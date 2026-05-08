BITCOIN (BTC)

İsviçre’de Bitcoin rezerv girişimi imza eksikliği nedeniyle rafa kalktı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ İsviçre’nin Bitcoin rezerv girişimi yeterli imza toplanamadığı için gündemden düştü.
  • SNB yönetimi, kripto varlıkların mevcut rezerv kriterlerine uygun olmadığını vurguladı.
  • Ülkede güçlü bir kripto ekosistemi olmasına rağmen, kamuoyu merkez bankası rezerv değişikliğine mesafeli durdu.
  • 🌍 Benzer şekilde $BTC rezerv önerileri farklı ülkelerde de genellikle reddedildi.
İsviçre’de merkez bankasının resmi rezervlerine Bitcoin eklemesi amacıyla başlatılan anayasa değişikliği kampanyası, yeterli imza toplanamadığı için sona eriyor. Bitcoin Initiative adıyla bilinen girişim, İsviçre Anayasası’nın 99. maddesini değiştirerek merkez bankasının rezervlerinde altının yanında Bitcoin bulundurmasını hedefliyordu.

İçindekiler
1 Referandum Şansı Yakalayamadı
2 İsviçre Merkez Bankası Bitcoin’e Mesafeli
3 Kamu Desteği ve Sektörün Rolü
4 Küresel Rezerv Politikalarında Benzerlikler

Referandum Şansı Yakalayamadı

İsviçre’nin doğrudan demokrasi sistemine göre ulusal çapta referandum yapılabilmesi için kampanyacıların 18 ay içinde 100.000 geçerli imza toplamaları gerekiyor. Organizatörler, bu sürenin bitimine haftalar kala yaklaşık 50.000 imzada kaldı ve hedefin yarısına dahi ulaşamadı. Böylece teklif referanduma taşınamayacak.

Girişimin kurucusu Yves Bennaïm, kampanyayı son bir hamle yerine süresinin dolmasına izin vererek sonlandıracaklarını belirtti. Bennaïm, teklifin teknik detayları ve kaynak kısıtları nedeniyle süreç boyunca işleri zor gördüklerini de aktardı.

İsviçre Merkez Bankası Bitcoin’e Mesafeli

İsviçre Merkez Bankası, Bitcoin’in resmi rezervlere alınmasına uzun süredir karşı çıkıyor. Bankanın başkanı Martin Schlegel, nisan ayında yaptığı bir açıklamada kripto paraların henüz merkez bankasının rezerv varlıklarına ilişkin kriterlerini karşılamadığını ifade etti.

Merkez bankası, rezerv yönetiminde likidite, değer koruma ve para politikası esnekliğine odaklanıyor. Bankanın bilançosunda altın, döviz varlıkları, IMF hakları ve uluslararası ödeme araçları yer alıyor.

SNB temsilcileri, Bitcoin’in oynaklığı ve likidite profili nedeniyle mevcut rezerv standartlarına uygun olmadığını savundu.

Kamu Desteği ve Sektörün Rolü

Bitcoin destekçileri ise sabit arzı, küresel işlem hacmi ve devletlerden bağımsızlığı sayesinde Bitcoin’in finansal egemenliği artıracağını savundu. Kampanyada rezervlerin küçük bir kısmının, örneğin %1-2’sinin Bitcoin olarak tutulmasının çeşitlendirmeyi destekleyebileceği öne sürüldü.

İsviçre kripto endüstrisinin Avrupa’da öne çıkan bir merkez olmasına rağmen, daha geniş kamuoyunun merkez bankası rezerv politikasındaki değişime sıcak bakmadığı görüldü. Merkez bankası rezervlerinin yönetimi kamu güvenini, parasal istikrarı ve yasal düzenlemeleri temel alıyor.

Bitcoin Initiative, kripto destekçileri ve politika takipçileri arasında belli bir görünürlük yaratsa da, ulusal referanduma yetebilecek yaygın desteği bulamadı. Böylelikle merkez bankasının rezerv yapısında da bir değişiklik olmadı.

Küresel Rezerv Politikalarında Benzerlikler

İsviçre’deki kampanyanın başarısız olması, küresel ölçekte de benzer tartışmaların sürdüğünü gösteriyor. Birçok merkez bankası ve hükümet, dijital varlıkların piyasada artan ağırlığına rağmen benzer önerileri ya reddetti ya da değerlendirmeye almadı. 2025’te Birleşik Krallık merkezi rezervler için Bitcoin teklifini resmen reddetti. Güney Kore ve Japonya da Bitcoin’i döviz rezervlerine eklememe yönünde açıklamalar yaptı.

Avrupa Merkez Bankası ve Almanya ise kripto rezerv varlıklarına soğuk bakmaya devam ediyor; Almanya 2024’te elindeki geniş Bitcoin stoğunu sattı ve rezervlerde tutmama kararı aldı.

Buna karşılık, bazı ülkelerde sınırlı da olsa dijital varlıklar operasyonel deneyim amaçlı test edilmeye başladı. Örneğin, Çek Merkez Bankası, çok küçük miktarda kripto ve blokzincir tabanlı varlık alımını uygulamaya geçirdi. ABD’de ise Bitcoin rezerv yasası ve yasal çerçeveyle ilgili tartışmalar sürerken, savunucular Bitcoin’in ulusal varlık olarak gelecekteki rolüne vurgu yapıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
