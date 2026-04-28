arbitrum için 2026 fiyat hedefi 0,41 dolar olarak açıklandı

Kripto para ekosisteminin yükselen Layer 2 çözümlerinden biri olan Arbitrum, teknik performansı ve fiyat tahminleriyle yılı hareketli geçiriyor. Ethereum ağı üzerindeki işlem yükünü hafifleterek daha hızlı ve düşük maliyetli transferler sunan Arbitrum, toplam kilitli varlık (TVL) miktarında 1,65 milyar dolar seviyesine ulaşarak sektördeki önemli projeler arasına adını yazdırdı. Özellikle kripto piyasasındaki volatilitenin arttığı bu dönemde, yatırımcılar ARB fiyatının geleceğine odaklanmış durumda.

Güncel rakamlar ve teknik görünüm

Arbitrum’un yerel token’ı ARB, CryptoAppsy verilerine göre şu an 0,1240 dolar seviyesinde işlem görüyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 763 milyon dolar, günlük işlem hacmi ise 70 milyon doların üzerinde seyrediyor. Dolaşımdaki ARB miktarı 6,15 milyar adet olarak ifade ediliyor.

Fiyat, yılbaşından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izledi. 12 Ocak 2024’te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,40 dolara ulaşan ARB, mart ayı sonunda ise 0,08653 dolar ile en düşük seviyesine geriledi. Son 24 saatlik grafiğe bakıldığında fiyat yüzde 0,67 düşerken, 30 günlük süreçte yüzde 40’lık bir yükseliş kaydedildi. Ancak son dönemdeki toparlanmaya rağmen işlem hacminde yüzde 6,34’lük bir düşüş dikkat çekiyor.

Teknik analiz ve destek seviyeleri

Teknik göstergeler, Arbitrum’un kısa vadede yatay bir harekete sıkıştığını gösteriyor. 0,09 dolar seviyesinde önemli bir destek bulunurken, 0,13 dolar civarındaki direnç bölgesinden dönüş yaşandı. MACD göstergesi fiyatın direnç sonrası momentum kaybettiğini işaret ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda çoğunlukla sat sinyali öne çıkarken, uzun vadeli ortalamalar halen alış yönünde sinyal üretmeye devam ediyor. Bu görünüm, fiyatın yeni bir yükseliş trendine girmesi için daha fazla hacme ve piyasada olumlu havaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Volatilite oranı son 30 günde yüzde 13,95 ile çok yüksek seviyede. Son bir ayda 19 gün pozitif kapanış gerçekleşti ve Korku ve Açgözlülük Endeksi 33 ile piyasa katılımcılarının çekinceli olduğunu ortaya koyuyor.

Orta ve uzun vadeli fiyat tahminleri

Yapılan analizlere göre, ARB fiyatı 2026 yılında en düşük 0,08 dolar, en yüksek ise 0,41 dolar bandında dalgalanabilir. Tahmini ortalama fiyat ise 0,31 dolar olarak paylaşıldı. 2027’de 0,42 ila 0,51 dolar aralığı beklenirken, 2028 yılı için fiyatın ortalama 0,63 dolara ulaşacağı öngörülüyor. Uzun vadede yükseliş ivmesiyle, 2030 yılında 1,24 ile 1,52 dolar arasına, 2032’ye gelindiğinde ise 2,55 ile 3,00 dolar aralığına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bazı analiz platformları ise 2026 için daha temkinli öngörüler paylaştı. Örneğin Coincodex, 2026 yılı için ARB fiyatını 0,077 dolar seviyesinde tahmin ederken Gate.com 0,095 dolarlık bir fiyat öngörüsünde bulundu. Uzmanlar, fiyat öngörülerinin net bir yatırım tavsiyesi olmadığını, yatırımcıların kendi risk analizlerini yapmalarında fayda olduğunu vurguluyor.

Ekosistem gelişmeleri ve güncel durum

Arbitrum ekosisteminde son bir yılda önemli gelişmeler yaşandı. Proje, geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar dolarlık kilitli varlık büyüklüğüne ulaştı. Stablecoin arzı ise bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 10 milyar dolara yükseldi. İşlem adedi bazında bakıldığında, Ağustos 2025’e gelindiğinde toplam işlem sayısı 2,1 milyarın üzerine çıktı. Yoğun ilgiye rağmen, ARB fiyatında dalgalanmalar devam etti ve geçtiğimiz aylarda tarihi dip seviyeleri test etti.

Arbitrum Vakfı, “Toplam kilitli varlık miktarı geçtiğimiz yıl 20 milyar dolara ulaştı ve stablecoin arzı yıl boyunca yüzde 80 büyüdü. Bu büyüme tabloyu desteklerken, toplam işlem adedi de 2 milyarı geçti,” bilgisini paylaşarak ekosistemdeki büyümeye dikkat çekti.

Projenin geçmişine bakıldığında, Mart 2023’te airdrop süreci ile başlayan yoğun talebin ardından, 2024’te yeni bir zirveye ulaşılmış ve yıl içerisinde ardı ardına yeni dip ve zirve seviyeleri test edilmişti. En son 2026 yılının Şubat ayında fiyat 0,08861 dolara kadar geriledi.