BINANCE COIN (BNB)

BNB 670 dolar direncine yaklaşırken piyasada toparlanma sinyalleri öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB 638 dolar seviyesine yaklaşırken 670 dolar direnci odakta.
  • Alıcılar 620–630 dolar aralığını güçlü şekilde savunmaya devam ediyor.
  • Kısa vadede yükseliş sinyalleri öne çıkarken göstergeler kararsız seyrediyor.
  • 💡 En kritik nokta; $BNB ’de ana destek kırılırsa yeni bir düşüş dalgası başlayabilir.
Son haftalardaki dalgalı gidişatın ardından Binance Coin (BNB) fiyatı 638 dolar seviyelerinde dengelendi. Teknik göstergelerin işaretleri, piyasanın belirsizlikten temkinli iyimserliğe doğru evrildiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Ana Destek Aralığında Alıcıların Gücü
2 Teknik Göstergelerde Kararsızlık Hakim
3 Kısa ve Uzun Vadeli Ortalama Farkları
4 Geniş Kripto Piyasa ile Bağlantılı Hareket

Ana Destek Aralığında Alıcıların Gücü

Grafik analizleri, yatırımcıların özellikle 620 ila 630 dolar aralığında güçlü bir savunma yaptığını ortaya koyuyor. Bu bandın korunması, yükselen fiyat formasyonunun sürdürülmesi açısından kritik önemde. Kısa vadeli grafiklerde giderek artan yüksek dipler ve tepeler, BNB’nin momentumu koruyup koruyamayacağının takip edildiğini gösteriyor. 690 dolar civarındaki direnç noktası ise, sıradaki önemli seviye olarak öne çıkıyor.

Yapılan teknik değerlendirmede, daha önce baskılanan fiyat, 570 dolar seviyesinde belirgin bir taban buldu ve bu noktadan itibaren alıcıların yönetimi eline aldığı görülüyor. Kırılan direnç bölgelerinin ardından, fiyatın bu seviyelerin üzerinde tutunması piyasada yükseliş beklentisini desteklemekte.

“BOS seviyesinin üzerinde kalmak, yükseliş senaryosunun devamı için kilit önemde” ifadesiyle, mevcut yapının korunmasının yeni yükseliş hareketlerinin önünü açabileceği vurgulanıyor.

Teknik Göstergelerde Kararsızlık Hakim

Teknik tarafta, göstergeler genel olarak nötr bir duruş sergiliyor. TradingView verilerine göre, alım, satım ve tarafsız sinyaller dengede bulunuyor. RSI 55 seviyesine yakın, aşırı alım ya da satım birikimi gözlenmiyor. Stokastik, CCI ve ADX benzer şekilde zayıf bir trend olduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, bazı momentum araçları arasında uyumsuzluklar görülüyor. Yükseliş yönünde sinyal veren MACD, fiyatın yüzeyde durağan görünmesine rağmen arka planda iyileşme olabileceğini işaret ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre, BNB 636,97 dolar civarında işlem görüyordu ve son 24 saatte yüzde 1,44’lük bir düşüş yaşandı.

Kısa ve Uzun Vadeli Ortalama Farkları

Kısa vadeli üssel hareketli ortalamalar (10, 20, 30 ve 50 EMA), mevcut fiyatların altında kalarak kısa vadede yükseliş eğilimini destekliyor. Buna karşılık, uzun vadeli ortalamalar (100 ve 200 EMA), hâlâ fiyatın üzerinde seyrederek ana trenddeki zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. Bu tablo, piyasanın geçiş döneminde olduğunu, kesin bir uzun vadeli yön değişiminin henüz teyit edilmediğini yansıtıyor.

Geniş Kripto Piyasa ile Bağlantılı Hareket

BNB fiyatındaki bu son hareketler, kripto piyasasının genelindeki toparlanma sinyalleriyle de paralellik gösteriyor. Birçok büyük dijital varlıkta da konsolidasyon ve kademeli toparlanma eğilimi görüldü. Sektörde güvenin yeniden tesis edilmeye başlaması ve volatilitenin azalması, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesine neden olmakta. Bu süreçte kilit desteklerin korunması, BNB için olduğu kadar diğer büyük kripto paralar için de kritik önem taşıyor.

Piyasa genelinde, yatırımcıların önemli destek ve direnç seviyelerini yakından izlediği; fiyat onaylarının ise BNB’nin kısa vadeli yönünü belirleyeceği aktarılıyor. Alıcı baskısı korunursa, 690 dolar bandı bir sonraki hedef olarak öne çıkabilir. Ancak, 570 dolar altındaki fiyatlamalar yeniden aşağı yönlü riski gündeme getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

