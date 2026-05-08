TeraWulf ilk kez bitcoin madenciliğinden çok AI altyapısı ile gelir elde etti

TeraWulf, 2026’nın ilk çeyreğinde, kripto para madenciliğinden yapay zeka (AI) altyapı hizmetlerine geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Yıllardır bitcoin madenciliğiyle bilinen şirket, bu dönemde ilk defa yüksek performanslı bilişim (HPC) barındırma faaliyetlerinden elde ettiği gelirin, kripto para madenciliğinden gelen geliri aştığını bildirdi.

Gelir dağılımı ve operasyonel dönüşüm

Finansal rapora göre, TeraWulf yılın ilk çeyreğinde HPC barındırma sözleşmelerinden 21 milyon dolarlık gelir kaydetti. Aynı dönemde bitcoin madenciliğinden elde edilen gelir ise yaklaşık 13 milyon dolar oldu. Böylece toplam gelir yaklaşık 34 milyon dolara ulaştı.

Uzun yıllar boyunca devasa enerji tüketen bitcoin madenciliği tesisleri işleten TeraWulf gibi firmalar, son dönemde değişen piyasa dinamiklerine ayak uydurmaya başladı. Özellikle AI şirketlerinin, enerji, soğutma sistemleri ve hazır veri merkezi alanı için çok daha yüksek ödemeler yapmaya istekli olması, sektörün yönünü değiştirdi.

Şirketin CEO’su Paul Prager, “Bu dönem, HPC kiralamanın finansallarımızda anlamlı şekilde yer aldığı ilk çeyrek oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto madenciliğindeki kârların bitcoin fiyatı ve enerji maliyetleri gibi dalgalanmalardan etkilendiği bir ortamda, büyük çaplı enerji erişimine sahip işletmeler giderek daha fazla AI ve bulut bilişim şirketlerine altyapı sağlamaya yöneliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, 2030 yılına kadar veri merkezlerinin küresel elektrik tüketiminin neredeyse iki katına çıkarak 945 teravatsaat seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu artışın ana sürükleyicisi ise AI yatırımları olarak gösteriliyor.

AI kontratları ve finansal tablo

TeraWulf’un işletme modeli, AI barındırma hizmetlerinin hızla ana gelir kaynağı haline gelmesiyle büyük bir değişim geçiriyor. AI altyapısına dayalı sözleşmeler, madenciliğe kıyasla daha öngörülebilir ve düzenli nakit akışı sağlıyor.

Şirketin CFO’su Patrick Fleury, “Geçiş aşamasında bir şirketiz. Gelirlerimiz giderek daha fazla istikrarlı, sözleşmeli bilişim anlaşmalarına dayanıyor,” açıklamasını yaptı. Ancak yeni döneme uyum maliyetli oldu: TeraWulf, veri merkezi genişletme ve AI altyapı yatırımları nedeniyle çeyrekte 427,6 milyon dolar net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu zarar yaklaşık yedi kat arttı.

Çeyreklik toplam işletme giderleri yaklaşık 200 milyon dolara yükselirken, bunun bir kısmını madencilik bölümünde yapılan daralma nedeniyle ortaya çıkan varlık değer düşüklüğü giderleri oluşturdu.

Yatırımcı tarafında ise AI altyapı girişimleri olumlu karşılandı. Barron’s’ın aktardığına göre, TeraWulf hisseleri yıl başından bu yana iki kattan fazla değer kazandı. Şirket ileriye dönük olarak da madencilikten ziyade AI altyapı hizmetlerine ağırlık vermeyi planlıyor.

Fleury ön raporda, “Ölçeklenmeye devam ettikçe, iş modelimizin giderek yenilenen, sözleşmeli gelirlerle şekilleneceğini ve bitcoin madenciliğindeki volatilitenin azalacağını öngörüyoruz,” dedi.

Genişleme ve yeni hedefler

TeraWulf, New York’taki Lake Mariner tesisinde 60 megavatlık aktif HPC kapasitesine ulaşırken, burada uzun vadeli anlaşmalar kapsamında AI bulut şirketi Core42’ye hizmet sunuyor. Şirket aynı alanda yeni tesisler de geliştiriyor ve müşteriler arasında Fluidstack ile Google da yer alıyor.

New York dışında özellikle Kentucky ve Maryland’deki projeler de büyüyor. Kentucky’de 480 MW güç kapasitesi bulunurken, Maryland’de bu rakamın gelecekte 1 GW seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

TeraWulf’un kamuya açıkladığı verilere göre, 522 MW’ı kapsayan uzun vadeli AI ve HPC sözleşmelerinin toplam hacmi 12,8 milyar doları geçti. Yıl sonunda şirketin kasasında nakit ve kısıtlanmış nakit olarak 3,1 milyar dolar bulunduğu bildirildi. Şirket, her yıl 250-500 MW aralığında yeni sözleşmeli kapasite eklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

AI altyapısındaki büyüme, elektrik piyasalarında da dengeleri değiştiriyor. Tüm dünyada elektrik sağlayıcıları AI ve veri merkezlerine yönelik talep artışı beklentisiyle tahminlerini yukarı yönde güncelliyor. Eski bitcoin madenciliği tesislerinin güçlü elektrik bağlantıları sayesinde AI projeleri için hızlı çözüm sağladığı ifade ediliyor.