XRP fiyatı 915 günlük yatay seyir sonrası 1,40 dolar etrafında dar aralıkta sıkıştı

XRP piyasası son dönemde alışılmadık şekilde durgun bir döneme girdi. Fiyat hareketleri haftalardır 1,30 ila 1,50 dolar bandında sıkışmış durumda. Teknik analiz platformu TradingView’in haftalık grafiğine bakıldığında, bu yatay seyir iki yıl önceki uzun süreli konsolidasyon dönemini andırıyor.

Uzun süren yatay hareketler ve geçmiş döngüler

XRP, Mayıs 2022’den Kasım 2024’e kadar toplam 915 gün boyunca keskin bir yükseliş veya düşüş olmadan dalgalanmıştı. Bu uzun soluklu bekleyişin ardından, 2024’ten 2025’e geçişte fiyat hızlı bir artış yaşamış ve sonrasında tekrar sıkışık bir harekete girmişti. Son haftalarda ise XRP’deki volatilite çok düşük seyrediyor. Analistlere göre, bu sakinlik ile birlikte birikim mi yapılıyor yoksa piyasa ilgisini mi kaybediyor, tartışma konusu oldu.

Tarihsel döngünün aynen tekrarlanması halinde, yatırımcıların yeni ve güçlü bir fiyat hareketi görmesi için olası tarih Ağustos 2028 olarak öne çıkıyor. Fakat mevcut piyasa koşullarındaki farklılıklar bu sürenin daha erken sona erebileceğine işaret edebilir.

Değişen dinamikler ve potansiyel tetikleyiciler

İki yıl önceki sürece göre piyasada birkaç farklı unsur ön plana çıkıyor. Artık spot XRP ETF’lerine düzenli para girişi sağlanıyor. Bu, fiyatın sert şekilde düşmesini engelleyen bir likidite zemini oluşturuyor ancak aynı zamanda beklenmedik sert sıçramaların da önüne geçebiliyor. Ayrıca, 2024 Mayıs ayının sonunda yapılması beklenen CLARITY yasa tasarısı oylaması sonucu, XRP’nin daha önce görmediği bir hareketlilik potansiyeli taşıyor.

Teknik tarafta ise haftalık zaman diliminde Bollinger Bantları tarihi düşük seviyelerine kadar daraldı. Geçmişte benzer daralma dönemlerinin hemen ardından sert fiyat atakları görülmüştü. Bu nedenle birçok yatırımcı, uzun süren aşağı ve yukarı yönlü kararsızlığın yeni bir ivme ile bozulabileceğini düşünüyor.

Kritik direnç ve olası senaryolar

Analizlerde öne çıkan bir diğer nokta da, XRP fiyatının 1,55 dolar seviyesini kalıcı olarak kırması gerekliliği. Uzmanlara göre, bu eşiğin aşılması konsolidasyonun sona erdiği ve yükseliş hareketinin başladığı sinyalini oluşturacak. Şu an için ise piyasa düşük oynaklık ve belirsizlik havasıyla işlem görmeye devam ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin güncel fiyatı 1,40 dolar civarında seyrediyor ve bu dar aralığın yakın gelecekte yukarı ya da aşağı yönlü kırılması yakından takip edilecek. Önümüzdeki haftalarda ETF akışları, düzenleyici gelişmeler ve teknik göstergeler fiyat hareketinde belirleyici olacak.

XRP fiyatında 2022–2024 arasında yaşanan 915 günlük yatay süreç, günümüzde yeniden gözlemleniyor. Fiyatın 1,30 ile 1,50 dolar aralığında sıkışık hareket etmesi, yatırımcıların yeni bir patlama ya da uzun süren durağanlık ihtimaline karşı temkinli durmasını sağladı.

Mevcut aşamada piyasanın gözü, potansiyel düzenleyici kararlar ve ETF piyasasından gelebilecek ani fon hareketlerinde olacak. Teknik olarak ise bantların daralması, büyük çaplı bir hareketin yaklaştığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.