18 finans devinin Fed tahminleri ve Kripto paraları bekleyenler

Bugün gelen ABD istihdam raporlarıyla birlikte faiz politikasına dair beklentiler iyice şekillendi. Trump faizlerin düşmesi için koltuğa Warsh’ı oturtsa da istihdam güçlenirken enflasyon daha hızlı artıyor ve iki gelişme de Fed’in faizleri sabit tutmasını zorunlu kılıyor. Uzayan İran çatışması petrol fiyatını 3 haneli seviyelerde tutarken enerji enflasyonunu ve bunun ikincil etkileriyle tetiklenen maliyet artışını besliyor.

Fed tahminleri

Ekonomist Nick Timiraos dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının ve araştırma şirketlerinin Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararlarına ilişkin güncel tahminlerini paylaşarak faiz politikasına dair beklentinin ne yönde şekillendiğini gözler önüne serdi.

Örneğin Bank of America Temmuz 2027 faiz indirimi bekliyor ve en şahin beklentiye sahip kurumlardan biri durumunda. Barclays 2027 Mart ayından önce indirim görmüyor. BNPP, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, MPA Macro, RBC uzun süre faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.

Bankalar arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Bazıları (BofA, Barclays) 2027’ye kadar indirim beklemezken, bazıları (Citi, MUFG) bu yılın ikinci yarısında agresif indirimler bekliyor. Erken indirim bekleyenlerin büyük çoğunluğu Eylül 2026 tarihine işaret ediyor. Citigroup ve MUFG toplamda 75 indirimle en iyimser kurumlar. Ancak bu beklentilerin hızla değişebileceği unutulmaması. Güncel öngörüler artan enflasyon, güçlenen istihdam ve İran savaşının uzadığı ortamda şekillendiği için şartların değişmesiyle beklentiler de değişebilir. ABD faiz oranları vadeli işlemlerinde 2026 yılında artırım ihtimali bile fiyatlanıyor.

“Nisan ayı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından giderek daha fazla yatırım bankası ve Fed gözlemcisi, tahminlerinden faiz indirimlerini çıkarıyor ya da erteliyor.” – Nick Timiraos (WSJ)

Bazı yatırımcılar “Düşük faiz oranları hiçbir zaman enflasyona yol açmamıştır; işte Warsh bu noktada sert önlemler alacaktır. Düşük faiz oranları büyümeye yardımcı olur; İran’daki bu “danışıklı dövüş” sona erdiğinde buna ihtiyacımız olacak” diyor. Onların motivasyonu daha çok ABD borcunun maliyetiyle ilgili.

Tüketici güveni diplerde

Michigan Tüketici Güven Endeksi bugün rekor düşük bir seviye olan 48,2’ye ulaştı. Bu durum, yüksek fiyatların kişisel mali durumları ve büyük satın alımlar için koşulları etkilemesi konusundaki artan endişelerin, tüketicilerin ekonomiye olan güvenini ne kadar azalttığını teyit ediyor. Yani özetle tüketiciler, ne kısa vadede ne de uzun vadede mali durumlarının düzelmesini veya ABD ekonomisinin güçlenmesini beklemiyorlar.

Tüketiciler geleceğe karşı giderek daha karamsar hale gelirken beklentilerinin gerçeğe dönme riski de artıyor. Uzun süredir tüketici güveni bu denli darbe almamıştı ve kripto paraları da içine alan risk varlıkları için bu tablo can sıkıcı.

@anlcnc1 bugünkü zayıflığı ETF yatırımcıları dahil kazanç elde eden holderların satış motivasyonuna bağladı.

“Dün Bitcoin ETF’lerinden 261 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Maliyetine yaklaşan boomer tayfadan “bize müsaade, buranın stresini kaldıramayız” diyenler olmuş sanırım.”

Bakalım boğalar buna daha ne kadar dayanacak? Güncel tablo makro cephede risk piyasalarının destek bulamadığını söylüyor. BTC 80.400 doları koruyamıyor ve bu durum tüm diğer risklerle birleştiğinde en azından hafta sonunda yeni diplerin önünü açabilir. İlk test 78 bin dolarda olabilir.