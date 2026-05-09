ABD spot Bitcoin ETF’lerinde altı haftadır üst üste giriş rekoru kırıldı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, üst üste altıncı haftada da net giriş kaydetti ve bu alanda 2025 Ağustos ayından bu yana en uzun artış serisini gerçekleştirdi. Verilere göre, altı haftalık süreç 2 Nisan haftasıyla başlayıp geçen Cuma gününe kadar uzandı ve toplamda 3,4 milyar dolarlık giriş yaşandı.

Altı Haftalık Giriş Serisi Detayları

Süreçte, en güçlü haftalık giriş 17 Nisan’da kaydedildi; bu dönemde ETF’lere giren toplam para 996,38 milyon dolara ulaştı. Serinin nispeten zayıf başladığı ilk hafta ise sadece 22,34 milyon dolarlık giriş oldu. Son haftada toplam 622,75 milyon dolar değerinde giriş tespit edildi.

Bu yükseliş dalgası, geçen yıl haziran-temmuz arasında görülen, yedi hafta boyunca devam eden ve 7,57 milyar dolara ulaşan rekor girişin ardından yaşanan en uzun seri olarak kayıtlara geçti. 2025 yazındaki bu artışta sadece 11 Temmuz haftasında 2,72 milyar, takip eden haftada ise 2,39 milyar dolar giriş olmuştu.

Ancak geçen haftanın sonunda, rakamlarda bir düşüş görüldü. Perşembe günü 277,50 milyon dolar ve Cuma günü de 145,65 milyon dolar çıkış oldu. Buna karşın Pazartesi ve Salı günlerinde sırasıyla 532,21 milyon ve 467,35 milyon dolar yatırımcı girişi yaşandı. Haftanın ortasındaysa işlemler yavaşladı ve Çarşamba günü giriş sadece 46,33 milyon dolarda kaldı.

Piyasa ve Ekonomi Gelişmeleri

Piyasalarda geçen haftanın sonu temkinli geçti; yatırımcıların yaklaşan ABD Nisan tarım dışı istihdam raporunu beklemeye geçmesiyle birlikte hareketlilik azaldı. Analistlerin tahminlerine göre, istihdamda sadece 62.000 kişilik artış öngörüldü; önceki dönemdeki 178.000 kişilik yükselişin altında kalan bu beklenti, Amerikan istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etti.

Bitunix analistleri paylaştıkları notta, hafta başında açıklanan ADP raporunda ise 109.000 yeni iş eklendiğine dikkat çekti. Bu gösterge, tablonun netleşmesini zorlaştırırken, yatırımcılar için piyasadaki yön arayışını karmaşıklaştırdı.

Bitunix tarafından yapılan değerlendirmede, “Jeopolitik cephede ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde tekrar karşılıklı atışlar yaşanmasına rağmen iki tarafın müzakere kapılarını açık tuttuğu gözleniyor. Bazı denizcilik konularında kısmi bir uzlaşmaya yaklaşıldığı bildiriliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bitcoin ve Ether ETF’lerinde Son Durum

Kripto piyasasında, Bitcoin Perşembe günü 80.000 doların altına geriledi. CryptoAppsy verilerine göre, bu düşüş sırasında özellikle 78.000 dolar seviyesinde likidite yoğunlaştı. Analistler, bu seviyenin altındaki yeni bir düşüşün zincirleme tasfiyelere yol açabileceğine dikkat çekti. Buna karşılık 82.000-83.000 dolar bandında açık pozisyonların ağırlıkta olması, piyasada sıkışıklık yaratan bir denge oluşturuyor.

Diğer yandan Ether ETF’leri 8 Mayıs ile sona eren haftada yeniden pozitif seyre geçti. Geçen hafta 82,47 milyon dolar net çıkış yaşanmasına rağmen bu hafta 70,49 milyon dolar net giriş kaydedildi. Bu toparlanma, nisan ayındaki güçlü üç haftalık artış ivmesini takip etti; 10-24 Nisan döneminde toplam 617,91 milyon dolar giriş olurken, özellikle 17 Nisan haftasında 275,83 milyon dolara ulaşıldı.

Gün bazında bakıldığında, Perşembe günü 103,52 milyon dolarlık çıkış ile haftanın kazanımları neredeyse silindi. Hafta başında ise Pazartesi ve Salı günleri sırasıyla 61,29 milyon ve 97,57 milyon dolar yeni yatırım geldi. Çarşamba günü giriş yavaşladı (11,57 milyon dolar), Cuma günkü 3,57 milyon dolarlık toparlanmayla haftalık denge sağlandı.