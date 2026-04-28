Bitcoin kritik dirençte haftalık kapanış sonrası 78.280 dolar hedefleniyor

Bitcoin, kısa vadeli direnç noktası olarak öne çıkan 77.510 dolar seviyesinde fiyat hareketi gösteriyor. Kripto para analiz platformları tarafından paylaşılan güncel grafiklere göre, bu bölge açıldığında odak bir sonraki kritik direnç olan 78.280 dolara taşınacak. Gün içerisindeki düşük seviyeden toparlanan Bitcoin’in bu hareketi analistlere göre şimdilik düzeltme niteliğinde değerlendiriliyor. Fiyat yapısının henüz güçlü bir taban oluşturmadığı ve piyasada yukarı yönlü teyidin gelmediği ifade ediliyor.

Kısa Vadede Dirençler ve Destekler

Piyasada dirençlerin hemen altında devam eden fiyat hareketleri, yatırımcıları ihtiyatlı olmaya zorluyor. Eğer Bitcoin 77.510 dolar seviyesini aşarsa, sıradaki önemli direnç olarak 78.280 dolar öne çıkıyor. Güncel teknik analizler, fiyatın üç dalgalı bir yapı içerisinde hareket ettiğini ve bunun net bir yükseliş sinyali oluşturmadığını gösteriyor.

Şu anki yapı, yakın vadede yeni bir tabanın oluştuğunu ortaya koymuş değil. Fiyatın temiz biçimde yukarıya hareket etmesi, kısa vadede yapının güçlenmesine imkan sağlayabilir ve daha kapsamlı bir toparlanma sürecini tetikleyebilir.

Analizlerde aşağı yönlü risklerin de devam ettiği belirtiliyor. 76.579 dolar, 75.910 dolar ve 74.968 dolar seviyeleri destek olarak ön plana çıkmakta. Bu bölgeler mikro destek bandı olarak gösteriliyor ve bir düşüşte yatırımcıların dikkat etmesi gereken alanlar konumunda.

Haftalık Kapanış ve Teknik Görünüm

Haftalık grafikte Bitcoin önemli teknik bölgelerin üzerine çıkarak kapanış yaptı. Analistler bu kapanışın, piyasanın bir süredir içinde bulunduğu toparlanma döneminin ardından, kısa vadede alıcıların elini güçlendirdiği görüşünde.

Bitcoin, haftalık bazda Boğa Piyasası Destek Bandı’nın, 2025 yılının en düşük seviyesinin ve mart ayında görülen zirvenin üzerine çıkarak önemli bir teknik alanı yeniden kazandı. Ancak yeni bir yükselişin teyit edilmesi için, fiyatın bu seviyelerde tutunması ve yeniden test edilen desteklerin geçerli kılınması gerekiyor.

Haftalık kapanış, alıcılar için kısa vadede olumlu bir sinyal olarak görülse de, hareketin devamı ve yeni hedeflerin gündeme gelmesi için fiyatın destek bölgesinin üzerinde kalması şart.

Boğa Piyasası Destek Bandı şu anda takip edilmesi gereken ana seviyeler arasında gösteriliyor. Eğer Bitcoin bu bölge üzerinde kalabilirse, yukarı yönde üst Bollinger Bandı’na doğru yeni bir hareket alanı oluşabileceği aktarılıyor.

Buna karşın, destek bandında yaşanabilecek bir kırılım ise son yükselişi zayıflatabilir ve tekrardan önceki seviyelerin gündeme gelmesine yol açabilir. Haftalık kapanışla elde edilen kazanımın teknik olarak destek bölgesinde korunduğuna dair net bir kanıt oluşmazsa, yukarı yönlü hareket geçici kalabilir.

Genel tabloda, Bitcoin haftalık grafikte kilit seviyeleri yeniden ele geçirirken, kısa vadede piyasanın gidişatını destek üzerindeki hareket belirleyecek.