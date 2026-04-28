Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin kritik dirençte haftalık kapanış sonrası 78.280 dolar hedefleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin haftalık kapanışla kritik desteklerin üzerine yükseldi.
  • Fiyat 77.510 dolar direncini test ediyor, sıradaki hedef 78.280 dolar olarak öne çıkıyor.
  • Alıcılar için en hassas eşik, destek bandı üzerinde kalabilmek.
  • ⚡️ Ama asıl gelişme, $BTC ’de yeni atak için haftalık retest’in sonucu olacak.
Bitcoin, kısa vadeli direnç noktası olarak öne çıkan 77.510 dolar seviyesinde fiyat hareketi gösteriyor. Kripto para analiz platformları tarafından paylaşılan güncel grafiklere göre, bu bölge açıldığında odak bir sonraki kritik direnç olan 78.280 dolara taşınacak. Gün içerisindeki düşük seviyeden toparlanan Bitcoin’in bu hareketi analistlere göre şimdilik düzeltme niteliğinde değerlendiriliyor. Fiyat yapısının henüz güçlü bir taban oluşturmadığı ve piyasada yukarı yönlü teyidin gelmediği ifade ediliyor.

Kısa Vadede Dirençler ve Destekler

Piyasada dirençlerin hemen altında devam eden fiyat hareketleri, yatırımcıları ihtiyatlı olmaya zorluyor. Eğer Bitcoin 77.510 dolar seviyesini aşarsa, sıradaki önemli direnç olarak 78.280 dolar öne çıkıyor. Güncel teknik analizler, fiyatın üç dalgalı bir yapı içerisinde hareket ettiğini ve bunun net bir yükseliş sinyali oluşturmadığını gösteriyor.

Şu anki yapı, yakın vadede yeni bir tabanın oluştuğunu ortaya koymuş değil. Fiyatın temiz biçimde yukarıya hareket etmesi, kısa vadede yapının güçlenmesine imkan sağlayabilir ve daha kapsamlı bir toparlanma sürecini tetikleyebilir.

Analizlerde aşağı yönlü risklerin de devam ettiği belirtiliyor. 76.579 dolar, 75.910 dolar ve 74.968 dolar seviyeleri destek olarak ön plana çıkmakta. Bu bölgeler mikro destek bandı olarak gösteriliyor ve bir düşüşte yatırımcıların dikkat etmesi gereken alanlar konumunda.

Haftalık Kapanış ve Teknik Görünüm

Haftalık grafikte Bitcoin önemli teknik bölgelerin üzerine çıkarak kapanış yaptı. Analistler bu kapanışın, piyasanın bir süredir içinde bulunduğu toparlanma döneminin ardından, kısa vadede alıcıların elini güçlendirdiği görüşünde.

Bitcoin, haftalık bazda Boğa Piyasası Destek Bandı’nın, 2025 yılının en düşük seviyesinin ve mart ayında görülen zirvenin üzerine çıkarak önemli bir teknik alanı yeniden kazandı. Ancak yeni bir yükselişin teyit edilmesi için, fiyatın bu seviyelerde tutunması ve yeniden test edilen desteklerin geçerli kılınması gerekiyor.

Haftalık kapanış, alıcılar için kısa vadede olumlu bir sinyal olarak görülse de, hareketin devamı ve yeni hedeflerin gündeme gelmesi için fiyatın destek bölgesinin üzerinde kalması şart.

Boğa Piyasası Destek Bandı şu anda takip edilmesi gereken ana seviyeler arasında gösteriliyor. Eğer Bitcoin bu bölge üzerinde kalabilirse, yukarı yönde üst Bollinger Bandı’na doğru yeni bir hareket alanı oluşabileceği aktarılıyor.

Buna karşın, destek bandında yaşanabilecek bir kırılım ise son yükselişi zayıflatabilir ve tekrardan önceki seviyelerin gündeme gelmesine yol açabilir. Haftalık kapanışla elde edilen kazanımın teknik olarak destek bölgesinde korunduğuna dair net bir kanıt oluşmazsa, yukarı yönlü hareket geçici kalabilir.

Genel tabloda, Bitcoin haftalık grafikte kilit seviyeleri yeniden ele geçirirken, kısa vadede piyasanın gidişatını destek üzerindeki hareket belirleyecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

MARA Holdings 15.133 Bitcoin satışı ve yeni vakıf hamlesiyle dönüşüm başlattı

Riot Platforms 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasında sabit faiz dönemine geçti

SEC’den kripto ETF yapısında %85 kuralı ve SOL’da yeni riskler gündemde

Bitcoin’de yeni rekor yılı olmayacak iddiası: 57.000 dolar dip hedefi gündemde

eCash gelişiyle Satoshi’nin kripto varlıklarının kaderi tartışma yarattı

bitcoin için quantum riskine karşı yeni cüzdan duyuruldu

Bitcoin’de 2026 sonuna kadar 250 bin dolar hedefi tartışma konusu oldu

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da 2.220 dolar civarındaki likidite tehlikesi sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da 2.220 dolar civarındaki likidite tehlikesi sürüyor
Ethereum (ETH)
BNB 670 dolar direncine yaklaşırken piyasada toparlanma sinyalleri öne çıktı
BINANCE COIN (BNB)
Aptos için uzun vadeli fiyat beklentileri 2032’de 145 dolar seviyesine işaret ediyor
Aptos (APT)
Ripple’ın patent stratejisi, SWIFT’e alternatif küresel ödemeler için yeniden gündemde
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: PUMP ekibi büyük yakım müjdesini verdi
ALTCOIN
Lost your password?