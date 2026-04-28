Ethereum’da 2.220 dolar civarındaki likidite tehlikesi sürüyor

Ethereum, son fiyat düşüşü ile birlikte yoğun bir baskı altında kalmaya devam ediyor. Son gerilemede pek çok long pozisyonun tasfiye olduğu görülürken, piyasadaki likidite haritaları Ethereum’da yaklaşık 2.220 dolar seviyesinde önemli bir yığılma bulunduğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre, ETH şu an 2.289 dolar civarındaki zayıf destek bölgesinde tutunmaya çalışsa da kısa vadeli görünümde belirgin bir iyileşme için alıcıların devreye girmesi gerekiyor. Aksi takdirde fiyatın 2.220 dolardaki ana likidite kümesine doğru çekilme ihtimali gündemde kalıyor.

Teknik göstergeler aşağı yönlü baskıyı işaret ediyor

Son dönemde Ethereum’da yaşanan ani satışlar birçok kaldıraçlı alım (long) pozisyonunu devre dışı bırakmış durumda. CW platformunun paylaştığı likidasyon haritasına göre, 2.220 dolar seviyesi etrafında hala ciddi bir tasfiye tehlikesi bulunuyor. Fiyat bu bölgeye yaklaşırsa kalan long pozisyonlar da riskle karşı karşıya kalabilir.

Grafikte, Ethereum’un likidite bantlarının üstüne yükseldikten sonra hızlı bir biçimde gerilediği dikkat çekiyor. Bu hareketle birlikte, birçok long pozisyonun piyasadan silindiği görülüyor. Ancak, haritada henüz kesin bir kırılma bölgesi tespit edilmiyor; yalnızca fiyat düşüşüne devam ederse tasfiye baskısının artabileceği bir küme oluşmuş durumda.

Mevcut durumda Ethereum alıcıların belirleyici bir hareket ortaya koymaması nedeniyle kırılganlığını koruyor. Satıcıların 2.319–2.374 dolar aralığında baskı kurmaya devam etmesi halinde fiyatın tekrar 2.220 dolar seviyesine doğru hareket etmesi olasılığı güçleniyor.

Destek bölgeleri ve kritik dirençler

More Crypto Online tarafından yayınlanan analizde, Ethereum’un halen 2.289 dolar civarındaki %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesini test ettiği belirtiliyor. Bu alan “zayıf mikro destek” olarak tanımlanıyor; yani Ethereum’un kısa vadede toparlanabileceğine dair halen ikna edici bir gösterge oluşmuş değil.

Analistler, “Ethereum, iniş eğilimli trend çizgisinin altında işlem görüyor ve fiyat bu bölgenin yakınında sıkışıp kalmış durumda. Son bir yukarı atak gelmedikçe kısa vadeli yapı zayıf kalmayı sürdürecektir” değerlendirmesini yaptı.

Aşağıda ise 2.240, ardından 2.179 ve 2.120 dolar civarında yeni destek seviyeleri öne çıkıyor. Bu bölgeler, kısa vadede olası daha derin bir düzeltmenin takip edilebileceği alanlar olarak işaretlendi.

Öte yandan Ethereum’un yeniden güç kazanabilmesi için fiyatın 2.319–2.374 dolar aralığındaki direnci aşması gerekiyor. Eğer bu direnç geçilemezse, mevcut düşüş ivmesi devam edebilir.

Kısa vadeli görünümde belirsizlik sürüyor

Mevcut teknik veriler Ethereum’da yukarı yönlü bir ivmenin net şekilde oluşmadığını gösteriyor. %78,6’lık düzeltme seviyesi mikro destek olarak tutunmaya çalışsa da, fiyat buna rağmen baskı altında kalıyor. Analistler, kısa sürede alıcıların güçlü bir hamle getirmediği sürece aşağı yönlü riskin masada olduğunu belirtiyor.