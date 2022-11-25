Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Hazır Olun! BTC, ETH, DOGE, XRP ve Matic Kaç Dolar Olur?

Popüler kripto paraların önümüzdeki günlerde hangi seviyeler bekliyor. Bitcoin diğerleri kaç dolar olur?
21:47
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları LUNA’nın ardından daha büyük depremle sarsıldı ancak halen umutlar var. Bitcoin yeniden 16.300 doların üzerinden alıcı buluyor. Kripto paraların piyasa değeri ise 830 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise %40,19’da bulunuyor. Peki Bitcoin ve popüler kripto paralarda önümüzdeki günlerde neler bekleniyor?

Bitcoin (BTC) ve ETH Yorum

FTX çöküşü tedirgin yatırımcıların korkularını artırdı ve duyarlılığa büyük bir darbe vurdu. Hızlı bir toparlanma bugünlerde gerçekçi kabul edilmese de Chainalysis araştırma lideri Eric Jardine, kripto para piyasalarının bu çöküşten daha güçlü biçimde çıkabileceğini düşünüyor. Öte yandan Bitcoin yatırımcıları bu süreçte biraz daha cesur görünüyor. Glassnode’a göre, en az bir ya da daha fazla Bitcoin tutan cüzdanların sayısı Kasım ayında artarak 950.000’e ulaştı.

Bitcoin 15.476 dolardan hızlı biçimde toparlandı. RSI, yükselişi destekler bir sapma oluşturdu. Alıcılar, fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalama (17.186 dolar) ile 17.622 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine çıkarmaya çalışacak. Bunu başarırlarsa, BTC/USDT çifti trendde olası bir değişikliğe işaret edebilir. Kısa vadeli hedef ise 50 günlük basit hareketli ortalamaya yani 18.718 dolardır. Sıradaki hedefse psikolojik destek bölgesi olan 20.000 dolardır.

Peki ya tam tersi senaryoda? Bu toparlanmanın tersine dönmesi halinde yatırımcılar 15.588 dolar altında kapanışlarla fiyatın 12.200 dolara kadar indiğini görebilir.

Ethereum yatırımcıları 1.248 dolar üzerinde kapanışlarla daha da ciddi bir toparlanmaya hazırlanabilir. Olumsuz senaryoda ise 1000 ve 881 dolar seviyeleri hedeflenecektir.

DOGE, XRP ve Matic Coin Yorum

XRP 21 Kasım’da 0,34 dolar’dan yükselişe geçti ve 24 Kasım’da simetrik üçgenin ve 20 günlük EMA’nın (0,40 dolar) üzerine çıktı. Bu durum alıcılar ve satıcılar arasındaki belirsizliğin boğalar lehine çözüldüğünü gösterdi. XRP eğer 0,41 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa 0,5 ve 0,56 dolara doğru toparlanma olabilir. Özellikle Aralık ayında XRP davasıyla ilgili yaşanacak gelişmeler iyi bir katalizör olabilir.

DOGE bugün asılsız bir iddianın ardından 0,09 dolara kadar yükseldi ve hareketine devam ediyor. Öğlen saatlerinde yükselişin gerekçesiyle alakalı detayları paylaşmıştık. Fiyat eğer 0,09 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa 0,10 ve 0,11 dolar bölgesinin ziyaret edildiğini görebiliriz. Olumsuz senaryoda 0,07 dolara kadar düşüş olasıdır.

MATIC Coin 21 Kasım’da yükseliş trendi çizgisinden toparlandı ancak rahatlama rallisi 24 Kasım’da hareketli ortalamalardan aşağı döndü. Bu, ayıların daha yüksek seviyelerde hazır olduğunu gösteriyor. Satıcılar bir kez daha fiyatı yükseliş trendi çizgisinin altına çekmeye çalışabilir. Bunu başarırlarsa 0,69 dolar desteğine dönüş görebiliriz. Bu bölgenin kaybı 0,52 dolara düşüşü getirir. Tersi senaryoda hedefler 0,97 ve 1,05 dolardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
FTT Coin, LINK Coin ve SNM Coin Yorum!
FTT Coin, LINK Coin ve SNM Coin Yorum!
Beklenen Oldu! 740 Milyon Dolarlık Bitcoin Ve Altcoin Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti!
Beklenen Oldu! 740 Milyon Dolarlık Bitcoin Ve Altcoin Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti!
Dikkat! Bu 3 Popüler Kripto Para 2025 Yılına Kadar Tarih Olabilir!
Dikkat! Bu 3 Popüler Kripto Para 2025 Yılına Kadar Tarih Olabilir!
Bitcoin Düşmanı Dev Altcoin, İlk 8’de! Bitcoin’e Verdi Veriştirdi!
Bitcoin Düşmanı Dev Altcoin, İlk 8’de! Bitcoin’e Verdi Veriştirdi!
Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!
Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!
En İyi Analistin Bitcoin (BTC) ve Kripto Para Tahmini!
En İyi Analistin Bitcoin (BTC) ve Kripto Para Tahmini!
Telegram Kripto Para Kazandıracak Müjdeyi Verdi! Altın Değerindeler!
Telegram Kripto Para Kazandıracak Müjdeyi Verdi! Altın Değerindeler!
Nam Salan Analist Orta Vadede 5x Yapacak Altcoin’i Paylaştı! Tarih Verdi!
Nam Salan Analist Orta Vadede 5x Yapacak Altcoin’i Paylaştı! Tarih Verdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022