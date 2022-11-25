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25 Kasım günü Türkiye için öğlen saatlerinde Binance büyük bir adım atarak rezervlerini açıklamıştı. Şirketin Bitcoin rezervinin toplam yatırımcı hesaplarına oranının %101 olduğu tüm dünya ile paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda dünyaca ünlü Kraken CEO’su Jesse Powell konu ile ilgili düşüncelerini ve tepkilerini dile getirmişti.

Hemen ardından ise Binance Borsa’sının patronu Changpeng “CZ” Zhao konuya cevap niteliğinde bir Tweet atarak tartışmayı alevlendirdi. Olayın nereye gideceği bilinmiyor ancak yaşanabilecek yeni bir mücadelenin ilk adımları atılıyor olabilir.

Kraken CEO’su Ne Söyledi?

Kraken CEO’su Jesse Powell Binance’in rezerv açıklaması sonrasında bir dizi eleştiride bulundu. Bu eleştirileri Twitter üzerinden gerçekleştirdi ve şunları söyledi:

Üzgünüm ama hayır. Bu Proof of Reserves değil. Bu ya cehalet ya da kasıtlı yanlış beyan. Merkle ağacı, negatif bakiyeli hesapları dahil etmediğinizden emin olmak için bir denetçi olmadan sadece el sallama saçmalığı. Yükümlülükler olmadan varlık beyanı anlamsız. Bu basitçe “işte BTC elektronik tablosundaki kaydınızın bir hash’i.” Tamam… ama amaç ne? Bunun tüm amacı, bir borsanın müşterilerine borçlu olduğundan daha fazla kripto paraya sahip olup olmadığını anlamak. Bir satır kimliğine bir hash koymak, diğer her şey olmadan değersizdi. Daha iyi bilmesi gereken insanlar, özellikle de gazeteciler, bunu abartmadan ve tüketicileri yanlış yönlendirmeden önce bunu anlamak için zaman ayırmalı.

CZ Konuya Cevap Üstüne Cevap Verdi

Kraken CEO’sunun yaptığı açıklamaların ardından CZ, önce Twitter’da sonrasında Binance resmi kaynakları üzerinden bir dizi açıklama gerçekleştirdi. Bu açıklamalar ise şu şekilde oldu:

Kriptoda,

Brian A ve Jesse P, SBF Amerikalı olmasına rağmen FTX’in bir “denizaşırı borsa” sorunu olduğunu söylüyor. Coinbase/Grayscale hakkında sorular tweetledim. Brian cevapladı. Jesse bugün Binance’in Proof-of-Reserves’ini sorguluyor. Cevaplayacağız. Bunları sağlıklı kontroller olarak görüyorum.

Ardından Resmi web sitesi olan Binance.com’un blogu üzerinden CZ adına şu açıklama paylaşıldı:

Bu vesileyle, Binance’te fonların ve cüzdanların nasıl yönetildiğine ilişkin topluluktan gelen birkaç soruyu yanıtlamak istiyorum. İlk olarak, iki temel gerçek: Binance, tüm müşterilerinin kripto varlıklarını, Binance’e ait kripto varlıkları tutmak için kullanılan hesaplardan ayrı olarak tanımlanan ayrı hesaplarda tutar. Binance, kullanıcı varlıklarını ve Binance’in kendi varlıklarını korumak için Binance’in kendi cüzdan altyapısını kullanır. Şimdi detaylara geçelim. Para Yatırma, Sıcak ve Soğuk Cüzdanlar Öncelikle, Binance’te cüzdanların nasıl çalıştığını anlamak önemli. Her blockchain için kullanıcı başına bir (ya da daha fazla) adres olmak üzere para yatırma cüzdanları var. Para yatırma adresinize para yatırırsınız. Sistemimiz blockchaini izler ve bu bakiyeyi Binance.com’daki hesabınıza ekler. Zincir üzerinde doğrulandıktan sonra, bu coinleri Binance üzerinde uygun gördüğünüz şekilde alıp satabilir ya da harcayabilirsiniz. Bu coinler o adresten hemen hareket edebilir ya da etmeyebilir. Binance bu coinleri düzenli olarak sıcak (ya da soğuk) bir cüzdana “süpürür”. Borsaların tokenları süpürmesinin ardındaki mantık, işlem sayısını en aza indirmek ve gaz ücretlerini minimumda tutmaktır böylece genel olarak kullanıcı ücretlerini önemli ölçüde azaltır. Genel olarak, büyük miktarlar daha hızlı bir şekilde süpürülür ve küçük miktarları süpürmek için birkaç para yatırma işlemini bekleyebilir ya da süpürmek için ağ gaz ücretlerinin düşük olmasını bekleyebiliriz. Bu kadar rekabetçi kalmamızın önemli bir nedeni, bu gibi yöntemlerin gaz maliyetlerini düşük tutması ve daha sonra sektördeki en düşük işlem ücretlerinden bazılarıyla kullanıcılarımıza aktardığımız tasarruflardır. Kullanıcılar para çekmek istediklerinde, sistemimiz onlara sıcak cüzdandan para gönderir ve tutarı hesap bakiyelerinden düşer. Sıcak cüzdan belirli bir miktarın altına düşerse, onu soğuk cüzdandan doldururuz. Sıcak cüzdan süpürme işleminden dolayı çok büyürse, bazı fonları soğuk bir cüzdana taşıyacağız ve gelecekteki süpürme işlemlerini doğrudan soğuk cüzdana işleyeceğiz, yine işlem sayısını ve gaz ücretlerini azaltmak için. Büyük bir deposit geldiğinde bazı istisnalar vardır. Bu senaryoda, doğrudan soğuk cüzdana süpürme yapabiliriz. Ve büyük bir para çekme işlemi talep edildiğinde, bunu doğrudan soğuk cüzdandan işleyebiliriz. Bu bağlamda, para yatırma ve çekme durumları dışında, fonların para yatırma, sıcak ve soğuk cüzdanlar arasında süpürülmesi ve taşınmasının kullanıcı hesabı bakiyesi güncellemelerinden tamamen bağımsız olduğunu görebileceğinizi umuyorum. Operasyonel Fonlar Kullanıcılar Binance’te alım satım yaptığında, her alım satımdan küçük bir komisyon kesilir ve Binance platformunun sahip olduğu Binance.com hesabına aktarılır. Bu Binance’in geliridir. Bunu operasyonel maliyetleri, sunucuları, satıcıları ve çalışanlarımızı ödemek için kullanırız. Harcamadığımız miktarları (karları) ise bu hesapta tutuyoruz. Binance, kuruluşumuzdan dört ay sonra ve yaşadığımız iki ayı piyasası boyunca operasyonlarımızda karlı olmuştur. Binance, tabi olduğu tüm yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlamak için önemli kaynaklar ayırmaktadır. Bu doğrultuda Binance, müşterilerinin tüm kripto varlıklarını ayrı hesaplarda tutmaktadır. Daha spesifik olarak Binance, müşterilerin kripto varlıklara ilişkin haklarını kaydeden Binance sistemi içindeki dahili muhasebe (veya defter) girdileri olan “müşteri bakiyelerini” tutar. Binance’in her müşterisinin, Binance sistemi içinde müşterinin bakiyelerinin kaydedildiği, benzersiz bir tanımlayıcıya (UID) ve ilişkili oturum açma kimlik bilgilerine sahip defter tabanlı (zincir dışı) bir hesap (ya da alt hesap) olan bir hesabı/UID’si vardır. Bu, Binance’in her zaman müşterilerine ait kripto varlıkları kaydetmesini ve bunları Binance’e ait kripto varlıklardan ayırt etmesini sağlar. Binance, müşterileri adına Binance tarafından tutulan tüm kripto varlıkların günlük mutabakatını yapar. Yalnızca kendi fonlarımızı harcarız. Kendi hesabımıza işlem yapmak için müşteri fonlarını kullanmayız. Tam yasal ve düzenleyici uyumluluk sağlama taahhüdümüz doğrultusunda Binance, Avrupa’da yakında yürürlüğe girecek olan MiCA Yönetmeliği kapsamındaki bu gerekliliğe uymak için proaktif olarak zincir üzerinde ayrıştırılmış müşteri kripto varlık cüzdanları oluşturma çalışmalarına da başlamıştır. Kullanıcı varlıklarını ve Binance’in varlıklarını korumak için neden Binance cüzdan altyapısını kullanıyoruz? Kripto alanındaki en büyük varlık saklayıcılarından biri olarak güvenlik, öncelik listemizin en başında yer alıyor. Bunu sağlamak için güvenliğe yüz milyonlarca dolar harcıyor, en iyi insanları işe alıyor ve en iyi teknolojiyi kullanıyoruz. Bu, her yıl yaptığımız en büyük yatırımlardan biri. Cüzdan altyapımızın sektördeki en güvenli altyapılardan biri olduğuna ve Binance’in kriptoyu korumak için en iyi yer olduğuna inanıyoruz. Üçüncü taraf cüzdan yazılımı kullanmayı düşündük. Ancak, diğer cüzdan satıcılarını inceledik ve kendi ekosistemimizin güvenliğine diğer satıcılardan gördüğümüzden çok daha fazla güveniyoruz. Dahası, kendi kendine yeten bir ekosistem yaratmak Binance müşterilerinin Celsius, Voyager ve şimdi de FTX gibi diğer sektör oyuncularının patlamalarıyla gördüğümüz türden bulaşma risklerine maruz kalmasını engelledi. Son olarak, başka hiçbir cüzdan ya da saklama çözümü bizim desteklediğimiz ya da elimizde tuttuğumuz coin çeşitliliğine sahip değildir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, varlıklarımızı ve müşterilerimizin varlıklarını Binance üzerinde koruyoruz. Umarız bu noktada, 1 milyar dolarlık Endüstri Kurtarma Girişimi’nin neden Binance soğuk cüzdanı aracılığıyla gönderildiğini anlamışsınızdır. Bu, Binance hesabından yapılan büyük bir para çekme işlemiydi ve bu da işlemin soğuk bir cüzdandan yapılmasına neden oldu. Ve 1 milyar dolarlık SAFU sigorta fonunu yeniden dengelediğimizde, sıcak veya soğuk cüzdandan işlenebilir. Kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu nasıl doğruluyorsunuz? Merkle Tree rezerv kanıtı en iyi yoldur. Sizin ve her bir kullanıcımızın hesap bakiyenizin toplam cüzdan bakiyesi ile nihai mutabakata dahil edildiğini doğrulamanıza olanak tanır. Fonlarınızın orada olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır. Sahtesini yapmanın hiçbir yolu yoktur. Blockchain teknolojileri sayesinde sektörümüzü geleneksel finans sektörlerine kıyasla çok daha şeffaf hale getirebiliriz. Binance örnek olmaya ve sektörü ileriye taşımaya devam edecektir.

Tüm bu açıklamalara bakıldığında olayların nereye gideceği bilinmese bile CZ’nin kendisinden ne kadar emin olduğunu görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda başka sorulara vereceği cevaplar da büyük merakla beklenecekmiş gibi görünüyor.