Bitcoin fiyatı 76.000 doların altına indi, 80.000 dolar hedefi uzaklaştı

Bitcoin, 80.000 dolar seviyesini aşmakta başarısız olduktan sonra 76.000 doların altına geriledi. Bu düşüşte jeopolitik tansiyon, piyasalardaki düşük likidite ve sıkı makroekonomik koşullar belirleyici oldu. ABD eski başkanı Donald Trump’ın İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı açmak için ABD’den destek istediğini iddia etmesi piyasada dikkat çekti. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticareti açısından kilit bir geçiş noktası olmasıyla, yaşanacak bir aksaklığın hem enerji fiyatlarında hem de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceği biliniyor.

Jeopolitik Gerginlikler ve Etkileri

Trump’ın açıklamalarına göre İran, Hürmüz Boğazı’nın bir an önce yeniden açılması için ABD’ye taleplerini iletti. İran’da liderlik sorunlarının gündemde olduğu bu dönemde, boğazda yaşanabilecek kapanma ya da aksama, özellikle Asya ekonomileri için enerji maliyetlerinde artış anlamına geliyor. Petrol stok kapasitesi ve muhtemel üretim kısıntılarına dair endişeler arttı.

İran’ın sunduğu barış teklifinin boğazın yeniden açılmasını içerdiği belirtilirken, bu teklif kapsamında nükleer program ve füze faaliyetlerine ilişkin görüşmelerin ertelendiği aktarılıyor. ABD yönetimi ise olası bir uzlaşının, İran’ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesini zorunlu gördüğünü vurguluyor. Bu belirsiz ortamda yatırımcılar risk almaktan kaçındı, yüksek oynaklık döneminde Bitcoin gibi varlıklar satış baskısıyla karşılaştı.

“Piyasalarda dalgalanma sürerken, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir kriz enerji fiyatlarını zorluyor ve kripto piyasasında işlem yapan yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.”

Piyasa Dinamikleri ve Likidite Sorunları

Bitcoin, 80.000 dolar civarında karşılaştığı direnç sonrası dar bir bantta hareket etti. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısına odaklanırken, faiz beklentileri piyasadaki ana belirleyici konumda. Likidite sağlayıcılarının hafta sonu piyasadan çekilmesiyle birlikte, işlem hacimleri azaldı ve büyük emirlerin fiyat üzerinde daha fazla etkili olduğu gözlendi.

Fiyatın kısa sürede 78.000 dolardan 77.000 doların altına kaymasının ardından, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda toplamda 100 milyon doları aşan zorunlu tasfiyeler gerçekleşti. Özellikle hafta sonu döneminde kurumsal yatırımcıların ve piyasa yapıcıların devre dışı kalmasıyla, emir defterlerinin seyrekleştiği ve otomatik tasfiyelerin satış dalgasını artırdığı gözlemlendi.

Uzun Vadeli Beklentiler ve Peter Brandt’ın Yorumu

Bitcoin fiyatında kısa vadeli dalgalanmanın yanında, 2026 yılı için yapılan bazı yüksek hedefli öngörüler sorgulanıyor. Deneyimli vadeli işlemler yatırımcısı Peter Brandt, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 250.000 dolara ulaşacağı yönündeki tahminlere temkinli yaklaşıyor. Brandt’a göre mevcut teknik yapı, güçlü ve kalıcı bir yükselişe işaret etmiyor. Bitcoin’in halen yükselen bir paralel kanal içinde dalgalandığını, belirgin bir dip formasyonunun ise oluşmadığını ifade ediyor.

Brandt, güçlü bir rallinin ancak fiyatın bu kanalın üst bandını hacimle aşması halinde mümkün olabileceğini belirtiyor. Yorum yaptığı dönemde Bitcoin’in 76.000-78.000 dolar bandında seyrettiği, Ekim 2025’te görülen 126.100 dolarlık en yüksek seviyenin ise hâlâ uzağında olduğu görülüyor.

Peter Brandt, uzun vadede daha pozitif bir tablo çizse de yeni bir rekor seviye için 2027 yılının beklenebileceğini dile getiriyor. 2026 yılı içinde ise Bitcoin için tekrar cazip bir alım fırsatı oluşabileceğini öngörüyor.