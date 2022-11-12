Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!

Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!

21:35
12 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto borsası FTX’in çöküşü konusunda baş mimar ve sebebiyet verici olarak görülen Binance CEO’su CZ yaptığı son dakika açıklamasıyla dikkatleri üstüne çekti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte takipçilerini geçmişe götüren CZ, gelecekte yapabileceklerine dair ipuçları verdi.

CZ Twitter’da Ne Söyledi?

Binance CEO’su CZ yaptığı açıklamayla birlikte Twitter takipçilerini geçmişe götürdü. Yaptığı paylaşımları etiketleyerek geçmişi hatırlatan CEO, batık milyarder SBF ile arasında geçen konuşmayı hatırlattı.

Açıklaması ise şu şekilde oldu:

Rakiplerimiz (sektördeki meslektaşlarımız diyoruz) hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmama politikamız var. Geçmişte bu kuralı sadece birkaç kez ihlal ettim. 7 Temmuz’da bir tweet attım.

Bu Tweet’inde CZ şunu dile getirmişti:

Yani, 3AC Voyager’a 100 milyon dolar borçlu ve iflas etti. FTX/Alameda 3AC’ye 100 milyon dolar verdi ama onu kurtarmadı. Alameda Voyager’a yatırım yaptı, sonra Voyager’dan 377 milyon dolar kredi aldı… tamam… Voyager iflas etti. FTX onları kurtarmadı ya da parayı iade etmedi mi? Anlamak zor mu?

Bu tweet’in ardından FTX eski CEO’su SBF ise şöyle bir yanıt vermişti:

İnsanların sektöre yardım etmeye ilgi göstermesi her zaman mutluluk verici (sadece rol yapıyorlarsa daha az) ama keşke bazıları önce hukuk ekiplerine iflasın nasıl işlediğini sorma zahmetine katlansalar… Ya da, bilirsiniz, açıklama istemek için ulaşmalarını. Bilgilendirmekten her zaman mutluluk duyarım!

Bu açıklamaların ardından CZ açıklamasını şu şekilde tamamladı:

İleride bu politikayı biraz bozacağım ve sektörde gördüğüm sorunlar hakkında daha açık sözlü olacağım. Daha fazla tartışmaya ya da daha fazla kavgaya neden olabilir. Ama niyetim bu değil. Amacım riski azaltmak. Yanlış alarm olsalar bile.

Nasıl Bir Ders Çıkabilir?

Tüm bu yaşananlar geçmişte yaşanan olayların CZ’yi haklı, SBF’yi ise gün itibariyle haksız çıkarmış olabileceğini görmemizi sağlamış gibi görünüyor. Geleceğin neler göstereceğini bilmesek dahi CZ’nin uyarıda bulunmuş olması kripto dünyasına nasıl bakılması gerektiği konusunda yatırımcılara ışık tutabilirmiş gibi görünüyor.

Yaşanan son gelişmelere de baktığımızda CZ bu tarz açıklamalar yaparken Sam Bankman-Fried, belki de Luna faciasının öncüsü Do Kwon’un izinden giderek ülkeyi terk etmiş gibi görünüyor. Şimdilik aksi yönde açıklamalar gelse dahi tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Bunu da Yapmış! İşte “Yok Artık” Dedirten O İddia!
FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Bunu da Yapmış! İşte “Yok Artık” Dedirten O İddia!
Binance CEO’su CZ’den FTX’in Hack’lenmesine Tepki: Berbat!
Binance CEO’su CZ’den FTX’in Hack’lenmesine Tepki: Berbat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022