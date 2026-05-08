Bitcoin 84 bin dolar direncinde sıkıştı 92 bin dolara yol açık mı

Kripto para piyasalarında hafta bitimine yaklaşırken Bitcoin fiyatındaki hareketlilik yatırımcıları ikiye böldü. Haftanın son işlem gününde Bitcoin 79 bin dolar civarına kadar geri çekilse de, kısa süreli alımlar fiyatı tekrar 80 bin dolara yaklaştırdı. Piyasa uzmanları önümüzdeki günlerdeki yön konusunda kesin bir tablo oluşmadığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’de kritik seviyeler ve analist görüşleri

Analist IT Tech’e göre, Bitcoin’in düşüşten kurtulabilmesi ve yeni bir dip endişesini ortadan kaldırabilmesi için 88 bin 880 dolar üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç var. 85 bin dolar ile 88 bin dolar arasındaki bölge ise, kâr etmek isteyen bazı yatırımcılar tarafından satış bölgesi olarak görülüyor.

Öte yandan, Bollinger Bantları’nın yaratıcısı John Bollinger farklı bir perspektif sundu. X platformunda yaptığı bir paylaşımda, trend modellerinin Bitcoin için olumluya döndüğünü ifade etti ve buna göre pozisyon aldığını belirtti.

Bollinger, yaptığı paylaşımda modellerinin önceki gün pozitif sinyal verdiğini ve buna uygun şekilde pozisyon açtıklarını aktardı.

Verilere bakıldığında, Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen perşembe günü 277,5 milyon dolarlık bir çıkış yaşandığı görülüyor. SoSoValue verilerine göre bu rakam, mayıs ayındaki ilk net çıkış olarak kayda geçti. Bu durum, özellikle kritik direnç seviyelerine yakın bölgede bazı yatırımcıların temkinli davranıp kâr aldığına işaret ediyor.

Başlıca altcoinlerde son durum

Bitcoin’deki dalgalanmaların altcoin piyasasında da etkili olduğu görülüyor. Ether fiyatı 2 bin 304 doların altına sarkınca, kısa vadeli alıcıların kâr satışı yaptığı anlaşılıyor. ETH’de aşağı yönlü hareket için sonraki destek noktaları 2 bin 225 dolar ve destek hattı durumunda.

BNB tarafında hareketli ortalama seviyelerine yakın seyir, satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Eğer toparlanma gözlenirse, fiyatlarda 687 dolara kadar bir ivmelenme beklenebilir. Ancak yukarıdaki 790 dolar civarı, yine yoğun satışların görülebileceği bir bölge olarak öne çıkıyor.

XRP’de ise fiyatların hareketli ortalamalar çevresinde dönmesi, alıcı ve satıcıların güç dengesinin korunduğu yönünde yorumlanıyor. Eğer fiyat 1,27 doların altına düşerse, aşağı yönlü baskı birkaç gün daha sürebilir. Yukarıda ise 1,61 dolar seviyesinin aşılması yeni bir yükselişin önünü açabilir.

Teknik göstergelerde öne çıkan başlıklar

Solana’da 90,73 dolardaki direnç, alıcıların baskın çıkmasına izin vermiyor. Eğer alımlar artarsa 98 dolar seviyesine kadar yeni bir sıçrama gerçekleşebilir. Aksi durumda, fiyat daha dar bir aralıkta konsolide olabilir.

Dogecoin (DOGE) ise 0,12 dolar seviyesinden sert geri çekilme yaşarken, kısa vadeli yatırımcılar kâr realizasyonuna yöneldi. 0,10 dolardaki hareketli ortalama, yakın vadede önemli destek olarak izleniyor. Yukarıda ise direnç tekrardan 0,12–0,16 dolar aralığında oluşabilir.

Hyperliquid (HYPE) fiyatı 43,76–45,77 dolar aralığından aşağı döndü ve 20 günlük ortalamaya çekildi. Bu seviyeden olası bir toparlanma, kısa vadede tekrar 50 dolara hareket etme ihtimalini artırır; ancak aşağı yönlü bir kırılımda fiyat 34,45 dolara kadar gerileyebilir.

Cardano (ADA) ise 0,22–0,31 dolar aralığında dalgalanmayı sürdürüyor. Hareketli ortalamanın yukarı dönmesi ve RSI’ın pozitif bölgeye geçmesi, alıcıların öne çıkmaya başladığına işaret ediyor. Fiyatın yukarı hareket etmesi durumunda 0,31 dolar direnç olarak öne çıkıyor.

Zcash (ZEC) 560 dolar direncini aşsa da, 607 dolar seviyesinde yükselişini durdurdu. Hafif düzeltme yaşanmasına karşın, fiyat yeniden 607 dolar üzerine çıkarsa sıradaki hedef 750 dolar olarak görülüyor. Öte yandan, 428 dolar altında kapanışlar ise satıcıların ağırlığını artırabilir.

Bitcoin Cash (BCH) ise 486 dolar seviyesinden bir kez daha aşağı döndü. 450 dolar civarındaki yatay hareket ve RSI’da gözlenen belirsizlik, fiyatın 419–486 dolar aralığında bir süre daha kalabileceğine işaret ediyor. Yön belirleyici hareketlerin, bu seviyelerden birinde yaşanacak kırılma sonrasında gelmesi bekleniyor.