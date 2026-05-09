Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalarda hareketlendi, 427,9 milyar SHIB girişiyle satıcılı baskı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 24 saatte Shiba Inu borsalara 427,9 milyar SHIB giriş yaptı.
  • Borsalarda SHIB rezervleri artarken, çıkışlarda belirgin azalma var.
  • Yüksek borsa girişi kısa vadede satış baskısını artırabilir.
  • ⚡ Kritik seviye, fiyatın 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam etmesi.
COINTURK
COINTURK

Shiba Inu son günlerde fiyat istikrarı arayışına girerken, zincir üstü veriler merkezi borsalarda yoğun bir yeniden pozisyonlanma gerçekleştiğini işaret ediyor. Son 24 saatte özellikle borsalara yapılan SHIB transferlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Toplamda 427,9 milyar SHIB borsalara gelirken, aynı dönemde 285,7 milyar SHIB platformlardan çıkış gösterdi. Bu dengesizlik, dalgalı piyasa şartlarında satıcılı baskının ön planda olabileceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Borsa hareketliliği dikkat çekiyor
2 Veriler büyük yatırımcıların adımlarını gösteriyor
3 Teknik göstergeler ve direnç seviyeleri

Borsa hareketliliği dikkat çekiyor

Geçen yılın büyük bölümünde Shiba Inu fiyatı aşağı yönlü seyrederken, uzun vadeli hareketli ortalamaların ve belirgin direnç seviyelerinin altında işlem gördü. Ancak son günlerde SHIB, 50 günlük hareketli ortalamayı geri almaya çalışırken daha yüksek dipler yaparak ılımlı bir yükseliş grafiği çizmeye başladı. Yine de 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine net bir şekilde çıkmayı başaramadı.

Borsalarda artan hareket, fiyat seyrinden daha fazla öne çıkıyor. Son veriler ışığında borsa rezervleri yaklaşık yüzde 0,17 artış gösterdi; bu ise daha fazla SHIB’in merkezi borsalarda tutulduğuna işaret ediyor. Böyle bir eğilim genellikle piyasa etkinliğinin arttığı ve kısa vadede oynaklığın yükseltebileceği anlamına geliyor.

Son dönemde borsa girişlerinde 0,17 oranında artış gözlenirken, toplamda 427,9 milyar SHIB’in borsalara girdiği bilgisi ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bu hareketliliğin volatiliteyi yukarı çekebileceğini değerlendiriyor.

Veriler büyük yatırımcıların adımlarını gösteriyor

Yedi günlük periyotta ortalama borsa girişleri yüzde 15’lik bir düşüş yaşarken, çıkışlardaki ortalama miktar yüzde 62’den fazla azaldı. Bu durum, büyük SHIB sahiplerinin önceki dönemlere göre daha az agresif bir şekilde token transferi yaptıklarına, belki de mevcut fiyat seviyelerinde pozisyonlarını daha sabırlı yönetmeye başladıklarına işaret ediyor.

Ancak genel tabloya bakıldığında, borsalara giren SHIB miktarı hâlâ çıkanlardan fazla. Özellikle geçtiğimiz gün içindeki 427,9 milyar SHIB’lik giriş, bu varlığın önümüzdeki günlerde yoğun satış baskısı altında kalabileceği yorumlarına yol açıyor.

Uzmanlara göre bu şartlar altında yatırımcılar, volatilitenin önümüzdeki günlerde yeniden artabileceğini göz önünde bulundurmalı.

Teknik göstergeler ve direnç seviyeleri

Shiba Inu fiyatı hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor; bu da orta ve uzun vadeli direnç seviyesini güçlü tutuyor. Analistler, varlığın bu önemli seviyeyi net biçimde aşmadan yeni bir yükseliş trendinden söz etmenin güç olduğunu ifade ediyor.

Grafik yapısı toparlanma sinyali vermeye başlasa da, mevcut kanaldan çıkabilmek için piyasa genelinde olumlu bir momentum gerekecek. Aksi takdirde, borsalarda birikmekte olan SHIB arzı olası bir olumsuzlukta hızlı satış dalgasını tetikleyebilir.

Kısacası, Shiba Inu cephesinde yoğun borsa hareketlerine rağmen, kısa vadede kritik direnç seviyelerinin aşılması yatırımcıların ana izleyeceği gündem maddesi olmaya devam edecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu toplam yatırımcı sayısı 1.585.022 ile rekor kırdı

Dogecoin ve Shiba Inu hızla yükselirken XRP 1.30 dolar seviyesinde sıkıştı

Shiba Inu fiyatında yeni tahmin: 2026 için en yüksek seviye $0.00001775

Shiba Inu %30 yükseldi kritik direnç aşılınca yeni hedefler konuşuluyor

Shiba Inu’da 200 günlük ortalama altında sert düşüş, türev işlemlerde hareketlilik arttı

Shiba Inu piyasa sıralamasında 25’inciliği gördü 1.24 yükseldi

Shiba Inu cüzdanından 800 milyar SHIB transferi likidite ve fiyat yönü tartışmalarını artırdı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP fiyatı 915 günlük yatay seyir sonrası 1,40 dolar etrafında dar aralıkta sıkıştı
Bir Sonraki Yazı Wall Street’ın Bitcoin ETF’lerine net girişi 59,38 milyar dolara ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde altı haftadır üst üste giriş rekoru kırıldı
BITCOIN (BTC)
Wall Street’ın Bitcoin ETF’lerine net girişi 59,38 milyar dolara ulaştı
BITCOIN (BTC)
XRP fiyatı 915 günlük yatay seyir sonrası 1,40 dolar etrafında dar aralıkta sıkıştı
RIPPLE (XRP)
XRP fonlarına haftalık 28,17 milyon dolar giriş kaydedildi
RIPPLE (XRP)
ABD mahkemesi, Arbitrum’daki 71 milyon dolarlık dondurulmuş ETH’nin Aave’ye aktarılmasına onay verdi
Ethereum (ETH) Kripto Para Hukuku
Lost your password?