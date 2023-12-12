Bitcoin’de (BTC) Düşüşe Yol Açan Etkenler! Büyük Etkisi Olabilir!

Bitcoin (BTC) piyasasında volatilite geri döndü ve kripto para birimi bu haftanın başından bu yana %5’ten fazla düştü. Gerilemenin büyük ölçüde türev yatırımcılarını ve aşırı kaldıraçlı pozisyonlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu çıkış piyasalar açısından sağlıklı sayılabilir.

Kripto Paralarda Tasfiyeler

Kripto para piyasaları bugün yine düşüşte ve analistler düzeltmeyi tahmin ederken, geri çekilmenin türev spekülatörleri tarafından katalize edildiği görülüyor. 12 Aralık’ta Cinneamhain Ventures ortağı Adam Cochran, fonlama oranları ve açık pozisyonlar hakkında daha fazla ayrıntı sunarak Bitcoin’in özetini açıkladı.

Bitcoin’in açık pozisyonu, 11 Aralık itibarıyla tüm borsalarda 12 milyar dolar civarındaydı. OI, henüz ödemesi yapılmamış veya vadesi gelmemiş BTC türevlerinin kavramsal değerinin bir ölçüsüdür. Cochran, bu seviyenin çarpık olması halinde volatilitede artış beklemeye başlayabileceğimiz bir seviye olduğunu, ayrıca bu seviyenin toplam piyasa değerinin yaklaşık %0,1’i olduğunu belirtti.

Kaldıraçlı İşlemlerin Etkileri

Ek olarak Binance’in bu OI’nin en büyük bireysel kısmını temsil ettiğini ve fonlama oranlarının yüksek seviyede olduğunu da gözlemledi. Fonlama oranları, sürekli sözleşme piyasaları ile spot fiyatlar arasındaki farka dayalı olarak uzun veya kısa vadeli yatırımcılara veya yatırımcılar tarafından yapılan periyodik ödemelerdir. Ancak sorunun çok yüksek fonlama oranları ödeyen degensler olduğunu belirtti: Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

ByBit degens, Binance ile neredeyse aynı OI’de otururken, o kadar uzun süre kaldıraçlıydı ki yıllık %40 fonlama oranı ödüyordu. Bu nedenle sağlıklı bir piyasanın yükselmeye devam edebilmesi için tasfiye günleri olması gerekir. Hiçbir olumsuzluk olmadan sürekli yükseliş, piyasayı çok fazla ofsayta sürükler. Çok fazla kazanan ve çok fazla avantaj var.

Üstelik bu tür kaldıraç volatiliteleri Bitcoin veya Ethereum fiyat hareketinin altcoinlerle aynı kategoride olması durumunda tespit edilebilir. Cochran, kaldıraç volatilitesinin yeterli ivme kalmaması durumunda trendi tersine çeviren bir patlama olabileceği sonucuna vardı. BTC bu yazının yazıldığı sırada 41.869 dolardan işlem görüyordu. 11 Aralık’taki geç işlemlerde gün içi dip seviyesinden 40.321 dolara toparlanıyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.