Arbitrum DAO, mahkeme kararıyla 71 milyon dolarlık ETH’yi Aave’ye taşıyacak

New York Güney Bölgesi’nde görev yapan federal yargıç Margaret Garnett, Arbitrum DAO’nun soğutulmuş halde tutulan 71 milyon dolarlık Ether’i merkeziyetsiz finans platformu Aave’ye aktarılmasına izin verdi. Bu adım, Kuzey Kore bağlantılı bir siber saldırı sonrası başlatılan iyileştirme sürecinde önemli bir eşiği temsil ediyor.

Mahkeme kararı ve yasal süreç

Karar, Arbitrum DAO’nun rezervindeki varlıkların kitli kalmasını sağlayan kısıtlama bildirisinin değiştirilmesiyle geldi. Artık topluluk tarafından zincir üstü yönetim oylaması sonucu varlıkların Aave LLC kontrolündeki dijital cüzdana aktarılması mümkün olacak. Mahkeme, transferde rol alan hiç kimsenin mevcut dondurma tedbirini ihlal etmekle suçlanamayacağını da özellikle belirtti.

Yine de mahkemenin kararı, saldırıdan doğrudan zarar gören terör mağdurlarının fon üzerindeki yasal haklarını muhafaza ediyor. Bu nedenle, aktarımı yapılacak kaynaklar tamamen özgürce kullanılamayacak; nihai karar mağdurlar lehine çıkarsa, Aave fonları teslim etmekle yükümlü olacak.

Mahkeme, zincir üstü topluluk oylamasıyla aktarılacak varlıkların, süreçte yer alan tarafları olası hukuki ihlallerden koruyacağını ve mağdurların iddiasının devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kore bağlantılı saldırının etkileri

Geçtiğimiz ay yaşanan Kuzey Kore’yle bağlantılı rsETH saldırısı sonrası Arbitrum topluluğu, Aave’nin geliştirdiği daha geniş çaplı bir kurtarma planının parçası olarak, fonları Aave’ye transfer etmeyi bir off-chain (zincir dışı) Snapshot oylamasıyla güçlü biçimde destekledi. Fakat nihai ve bağlayıcı transfer için ayrıca zincir üstü bir yönetim oylaması gerekiyor.

Aave geçtiğimiz hafta, New York mahkemesinden Arbitrum DAO’nun bu fonları Kelp DAO saldırısının mağdurlarına ulaştırmasını engelleyen kısıtlama kararının kaldırılması için acil talepte bulunmuştu. Bu yasal engel, Gerstein Harrow hukuk bürosu aracılığıyla konmuştu. Söz konusu büro, Kuzey Kore aleyhine ödenmemiş terör tazminatları için toplam 877 milyon dolar hüküm bulunan aileleri temsil ediyor ve Nisan ayındaki saldırı sırasında çalınan fonların müvekkillerine ait olduğunu öne sürüyor.

Aave ise, çalınan varlığı elinde bulunduran kişilerin buna yasal sahiplik kazanamayacağını ve saldırının Kuzey Kore’ye atfedilmesinin büyük ölçüde internet söylentilerine dayandığını belirtti. Ayrıca, mahkemenin kısıtlama kararını desteklemesinin DeFi ekosistemindeki benzer kurtarma çabalarını sekteye uğratabileceği ve kötü niyetli kişilerin bu tür yasal belirsizlikleri istismar etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kelp saldırısı sonrası rsETH’de dev açık

Kelp DAO saldırısı, rsETH rezervlerinde ciddi bir açık yarattı. Saldırı sonrasında Ethereum üzerinde 116.500 rsETH sistemden çıkarıldı, fakat kaynağında eşdeğer miktarda varlık yakılmadı. Şu anda yalnızca 40.373 rsETH adapter kontratında bulunuyor ve desteklenmesi gereken toplam rakam 152.577 birime ulaşıyor. Bu durumda yaklaşık 76.127 rsETH’lik, güncel fiyatlarla 174,5 milyon dolarlık bir açık oluştuğu hesaplandı.

Arbitrum’un elindeki 30.765 ETH’nin çözüm için önemli bir başlangıç olduğu değerlendirilirken, topluluk aktarılan fonların rsETH boşluğunun en azından bir kısmını kapatmasının, Arbitrum ve genel olarak DeFi piyasası için istikrar sağlayıcı bir adım olacağını düşünüyor.

Topluluk, dondurulmuş fonların serbest kalmasının, kullanıcıların güvenini yeniden tesis etmek ve piyasaya olan etkilerini azaltmak bakımından anlamlı olacağını savunuyor.