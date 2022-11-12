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Kripto borsası FTX’in çöküşü konusunda baş mimar ve sebebiyet verici olarak görülen Binance CEO’su CZ yaptığı son dakika açıklamasıyla dikkatleri üstüne çekti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte takipçilerini geçmişe götüren CZ, gelecekte yapabileceklerine dair ipuçları verdi.

CZ Twitter’da Ne Söyledi?

Binance CEO’su CZ yaptığı açıklamayla birlikte Twitter takipçilerini geçmişe götürdü. Yaptığı paylaşımları etiketleyerek geçmişi hatırlatan CEO, batık milyarder SBF ile arasında geçen konuşmayı hatırlattı.

Açıklaması ise şu şekilde oldu:

Rakiplerimiz (sektördeki meslektaşlarımız diyoruz) hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmama politikamız var. Geçmişte bu kuralı sadece birkaç kez ihlal ettim. 7 Temmuz’da bir tweet attım.

Bu Tweet’inde CZ şunu dile getirmişti:

Yani, 3AC Voyager’a 100 milyon dolar borçlu ve iflas etti. FTX/Alameda 3AC’ye 100 milyon dolar verdi ama onu kurtarmadı. Alameda Voyager’a yatırım yaptı, sonra Voyager’dan 377 milyon dolar kredi aldı… tamam… Voyager iflas etti. FTX onları kurtarmadı ya da parayı iade etmedi mi? Anlamak zor mu?

Bu tweet’in ardından FTX eski CEO’su SBF ise şöyle bir yanıt vermişti:

İnsanların sektöre yardım etmeye ilgi göstermesi her zaman mutluluk verici (sadece rol yapıyorlarsa daha az) ama keşke bazıları önce hukuk ekiplerine iflasın nasıl işlediğini sorma zahmetine katlansalar… Ya da, bilirsiniz, açıklama istemek için ulaşmalarını. Bilgilendirmekten her zaman mutluluk duyarım!

Bu açıklamaların ardından CZ açıklamasını şu şekilde tamamladı:

İleride bu politikayı biraz bozacağım ve sektörde gördüğüm sorunlar hakkında daha açık sözlü olacağım. Daha fazla tartışmaya ya da daha fazla kavgaya neden olabilir. Ama niyetim bu değil. Amacım riski azaltmak. Yanlış alarm olsalar bile.

Nasıl Bir Ders Çıkabilir?

Tüm bu yaşananlar geçmişte yaşanan olayların CZ’yi haklı, SBF’yi ise gün itibariyle haksız çıkarmış olabileceğini görmemizi sağlamış gibi görünüyor. Geleceğin neler göstereceğini bilmesek dahi CZ’nin uyarıda bulunmuş olması kripto dünyasına nasıl bakılması gerektiği konusunda yatırımcılara ışık tutabilirmiş gibi görünüyor.

Yaşanan son gelişmelere de baktığımızda CZ bu tarz açıklamalar yaparken Sam Bankman-Fried, belki de Luna faciasının öncüsü Do Kwon’un izinden giderek ülkeyi terk etmiş gibi görünüyor. Şimdilik aksi yönde açıklamalar gelse dahi tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.