolar seviyesinin altında dalgalanmayı sürdürüyor. Yüksek zaman dilimli grafikler ise daha geniş çaplı bir yükseliş formasyonunun oluştuğuna işaret ediyor. Ethereum’un önündeki en büyük engel, güçlü hareketli ortalama dirençleri. Analistler, bu direnç kırıldığında, 4.900 dolar seviyesinin yeniden hedef olarak öne çıkacağını vurguluyor.

Hareketli Ortalamalar Direnç Oluşturuyor

TradingView verileri paylaşan Daan Crypto Trades’e göre Ethereum haftalık grafikte 2.400 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyor. Fiyat, haftalık 200 gün boyunca ölçülen hareketli ortalamalar (200MA ve 200EMA) bölgesini geçemedi ve hala bu dirençlerin altında bulunuyor. Bu ortalamalar genellikle fiyatın aşağısında kaldığı dönemlerde önemli direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Grafikte Ethereum fiyatının yaklaşık 2.100 ile 2.800 dolar arasında geniş bir bantta işlem gördüğü izleniyor. ETH, daha önce test edilen 1.750 dolar civarındaki düşük seviyeden toparlanmış olmasına rağmen, kritik üst direnç bandını aşmak için henüz yeterli alıcı ilgisini bulabilmiş değil.

Şu an için 2.100 ila 2.166 dolar aralığı kısa vadeli destek, 2.815 ila 2.851 dolar bandı ise en yakın ana direnç olarak dikkat çekiyor. Fiyatın mevcut yapısını koruması, ETH’nin ileriye dönük hareketinde belirleyici olacak.

Fiyat 2.400 dolar bölgesinin üzerine çıkarsa haftalık 200MA ve 200EMA tekrar gündeme gelecek; 2.100 dolar altına iniş ise mevcut toparlanma yapısını zayıflatabilir.

CryptoAppsy verilerine göre Ethereum şu anda 2.400 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Uzmanlar, bu alan aşılamadığı sürece yukarı yönlü ivmenin sınırlı kalabileceği görüşünde birleşiyor.

4.900 Dolar Hedefi ve Formasyon Görünümü

Ray’in TradingView üzerinde paylaştığı grafiğe göre Ethereum, üç günlük zaman diliminde büyük bir ters omuz baş omuz yapısı oluşturmuş durumda. Bu teknik modeli genellikle uzun süreli düzeltmelerden sonra alıcıların yeniden piyasaya hakim olmaya başladığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Grafikte gözlenen yükselen destek trendi, Ethereum’un uzun vadede güçlü bir taban oluşturduğuna işaret ediyor. 2025 yılındaki sert geri çekilmeden sonra sol omuz, 2026 başında ise baş kısmı tamamlanmış bulunuyor. Sonrasında ise fiyat yeniden toparlanarak sağ omuz bölgesine taşındı.

Analistler, söz konusu formasyonun hedef seviyesini 4.900 dolar olarak belirliyor. Bu seviye, geçmiş piyasa döngüsünde Ethereum’un test ettiği zirve fiyatlara denk geliyor.

Ancak bu potansiyele ulaşmak için ETH’nin öncelikle üst direnç bandını net şekilde kırması gerekiyor. Aksi halde mevcut teknik formasyonun tamamlanamayacağı ve yatay seyrin devam edebileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak Ethereum fiyatı, kritik direnç bölgeleri altında kaldığı sürece kısa vadeli dalgalanma gösterebilir. Orta ve uzun vadede ise yukarı yönlü sinyaller izleniyor; ancak güçlü kırılım öncesinde yatırımcıların temkinli olması öneriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

