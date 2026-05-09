Cardano (ADA)

Cardano kritik 0,25 dolar desteğinde güç arıyor fiyat haftalık bazda %11 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Cardano tekrar 0,25 dolar desteğini test ediyor fiyat haftada %11 arttı.
  • 🌟 Eğer $ADA 0,25’in üzerinde kalırsa hedefte 0,36 ve 0,53 dolar seviyeleri var.
  • ⚡ ABD istihdam verileriyle birlikte kripto piyasasında risk iştahı yükseldi.
  • 🛠 Ama asıl dikkat çeken, Cardano ağındaki Van Rossem hard fork güncellemesi ve yeni sürüm hazırlıkları.
Kripto para piyasasında hareketlilik devam ederken, Cardano’nun fiyatındaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kripto analisti Ali, sosyal medyada yaptığı son değerlendirmede, ADA fiyatında 0,25 dolar seviyesinin uzun vadede kritik bir destek noktası olduğuna işaret etti. Cardano, son dönemde tekrar bu seviyeyi test etmeye başladı ve analist, geçmişte iki kez bu noktadan önemli yükselişler yaşandığını hatırlattı.

İçindekiler
1 Önemli fiyat seviyeleri ve olası senaryolar
2 Güncel fiyat hareketleri ve piyasa etkileri
3 Cardano ağında teknik güncellemeler

Önemli fiyat seviyeleri ve olası senaryolar

Ali’nin analizine göre, Cardano’nun aylık grafiği incelendiğinde 0,25 dolar seviyesinin daha önce iki farklı dönemde etkili bir zemin görevi gördüğü ortaya çıkıyor. Ocak 2023’te ADA, bu noktadan yükselişe geçerek kısa sürede yüzde 88,27 artış elde etti. Benzer şekilde, eylül 2023’te de aynı destek seviyesinden yüzde 243 değer kazanımı gerçekleşti. Şu anda yeniden 0,25 seviyesini sınayan ADA’nın bu bölgeden güç alıp yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu.

Analist, bu desteğin korunması halinde Cardano fiyatında önce 0,36 dolara, ardından ise 0,53 dolara kadar bir hareket potansiyeli oluşabileceğini belirtiyor. Ancak 0,25 doların aşağıya kırılması durumunda piyasa yapısının değişebileceği ve daha derin bir düzeltme riskinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Ali, “Cardano 0,25 dolar desteğini korursa, adım adım 0,36 dolara ve ardından 0,53 dolara kadar çıkabilir; ancak 0,25’in altında kapanış, daha güçlü bir düzeltmenin kapısını aralayabilir,” şeklinde öngörüsünü paylaştı.

Güncel fiyat hareketleri ve piyasa etkileri

Anlık piyasa verilerine bakıldığında ADA’nın son 24 saatte yüzde 5,02 artışla 0,272 dolara yükseldiği görülüyor. Haftalık bazda ise yükseliş oranı yüzde 11’e ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre, ADA şu anda 0,272 dolardan işlem görüyor. Genel piyasa eğilimini yükselen hisse senedi piyasaları ve risk iştahındaki artış destekledi. Özellikle cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri de altcoin fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oldu. Nisan ayında ABD ekonomisine beklentilerin oldukça üzerinde, 115 bin yeni istihdam eklendi ve işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesini korudu.

Yatırımcılar, makroekonomik göstergelerdeki olumlu seyrin sürmesi halinde, Cardano gibi büyük altcoin’lerde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyor.

Cardano ağında teknik güncellemeler

Cardano’nun arkasındaki önemli isimlerden Samuel Leathers, ağın güncel teknik durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Cardano geliştirici ekibinde teknik lider olarak görev yapan Leathers, Daedalus cüzdanının Van Rossem hard fork önizlemesini sorunsuz şekilde geçtiğini paylaştı. Ana ağ için, çatallanma (hard fork) uyumlu yeni bir sürümün ise önümüzdeki hafta yayımlanması planlanıyor.

Ayrıca Van Rossem Hard Fork’un yönetişim adımı da bu hafta Cardano’nun test ağına sunuldu. Projenin ortak yönetişim teşkilatı Intersect, test ağında söz konusu hard fork kararının bir sonraki dönem başlangıcında onaylanacağını duyurdu. Takvime göre bu gelişmenin 8 Mayıs’ta gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cardano ekosisteminde haftanın bir diğer gelişmesi ise, Cardano Node 11.0.1’in ön sürümü ve DB-Sync 13.7.0.5’in test yayını olarak paylaşılması oldu. Bu güncellemeler ağı daha da stabil hale getirme amacı taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
