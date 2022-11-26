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Düşüşe Rağmen Yatırımcısı Artıyor: Yatırımcılar Bu Meme Token’dan Vazgeçmiyor

Elde edilen son bilgilere göre popüler meme token’da yaşanan son  düşüşlere rağmen yatırımcısı sayısı günden güne artıyor. 
13:22
26 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum blok zincirinden alınan veriler, popüler meme kripto para birimi Shiba Inu’ya (SHIB) yatırım yapanların yaklaşık %75’inin şu anda zararda olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre yatırımcılar, ayı piyasası devam ederken Shiba’da HODL’ı tercih ediyor gibi görünüyor.

Yatırımcıların %75’i Zararda

Zincir üstü analitik firması IntoTheBlock’un verilerine göre, Shiba Inu yatırımcılarının %75′ ciddi bir şekilde zararda. Bu da yatırımcıların  kripto para biriminin mevcut fiyatının üzerinde SHIB satın aldıkları anlamına geliyor. Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre yatırımcıların %16’sı kar durumunda ve %9’u başa baş durumda.

Bunlara ek olarak daha önce yapılan açıklamalarda Shiba Inu’nun (SHIB) FTX iflasından sonra yaşanan düşüşler sırasında dahi 50.000 yeni yatırımcı elde ettiği ifade edilmişti. Kripto para birimlerinde yaşanan düşüş sırasında böyle bir alım dalgası uzman isimlerin dikkatini çekmişti.

Öte yandan Etherscan’den alınan verilere göre, blok zincirinde Shiba Inu’yu tutan benzersiz adreslerin sayısı bir ay önce yaklaşık 1.227 milyondan bu yazının yazıldığı sırada 1.128 milyonun üzerine çıktı. Rakamlar, SHIB’in günde 1.500’den fazla yeni HODLers eklediğini gösteriyor.

Shiba Fiyatı

SHIB yatırımcılarının sayısı, memlerden ilham alan kripto para biriminin fiyatının, yatırımcı güvenini zedeleyen FTX’in iflasından etkilenen diğer önde gelen kripto para birimleriyle birlikte düştüğü bir zamanda bile artıyor.

Son 30 gün içinde Shiba fiyatı %16’nın üzerinde geri çekilirken son 1 haftada %2 ve son 24 saatte %4 artış yaşandığı görülüyor. Shiba yazının kaleme alındığı sırada 0,0000092 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak özellikle, Shiba Inu yatırımcıları, Coinbase‘deki kullanıcıların mem’den ilham alan kripto para birimini satmadan veya harici bir adrese taşımadan önce elinde tuttukları ortalama süre 200 günü aştığı için toplu satış yapmayı planlamadıklarını gösteriyor olabilir.

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