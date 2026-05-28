XRP fiyatı $2,26 milyar likidasyon bölgesinin gölgesinde 1,33 dolarda sıkıştı

XRP piyasa verileri, kripto paranın dar bir fiyat aralığında sıkıştığını ve likiditenin, piyasa hissiyatının önüne geçtiğini gösteriyor. On-chain analitik platformu BankXRP’nin paylaştığı verilere göre, mevcut fiyat seviyesinin hemen üzerinde devasa bir likidasyon kümesi bulunuyor. Bu alanda toplamda 2,26 milyar dolarlık pozisyonun açık olduğu belirtiliyor. Analistler bu seviyenin, XRP’nin kısa vadeli yönünü belirlemede kritik rol oynayacağına dikkat çekiyor.

Likidasyon baskısı ve mevcut seyir

Analizlere göre, 2,26 milyar dolarlık bu alan, ağırlıklı olarak kaldıraçlı pozisyonların bulunduğu yoğun bir bölge oluşturuyor. Fiyat eğer bu seviyeye yaklaşırsa, çok sayıda short (kısa) pozisyonun otomatik olarak kapanmasıyla birlikte alım baskısı doğabilir. Böyle durumda, fiyat hareketinin yukarı yönde hız kazanması bekleniyor. Son dönemde XRP’nin fiyat davranışı, bu büyük likidasyon bölgesinin hemen altında “beklemede” olarak nitelendiriliyor.

XRP son günlerde 1,30 ila 1,48 dolar aralığında dalgalanıyor. Özellikle 1,34–1,40 dolar bandının likiditenin yoğun olduğu bir alan olduğu öne çıkıyor. Burada stop-loss emirlerinin fazlalığı, dalgalanma dönemlerinde bu aralığın tekrar tekrar test edilmesine yol açıyor. Piyasa tabiriyle, küçük yatırımcıların pozisyonlarının daha kırılgan olduğu bu bölgeler, volatilite sırasında daha sık hedef haline geliyor.

Yapılan açıklamalarda, “2,26 milyar dolarlık büyük likidasyon kümesi, fiyatın gelecekteki yönünü belirleyebilecek güçlü bir çekim noktası haline geldi. Kısa vadede fiyat, hangi likidite cebinin önce tetikleneceğine göre hareket edecek.” ifadeleri yer aldı.

Destek bölgeleri ve olası senaryolar

CoinCodex’in verilerine göre XRP 1,33 dolardan işlem görüyor ve böylece kısa vadeli işlem aralığının alt sınırına dayanmış durumda. Piyasa analistlerinden Cryptoinsightuk, mevcut seyrin kısa vadede aşağı yönlü kırılabileceğini, 1,20 dolar civarında önemli bir likidite toplandığını ifade etti. Analiste göre, fiyat bu bölgede kısa süreli istikrar yakalayabilir ya da sınırlı bir yükseliş yaşanabilir.

Bir başka dikkat çeken nokta ise bu hareketlerin çoğu zaman “zayıf ellerin elenmesi” olarak tanımlanması. Duygudan ziyade, aşırı kaldıraçlı pozisyonların otomatik olarak kapanmasının etkili olduğu belirtiliyor. Teknik tarafta ise son dört saatlik grafiklerde aşırı satım sinyalleri öne çıkıyor. Bu nedenle, fiyatın kısa süreli bir tepki yükselişi sonrası tekrar 1,20 dolara doğru hareket etmesi mümkün. Böyle bir hareket, fiyatın daha düşük bir seviye görmesiyle eşzamanlı olarak pozitif sapma (bullish divergence) ihtimalini gündeme getirebilir.

Mini sözlük: Kaldıraçlı pozisyon, yatırımcının elinde olmayan sermaye ile daha büyük işlem hacmi oluşturmasına yarayan, risk ve kazancın beraberinde yükseldiği bir finansal enstrümandır. Kripto piyasasında, bu tür pozisyonların otomatik kapanışı piyasa üzerindeki kısa süreli fiyat hareketlerini hızlandırabilir.

Yeni veri ve likidite akışı

XRP’nin mevcut sıkışık hareketine rağmen, son verilere bakıldığında fon akışı dikkat çekiyor. Son günlerde XRP tarafına 31,8 milyon dolarlık net giriş olduğu bildirildi. Buna karşılık, genel kripto piyasasında toplamda 1,47 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Ayrıca, Binance borsasındaki XRP likiditesi, 2020’den bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, XRP’nin tamamen tesadüfi bir bantta hareket etmediğini, aksine önemli likidite alanlarında sıkıştığını ve asıl yönün, bu bölgelerden birinin tetiklenmesiyle belli olacağını belirtiyor.

Bölge Fiyat Aralığı Likidasyon/İşlem Yoğunluğu Alt destek 1,20 dolar Yüksek likidite, potansiyel sıçrama bölgesi Kısa vadeli bant 1,30–1,48 dolar Volatilite ve stop-loss işlemleri yoğunlaşıyor Likidasyon kümesi 1,48 dolar ve üzeri 2,26 milyar dolar hacimli büyük pozisyonlar