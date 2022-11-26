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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.579 dolardan alıcı buluyor. Altcoinler ise yeniden yeşile döndü. FTX çöküşünün ardından toparlanmaya çalışan kripto paralar halen kritik destek bölgelerini ele geçirebilmiş değil. Bu seviyeler dirence dönüşmeden önce Bitcoin’in harekete geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün kritik olacak.

Bitcoin (BTC) Tahmin

Bitcoin fiyatı sıkı bir aralıkta ve seviyeyi kırmak için yoğun bir mücadele veriyor. Ancak piyasa duyarlılığının doğası bize önümüzdeki 3 gün içinde büyük bir hareketin başlamayabileceğini söylüyor. Yeni hafta son derece kritik olacak. Bitcoin fiyatı dört saatlik grafikte ters bir baş ve omuz formasyonu oluşturdu. Bu dipten dönüş formasyonu, baş olarak bilinen merkezi diğer ikisinden daha derin olan üç alan içerir. Başın her iki yanındaki bölgeler omuz olarak adlandırılır.

Bu teknik formasyonun hedefi %6’lık bir toparlanma ve bu hareket Bitcoin’in 17.593 doları ulaşabileceğini gösteriyor. Bahsi geçen seviye günlük traderlar için son derece güzel bir kar alma noktası olabilir. Ancak Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 16.600 dolar üzerindeki kapanışlarına devam etmesi önemli. Kripto paraların toplam değeri dün göre %1,74 civarında arttı ve daha fazlasına ihtiyaç var.

Kripto Paralar Tahmin

Peki Bitcoin’in 17.593 dolar seviyesini aştığı ve aşırı satışlarla karşılaşmadığı senaryoda ne olacak? Hacimde ciddi bir artışla birlikte fiyatın 2022’deki en yüksek işlem hacmi seviyesi olan 19.011 doları test etmesi gerekiyor. Bugün bulunduğu 16.600 dolar seviyesinden yaklaşık 2.500 dolar artan BTC fiyatı altcoinlerin yeniden kritik dirençleri hedeflemesine imkan tanıyabilir. FTX çöküşüyle birçok altcoin kritik destek bölgelerini yeniden dirence çevirme eğiliminde. Yani bu toparlanmanın birkaç hafta içinde gerçekleşmesi gerek.

2022 yılının son ayı piyasası rallisi gerçekleşmezse ne olacak? Bitcoin fiyatı 16.000 dolarlık psikolojik desteğin altına düşer ve buradan hızlı bir dönüş yapamazsa yükseliş momentumunda bir eksiklik olduğu anlaşılacaktır. Bu senaryoda satıcılar kontrolü ele geçirmiş olur. Sonraki adım 15.721 dolarlık destek seviyesi ve ardından piyasanın durumuna göre süreci yeniden ele almak gerekir.