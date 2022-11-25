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Kripto para yatırımcıları LUNA’nın ardından daha büyük depremle sarsıldı ancak halen umutlar var. Bitcoin yeniden 16.300 doların üzerinden alıcı buluyor. Kripto paraların piyasa değeri ise 830 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise %40,19’da bulunuyor. Peki Bitcoin ve popüler kripto paralarda önümüzdeki günlerde neler bekleniyor?

Bitcoin (BTC) ve ETH Yorum

FTX çöküşü tedirgin yatırımcıların korkularını artırdı ve duyarlılığa büyük bir darbe vurdu. Hızlı bir toparlanma bugünlerde gerçekçi kabul edilmese de Chainalysis araştırma lideri Eric Jardine, kripto para piyasalarının bu çöküşten daha güçlü biçimde çıkabileceğini düşünüyor. Öte yandan Bitcoin yatırımcıları bu süreçte biraz daha cesur görünüyor. Glassnode’a göre, en az bir ya da daha fazla Bitcoin tutan cüzdanların sayısı Kasım ayında artarak 950.000’e ulaştı.

Bitcoin 15.476 dolardan hızlı biçimde toparlandı. RSI, yükselişi destekler bir sapma oluşturdu. Alıcılar, fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalama (17.186 dolar) ile 17.622 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine çıkarmaya çalışacak. Bunu başarırlarsa, BTC/USDT çifti trendde olası bir değişikliğe işaret edebilir. Kısa vadeli hedef ise 50 günlük basit hareketli ortalamaya yani 18.718 dolardır. Sıradaki hedefse psikolojik destek bölgesi olan 20.000 dolardır.

Peki ya tam tersi senaryoda? Bu toparlanmanın tersine dönmesi halinde yatırımcılar 15.588 dolar altında kapanışlarla fiyatın 12.200 dolara kadar indiğini görebilir.

Ethereum yatırımcıları 1.248 dolar üzerinde kapanışlarla daha da ciddi bir toparlanmaya hazırlanabilir. Olumsuz senaryoda ise 1000 ve 881 dolar seviyeleri hedeflenecektir.

DOGE, XRP ve Matic Coin Yorum

XRP 21 Kasım’da 0,34 dolar’dan yükselişe geçti ve 24 Kasım’da simetrik üçgenin ve 20 günlük EMA’nın (0,40 dolar) üzerine çıktı. Bu durum alıcılar ve satıcılar arasındaki belirsizliğin boğalar lehine çözüldüğünü gösterdi. XRP eğer 0,41 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa 0,5 ve 0,56 dolara doğru toparlanma olabilir. Özellikle Aralık ayında XRP davasıyla ilgili yaşanacak gelişmeler iyi bir katalizör olabilir.

DOGE bugün asılsız bir iddianın ardından 0,09 dolara kadar yükseldi ve hareketine devam ediyor. Öğlen saatlerinde yükselişin gerekçesiyle alakalı detayları paylaşmıştık. Fiyat eğer 0,09 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa 0,10 ve 0,11 dolar bölgesinin ziyaret edildiğini görebiliriz. Olumsuz senaryoda 0,07 dolara kadar düşüş olasıdır.

MATIC Coin 21 Kasım’da yükseliş trendi çizgisinden toparlandı ancak rahatlama rallisi 24 Kasım’da hareketli ortalamalardan aşağı döndü. Bu, ayıların daha yüksek seviyelerde hazır olduğunu gösteriyor. Satıcılar bir kez daha fiyatı yükseliş trendi çizgisinin altına çekmeye çalışabilir. Bunu başarırlarsa 0,69 dolar desteğine dönüş görebiliriz. Bu bölgenin kaybı 0,52 dolara düşüşü getirir. Tersi senaryoda hedefler 0,97 ve 1,05 dolardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.