XRP fonlarına haftalık 28,17 milyon dolar giriş kaydedildi

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta genel olarak pozitif bir hava hakim oldu. Bu dönemde XRP, sene başından bu yana en büyük haftalık fon girişlerinden birini yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. SosoValue’in güncel verilerine göre XRP’ye endeksli yatırım ürünleri, son yedi gün içerisinde toplamda 28,17 milyon dolarlık net sermaye çekmeyi başardı.

Kurumsal ilginin geri dönüşü

Bir önceki hafta piyasadaki zayıf performans nedeniyle XRP fonlarına ilgi belirgin şekilde azalmıştı. Ancak mayıs ayıyla birlikte pozitif havanın güçlenmesi ve özellikle kurumsal yatırımcıların risk iştahındaki artış, XRP ETF’lerine olan yatırımları yeniden ivmelendirdi. Piyasadaki güçlü taleple birlikte XRP bazlı fon ürünleri bu ayın ilk ve en yüksek haftalık fon girişini kaydederek dikkat çekici bir toparlanma göstermiş oldu.

Kripto para analiz platformları ve piyasa uzmanları, son yedi günde XRP fiyatındaki yükseliş ve buna paralel olarak fonlardaki artışın, varlığın ilerleyen dönemde potansiyel bir fiyat sıçraması yaratabileceğine işaret ettiği görüşünde birleşiyor.

XRP ETF piyasasındaki toparlanma sonrasında, kurumsal yatırımcıların kripto varlığın gelecekteki fiyat potansiyeline ilişkin iyimserliği önemli ölçüde artmış durumda.

Fiyat hareketleri ve beklentiler

XRP, haftanın büyük kısmında 1,40 dolar seviyesinin üzerinde işlem görerek güçlü bir form grafiği ortaya koydu. Özellikle geçtiğimiz bir aydaki oynak seyirden sonra varlığın mayıs ayında bu kadar istikrarlı yükselmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Bu hareketlilik, XRP’nin kısa vadede yeni bir fiyat sıçraması yapabileceği beklentilerini de beraberinde getirdi.

Analistler, mevcut güçlenmenin sürmesi halinde XRP’nin önümüzdeki haftalarda 2 dolar barajını zorlama ihtimalinin yüksek olduğu görüşünde. Son dönemdeki kurumsal girişlerin bu rallide belirleyici rol oynayabileceği öne sürülüyor.

Piyasa dinamikleri ve yatırımcı algısı

Kripto para piyasasında mayıs ayının ilk haftasında XRP, işlem hacmi ve fiyat performansı bakımından önemli bir sıçrama kaydetti. Yatırımcılar, özellikle ETF ürünleri aracılığıyla XRP’ye doğrudan erişimin artmasının varlığın fiyatında kalıcı bir yukarı hareket başlatabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, genel piyasa duyarlılığının aşırı iyimser bir noktaya ulaşması, XRP’de yeni fon girişlerinin yükselme eğilimiyle birleşince orta vadede volatilitenin artabileceği görüşünü de beraberinde getirdi.

XRP, yazı kaleme alındığı sırada yaklaşık 1,40 dolar seviyesinde dalgalanıyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’de hafta boyunca görülen fiyat istikrarı, kurumsal yatırımcıların bu seviyelerin üzerindeki olası bir yükseliş hareketini yakın takibe almasına neden oldu.

Piyasa takipçileri, XRP’de önümüzdeki süreçte yüksek düzeyde işlem hacmi ve fiyat değişimleriyle karşılaşılabileceğini, dolayısıyla yatırımcılar açısından hem fırsat hem de dikkat gerektiren bir döneme girildiğini belirtiyor.