Shiba Inu borsalarda hareketlendi, 427,9 milyar SHIB girişiyle satıcılı baskı arttı

Shiba Inu son günlerde fiyat istikrarı arayışına girerken, zincir üstü veriler merkezi borsalarda yoğun bir yeniden pozisyonlanma gerçekleştiğini işaret ediyor. Son 24 saatte özellikle borsalara yapılan SHIB transferlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Toplamda 427,9 milyar SHIB borsalara gelirken, aynı dönemde 285,7 milyar SHIB platformlardan çıkış gösterdi. Bu dengesizlik, dalgalı piyasa şartlarında satıcılı baskının ön planda olabileceğini gösteriyor.

Borsa hareketliliği dikkat çekiyor

Geçen yılın büyük bölümünde Shiba Inu fiyatı aşağı yönlü seyrederken, uzun vadeli hareketli ortalamaların ve belirgin direnç seviyelerinin altında işlem gördü. Ancak son günlerde SHIB, 50 günlük hareketli ortalamayı geri almaya çalışırken daha yüksek dipler yaparak ılımlı bir yükseliş grafiği çizmeye başladı. Yine de 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine net bir şekilde çıkmayı başaramadı.

Borsalarda artan hareket, fiyat seyrinden daha fazla öne çıkıyor. Son veriler ışığında borsa rezervleri yaklaşık yüzde 0,17 artış gösterdi; bu ise daha fazla SHIB’in merkezi borsalarda tutulduğuna işaret ediyor. Böyle bir eğilim genellikle piyasa etkinliğinin arttığı ve kısa vadede oynaklığın yükseltebileceği anlamına geliyor.

Son dönemde borsa girişlerinde 0,17 oranında artış gözlenirken, toplamda 427,9 milyar SHIB’in borsalara girdiği bilgisi ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bu hareketliliğin volatiliteyi yukarı çekebileceğini değerlendiriyor.

Veriler büyük yatırımcıların adımlarını gösteriyor

Yedi günlük periyotta ortalama borsa girişleri yüzde 15’lik bir düşüş yaşarken, çıkışlardaki ortalama miktar yüzde 62’den fazla azaldı. Bu durum, büyük SHIB sahiplerinin önceki dönemlere göre daha az agresif bir şekilde token transferi yaptıklarına, belki de mevcut fiyat seviyelerinde pozisyonlarını daha sabırlı yönetmeye başladıklarına işaret ediyor.

Ancak genel tabloya bakıldığında, borsalara giren SHIB miktarı hâlâ çıkanlardan fazla. Özellikle geçtiğimiz gün içindeki 427,9 milyar SHIB’lik giriş, bu varlığın önümüzdeki günlerde yoğun satış baskısı altında kalabileceği yorumlarına yol açıyor.

Uzmanlara göre bu şartlar altında yatırımcılar, volatilitenin önümüzdeki günlerde yeniden artabileceğini göz önünde bulundurmalı.

Teknik göstergeler ve direnç seviyeleri

Shiba Inu fiyatı hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor; bu da orta ve uzun vadeli direnç seviyesini güçlü tutuyor. Analistler, varlığın bu önemli seviyeyi net biçimde aşmadan yeni bir yükseliş trendinden söz etmenin güç olduğunu ifade ediyor.

Grafik yapısı toparlanma sinyali vermeye başlasa da, mevcut kanaldan çıkabilmek için piyasa genelinde olumlu bir momentum gerekecek. Aksi takdirde, borsalarda birikmekte olan SHIB arzı olası bir olumsuzlukta hızlı satış dalgasını tetikleyebilir.

Kısacası, Shiba Inu cephesinde yoğun borsa hareketlerine rağmen, kısa vadede kritik direnç seviyelerinin aşılması yatırımcıların ana izleyeceği gündem maddesi olmaya devam edecek.