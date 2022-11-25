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SNM hafta sonu yaşadığı spekülatif fiyat hareketiyle çok sayıda yatırımcıya adını ilk defa duyurdu. Ancak bilmeniz gerekenler var. Bir altcoin sadece değerli olduğu için 60x fiyat artışı yaşamaz. Eğer 2017-2018 yıllarında kripto paraları tecrübe etmediyseniz ve hatta özellikle 2021-2022 yıllarında bu alana girdiyseniz kesinlikle bilmeniz gereken şeyler var. Hadi başlayalım.

FTX Token (FTT)

FTX borsasının yerel kripto parasın olan FTT’yi Binance borsasının BNB’sine benzetebiliriz. Ancak aralarında bariz farklar vardır. Örneğin BNB, BNB Chain gibi dev bir ekosistemin fayda üreten yerel kripto parasıdır. Ancak FTT Token sadece FTX borsasındaki indirim ve ön satışlardan yararlanmanıza sağlıyordu. FTX çöktüğü için FTT Token fiyatı da dibi boyladı. Boyladı derken henüz gitmesi gereken daha fazla yol olabilir. LUNA faciasını yaşayarak tecrübe eden yatırımcıların spekülatif hareketler beklentisiyle iflas etmiş bir kripto para borsasının yerel tokenini orta ve uzun vadeli şekilde ellerinde tutması büyük bir risktir.

FTX Token (FTT) yazı hazırlandığı sırada 1,42 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte 1,32 dolara kadar düştü ve 0,1 dolarlık bir artış yaşadı. Ekim ayında FTT almak oldukça havalıydı çünkü ABD’nin altın çocuğu SBF milyonlarca dolarlık alım yaparak onun fiyatını yukarı itmeye çalışıyordu. Ancak bugün o milyonlarca doların aslında borsadaki kullanıcılara ait bakiyeler olduğu ortaya çıktı. LUNA 20 dolardan 5 dolara indiğinde dibi satın alanlar 1 dolarda maliyet düşürdü ve 0,1 dolarda maliyetlerini daha da aşağıya çekti. Sonuç ne oldu? Kayıpları neredeyse %100, FTT Token benzer şekilde bir kumara dönüştü. Şirketin varlıkları satılsa bile borsanın hayatına devam etme ihtimali çok düşük görülüyor. Yani FTT Token’in yaşaması için elle tutulur bir sebep yok.

LINK ve SNM Coin Yorum

SNM Coin Rus geliştiriciler tarafından terkedilmiş hayalet bir proje, ancak önemli bir detay var. Hafta sonu yaşanan spekülatif yükseliş sırasında az sayıda yatırımcı SNM Coin tutuyordu. Fiyatın aniden 5-10x yaptığını gören yatırımcılar trene atlamaya çalıştıkça fiyat 70x’e kadar yükseldi. Hacmi zayıf, az sayıda yatırımcının sahip olduğu bir kripto para her zaman pump/dump organizasyonları için iyidir. 10 dolardan SNM Coin alanların motivasyonu neydi? SNM Coin çok iyi bir proje olduğu için mi? Büyük bir şirket kendisine yatırım yaptığından dolayı mı? Teknolojisinden dolayı mı? Hiçbiri değil, herkes bir sonraki alıcının işlem bakiyesinden kazanç elde etmek umuduyla alımlar yaptı. Sonrasında Binance dışındaki cüzdanlardan SNM Coinler geldi ve satışların başlamasıyla fiyat 1 dolara düştü. Spekülatif yükselişten kazanç elde etmeye çalışanların bir kısmı 1000 dolar bakiyelerinin 100 dolara nasıl düştüğünü anlamaya çalışıyor. Eğer kriptoya kumar gibi bakarsanız kazanan hep oyunu kurgulayanlar olur. Nitekim LUNA, SNM de böyle oldu. Muhtemelen FTT Token için de benzer bir şey göreceğiz.

LINK, evet artık gerçek bir kripto paradan bahsedebiliriz. Oracle alanında tekelleşmiş bir kripto projesi olan Chainlink, Poppe dahil birçok analistin favorileri arasında yer alıyor. DeFi ve daha birçok alanda tanınmış projeler fiyat beslemeleri için buradan destek alıyor. BNB Oracle bu tekelleşmeyi zayıflatma eğilimiyle pazara girdi ancak Chainlink yılların tecrübesine sahip.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 6,8 dolarda bulunuyor. 6,83 dolar üzerinde kapanışlar yükselişin devamı için önemli. Kısa vadede olumlu senaryo bize 7,02 ve 8 dolar seviyelerinin önemini vurguluyor. Eğer bu bölgeler korunabilirse Bitcoin’in 18.400 dolarlı seviyelere ilerlediği durumda 10 dolara kadar hareket devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.