ABD mahkemesi, Arbitrum’daki 71 milyon dolarlık dondurulmuş ETH’nin Aave’ye aktarılmasına onay verdi

Aave’nin geçtiğimiz ay Kuzey Kore bağlantılı rsETH saldırısının ardından başlattığı fon kurtarma girişimine Manhattan’daki federal mahkemeden onay çıktı. Karar, Arbitrum’daki yaklaşık 71 milyon dolarlık dondurulmuş ether’in Aave LLC kontrolündeki bir cüzdana taşınmasının önünü açarken, Kuzey Kore kaynaklı terör saldırısı mağdurlarının bu varlıklar üzerindeki yasal haklarını da koruyor.

Mahkeme kararı ve transfer süreci

ABD Yargıcı Margaret Garnett’in yayımladığı iki sayfalık mahkeme kararına göre, daha önce Arbitrum DAO’ya uygulanan tedbir kararı güncellendi ve zincir üstü bir yönetişim oylamasıyla ETH’lerin Aave’ye transferi mümkün hale geldi. Bu sürece dair bir diğer önemli detay da, transfer işleminin herhangi bir katılımcı için hukuki risk doğurmayacak şekilde güvence altına alınması oldu. Dolayısıyla, işlemi başlatan, oylayan veya sürece dahil olan kişiler için “varlık dondurma” ihlali söz konusu olmayacak.

Bu adım öncesinde Arbitrum topluluğu, off-chain bir Snapshot oylamasıyla fonların Aave’ye iadesini açık bir çoğunlukla desteklemişti. Ancak, gerçek transfer için bağlayıcı nitelikte bir zincir üstü yönetişim oylamasının da yapılması gerekecek.

DeFi’de yasal mücadele ve Arbitrum’a baskı

Aave’nin kurtarma planı, Kuzey Kore ile bağlantılı siber saldırılardan zarar gören mağdurların uzun süredir devam eden hak taleplerine rağmen ilerleme kaydetti. Avukat Charles Gerstein, Kuzey Kore’ye karşı ABD mahkemelerinde toplamda 877 milyon dolar değerinde tahsil edilemeyen tazminat hükmüne sahip terör mağdurlarını temsil ediyor. Gerstein, dondurulmuş ETH’nin Lazarus Group ile bağlantılı olduğu ve Pyongyang yönetimi tarafından desteklendiği gerekçesiyle bu varlığın mağdurlar adına el konulması gerektiğini savunmuştu.

Gerstein’ın Arbitrum üzerindeki hamlesi, merkeziyetsiz finans altyapısı üzerinde Kuzey Kore bağlantılı dijital varlıklara yönelik daha geniş kapsamlı bir yasal baskı stratejisini yansıtıyor. Özellikle Railgun protokolü üzerinden taşınan fonların, Kuzey Koreli hackerlar tarafından önceki büyük çaplı siber saldırılardan elde edilen varlıkların aklanması için kullanıldığı öne sürülüyor.

Karmaşık dava süreci ve Railgun iddiaları

Davacılar, Kuzey Koreli grupların Bybit borsasından yapılan ve toplam 1,5 milyar dolar olduğu belirtilen saldırı dahil birçok siber suçtan elde edilen varlıkları Railgun aracılığıyla akladığını iddia ediyor. Railgun protokolünün bu varlıkları önceden tespit ederek dondurması gerektiği, ancak buna engel olunmadığı için varlıkların transferinin gerçekleştiği aktarılıyor.

Mart ayında ise, Railgun DAO’ya karşı açılan davada protokolün savunma yapmaması üzerine Washington’daki federal mahkeme katipliğine varsayılan karar (default judgment) talebi sunuldu. Ayrıca, blokzincir yatırım şirketi Digital Currency Group’un 2022 yılında 10 milyon dolarlık Railgun yönetişim token’ı satın alması nedeniyle, davacılar söz konusu şirketin de yönetim ve ekonomik süreçlerde rol aldığını ileri sürüyor.

Şubat ayında ise davacılar, ABD hükümetinin el koymayı planladığı USDT tutarlarının güvenceye alınması için ayrı bir başvuruda bulunmuştu.

Mahkemenin son kararı, Kuzey Kore bağlantılı siber saldırıların merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında tartışma yaratan varlık dondurma ve fon yönetimi süreçlerinde kritik bir adım olarak görülüyor.