Wall Street’ın Bitcoin ETF’lerine net girişi 59,38 milyar dolara ulaştı

Bitcoin odaklı ödeme uygulaması Strike’ın CEO’su Jack Mallers, Wall Street’in Bitcoin’e giderek daha fazla ilgi göstermesinin, varlığın temel ilkeleri açısından bir tehdit oluşturmadığı görüşünde. Mallers, Bitcoin’in herkese açık ve kapsayıcı bir değer önerisi sunduğunu, büyük finans kuruluşlarının da buna dahil olmasının doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Amerikalı girişimci ve yazılım geliştiricisi Jack Mallers, kripto para sektöründeki yenilikçi çözümleriyle tanınıyor. Strike uygulaması aracılığıyla Bitcoin’in günlük hayata entegrasyonuna öncülük eden Mallers, sektörde geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Wall Street ve Bitcoin’in Temel İlkeleri

Mallers, katıldığı bir podcast programında, finans piyasalarının Bitcoin’e ilgisinin varlığın özüne zarar verip vermediği yönündeki soruyu net bir ifadeyle yanıtladı. Onun görüşüne göre, eğer Wall Street’in katılımı Bitcoin’in başarısını gölgeleyebilirse, asıl sorun zaten baştan var olmuş demektir.

Bitcoin’in dayandığı fikir, evrensel ve herkesin eşit şekilde katılabileceği bir para olmasıdır. Bu kapsayıcılık, bize yakın olmayan veya farklı düşünen kişi ve kurumları da içerir.

Bazı Bitcoin savunucuları ise Wall Street’in giderek artan etkisinin, varlığın ilkelerine zarar verebileceğini, varlığın kontrolünün büyük finans kurumlarında toplanmasının sakıncalı olduğunu savunuyor.

Örneğin, girişim sermayedarı Nic Carter, Bitcoin üzerinde önemli miktarda kontrol sahibi olan büyük kurumların, istemedikleri gelişmelerin gerçekleşmesi halinde yazılım geliştiricileri değiştirmeye çalışabileceklerini öne sürdü. Bu endişeler, geleneksel finansın Bitcoin üzerindeki potansiyel etkilerine dair kripto topluluğunda zaman zaman tartışılıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Büyük Hacim

ABD’de ocak 2024’te başlatılan spot Bitcoin ETF’leri kısa sürede yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Finansal analiz firması Farside tarafından paylaşılan verilere göre, cuma günü itibarıyla toplamda 11 fonun net girişleri 59,38 milyar dolara ulaştı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i portföylerinde giderek daha fazla tercih ettiğini gösteriyor.

Mallers buna ek olarak, Bitcoin’in küresel sermaye için yarıştığını ifade etti. Ona göre, zamanla gayrimenkul, sanat eseri ve devlet tahvilleri gibi geleneksel yatırım araçlarından değer kayarken, Bitcoin gibi yeni nesil varlıkların öne çıkması bekleniyor.

Şu anda servet neredeyse, geleneksel varlıklar değer kaybederken, Bitcoin’in ise tam tersi bir hareketle “paraya dönüşmesi” gündemde.

Wall Street’in Kripto Platformlarında Hamleleri

Geleneksel finans kurumları, yalnızca ETF yatırım kanallarında değil, kripto para ticaretine de doğrudan ilgi göstermeye başladı. Son olarak Morgan Stanley, E*Trade platformunda kripto para işlemlerine yönelik bir pilot program başlattı. Banka, yapılan her kripto işleminde müşterilerden işlem başına %0,5 (50 baz puan) komisyon alıyor. Bu oran, Coinbase, Robinhood ve Charles Schwab gibi popüler ABD kripto borsalarındaki standart işlem ücretlerinin altında kalıyor.

Bu adım, büyük bankaların kripto para ürünleriyle finansal piyasada hem rekabeti hem de çeşitliliği artırabileceğini ortaya koyuyor. Wall Street’in müşteri tabanını genişletmeye yönelik hamleleri, kripto paraların giderek daha fazla ana akım yatırımlar arasında yer almaya başladığını gösteriyor.