Aptos için uzun vadeli fiyat beklentileri 2032’de 145 dolar seviyesine işaret ediyor

Aptos blokzinciri, özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarındaki hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Yüksek performansı, geliştiricilere sunduğu araçlar ve benzersiz token ekonomisiyle öne çıkan Aptos, yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edilen projeler arasında yer alıyor. Son dönemde blokzincirin toplam kilitli varlık miktarı 275 milyon doları aşarak, ekosistemin gittikçe derinleştiğini gösterdi. Şu anda piyasadaki APT arzı 807 milyon adet bulunurken, piyasa değeri ise 780,55 milyon dolara ulaştı.

Aptos’un güncel fiyat görünümü ve teknik göstergeler

Aptos’un (APT) fiyatında son dönemde dalgalanma göze çarpıyor. 24 saatlik işlem hacmi kısa süre içinde 63 milyon dolardan 778 milyon dolara yükseldi. 28 Nisan itibarıyla APT, 0,9673 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 19,90 dolar ile 30 Ocak 2023’te; en düşük nokta ise 0,7926 dolar ile 23 Şubat 2026’da kaydedildi.

Teknik analizde, APT için 30 günlük volatilite oranı %5,76 ile yüksek olarak değerlendiriliyor. Hareketli ortalamalar kısa vadede “al/sat” sinyalleri arasında zigzag yaparken, uzun vadede (200 günlük ortalama) 1,73 dolar bandı satış baskısını öne çıkarıyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 33 ile piyasada halen temkinli bir hava olduğunu gösteriyor. RSI değeri 54,37 ile nötr bölgede.

MACD histogramlarının gösterdiğine göre, geçen hafta APT’nin yükselişi pozitif piyasa momentumu tarafından desteklendi. Fiyat 1 doların üzerinde tutunmakta zorlanırken, 1,30 dolar üzerinde ise yeni bir ivme kazanması bekleniyor. Ancak trend tersine dönerse, 0,80 dolar seviyelerine doğru bir gerileme söz konusu olabilir.

Temel gelişmeler ve topluluk kararları

Aptos’un ekosisteminde Nisan ayının ortasında arka arkaya gelen önemli duyurular, topluluğun projeye ilgisini artırdı. Tria ile yapılan canlı entegrasyon kapsamında 500 binden fazla yeni kullanıcı katılım sağladı. Ayrıca DecibelTrade üzerinde altın (XAU) sürekli vadeli işlem sözleşmeleri hayata geçti. Bunun yanında Bitso ve YellowCard iş birlikleriyle uluslararası sabit coin ödemeleri genişledi. Yıllık bazda haftalık işlem ücretlerinden 33.650 APT yakılarak, deflasyonist bir yapı öne çıkarıldı.

Mart ayında ise Aptos topluluğu, oylamayla toplam APT token arzına 2,1 milyar üst sınırı getiren yeni bir tokenomik modeli kabul etti. Bu değişiklik, performansa dayalı bir ekonomi hedefliyor ve ağda uzun vadeli değer oluşumunu desteklemesi amaçlanıyor.

Uzun vadeli fiyat tahminleri

Uzman analizlere göre, APT fiyatı 2026 için 0,85-4,54 dolar aralığında seyrederken, ortalama fiyat 2,72 dolar olarak öngörülüyor. 2027’de 5,59 dolardan başlayıp 14,84 dolara kadar çıkması muhtemel. 2028’de ise fiyat beklentileri 19,33 ile 25,91 dolar aralığında, ortalama 20,18 doları işaret ediyor. 2030 yılına gelindiğinde APT’nin 54,42 ile 67,14 dolar arasında değer bulabileceği öne sürülürken, 2031’de fiyatların 79,95-99,65 dolar, 2032’de ise olası üst sınırın 145,97 dolar olduğu tahmin ediliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, APT şu anda 0,9673 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, Coincodex ve Gate gibi farklı analiz platformlarının tahminlerinde de benzer seviyeler öne çıkıyor. Fakat uzun vadeli öngörülerde piyasa dalgalanmaları ya da düzenleyici risklerin tabloda değişiklik yaratabileceği belirtiliyor.

Öne çıkan tahminlere göre, APT 2026 sonunda 5,54 dolara ulaşabilir. 2028’de ortalama fiyatın 20,18 dolar, 2031’de ise 82,60 dolar olması bekleniyor. Ancak bu veriler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor; karar vermeden önce kapsamlı araştırma öneriliyor.

Tarihsel fiyat hareketi ve arka plan

Aptos, 2022 başında a16z öncülüğünde tohum yatırımını tamamlayıp, Ekim 2022’de ana ağını 1 milyar token arzıyla devreye aldı. Bazı ekip üyelerinin daha önce Facebook tarafından önerilen Diem blockchain projesinde görev aldığı biliniyor. Lansmanın ardından, fiyatta yaşanan ani yükseliş ve NFT projelerine olan ilgi, kullanıcı sayısında dikkat çekici artışlar sağladı. 2023 ilk çeyreğinde rekor kırılırken, yıl ortasında değer kaybı dikkat çekti. 2024 ve 2025’te ise piyasadaki genel dalgalanmalar paralelinde APT’de hızlı düşüşler ve kısmi toparlanmalar gözlendi. Nisan 2026 itibarıyla Aptos 1 doların altında işlem görmekte.