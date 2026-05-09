Solana (SOL)

Solana kısa vadeli destek üzerinde $100 hedefine odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana’da kısa vadeli destek üzerinde $100 hedefi öne çıktı.
  • Analizlerde, $86,73 seviyesi boğa görünümü için belirleyici olarak gösterildi.
  • Fiyat $86,92’nin altına inerse pozitif senaryo geçersiz olabilir ve $80’li seviyeler gündeme gelebilir.
  • 🔥 $SOL ’da kritik destek korundukça yukarı yönlü fırsatlar canlı kalıyor.
Solana, kısa vadede yeni bir yükseliş hamlesinin ön hazırlığını yaparken, fiyat bakımından önemli bir destek bölgesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Piyasada son saatlerde paylaşılan teknik analizler, SOL işlem çiftinde $86 ile $88 arasındaki dar bantta alıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Son yükselişin ardından gelen geri çekilmeye rağmen bu seviyeler henüz kaybedilmiş değil.

Kritik mikro destek bölgesi korundu

Kripto piyasasında öne çıkan analiz hesaplarından More Crypto Online tarafından paylaşılan bir grafiğe göre, Solana fiyatı kısa vadede 88 dolar civarında tutunuyor. Özellikle $86,73 noktası kritik rol oynarken bu alanın üzerinde alıcıların varlığı, grafik üzerinde net şekilde izleniyor. Daha önce fiyatın düşük $80’li seviyelerden toparlanması sonrası oluşan bu yapı, kısa vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Fakat SOL’un bu mikro destek bandının altına inmesi halinde, boğa senaryosunun zayıflayacağı vurgulanıyor. Eğer $86,73 desteği kaybedilirse, aşağıda sırasıyla $81,76, $80,08 ve $79,07 noktaları yeni destek olarak gündeme gelecek. Hatta daha geniş çerçevede $75,40 ile $77,95 arasındaki bölge de önemli bir zemin olarak izleniyor.

“Fiyat halen bu mikro destek bölgesinin üst kısmına yakın seyrediyor. Bu da, son düzeltmenin ardından alıcıların kontrolü bırakmak istemediğini gösteriyor.”

Kısa vadeli yükseliş hedefleri

Fiyat hareketlerine bakan uzmanlar, yukarı yönlü potansiyelin henüz tükenmediğini, asıl hedeflerin daha yukarıda oluştuğunu belirtiyor. More Crypto Online tarafından paylaşılan grafikte, Solana’da yukarı hamlenin devam etmesi halinde sırasıyla $96, $98, $104 ve $106 seviyelerine odaklanıldığı görülüyor. Ancak bu senaryonun ana koşulu, fiyatın $86,73’lük desteği kırmadan yukarıda kalması.

Öne çıkan bir başka kısa vadeli teknik analiz ise TradingView üzerinde KNIGHT tarafından paylaşıldı. Burada SOL’un 15 dakikalık grafikte dar bir bantta hareket ettiği ve ardından yukarı yönde bir sinyal verdiği aktarılıyor. Oluşan kısa vadeli long (uzun) pozisyon yapısı, $86,92’yi ana risk seviyesi kabul ediyor. Yani bu seviyenin altına inilirse, mevcut yükseliş planı geçerliliğini kaybedecek.

Kısa vadeli işlemlerde alıcılar için ana hedef ise $100,22 noktası. Paylaşılan grafikte bu seviye “kar alma” bölgesi olarak işaretlenmiş durumda. Fiyatın mevcut aralığın üstüne çıkması ve yukarı momentumun kuvvetlenmesi, long pozisyonun başarıya ulaşmasını sağlayacak temel etken.

Kritik olası senaryo ve takip edilen seviyeler

Şu anda Solana yatırımcıları, $86,73 ile $88 arasındaki destek hattına odaklanmış durumda. Bu bölge korunduğu sürece, yukarı yönlü beklenti teknik açıdan canlı kalacak. Özellikle kısa zaman diliminde yapılan işlemler için, bu destek kaybedilirse aşağıda $80’li seviyelere hızlı inişler gündeme gelebilir.

Buna karşın, alıcıların baskın olduğu senaryoda ani bir hareketle $96–$106 aralığına yönelim teknik olarak mümkün görünüyor. Yatırımcıların, pozisyon alırken hem işaret edilen desteklere hem de olası hedef seviyelere dikkat etmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
