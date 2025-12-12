Aptos (APT) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Arz Değişimi, Son Gelişmeler ve Beklentiler



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



2025 özellikle altcoinler için genel anlamda hiç de iyi geçmedi. Birçok kripto para geçtiğimiz yılki seviyelerinin bile altına inerken 10 Ekim düşüşü tarihi bir hareketti. Aptos (APT) artan rekabet ortamı ve kripto paralardaki negatiflik nedeniyle önemli ölçüde darbe aldı. Peki önümüzdeki yıl beklentiler ne yönde?

Aptos (APT)

Merkezi olmayan uygulamalar (dApps) için merkez olma hedefiyle ortaya çıkan Aptos bu yıl bekleneni vermedi. Fakat o kadar da berbat durumda değil. Bu arada yazı hazırlanırken ABD piyasa açılışından tam 1 saat sonra BTC yeni bir bin dolarlık düşüş mumu oluşturuyor bu artık bir standarda dönüştü. (Bugün beklediğimiz senaryonun bu olduğunu piyasa açılışından yaklaşık 1 saat önce yazmıştık. Bazıları bunun Jane Street tarafından kasıtlı yapıldığını ve yeterince BTC biriktirdiklerinde bu saçmalığı bitireceklerini söylüyor.)

Aktif adreslere göre aydaki projeleri izleyen yukarıdaki metrik Aptos’un halen ölmediğini hatta ağ faaliyetinde iyi durumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca son zamanlarda bazı önemli ortaklıklara da imza attı.

Medya devi NBCUniversal ile uzun vadeli bir anlaşma imzalayarak hayran etkileşimini artırmayı hedefleyen yeni nesil blockchain tabanlı deneyimler geliştireceğini duyurdular.

BlackRock’ın tokenize fonu BUIDL için Aptos, teminat varlığı olarak kabul edilmeye başlandı.

PayPal’ın stablecoin’i PYUSD Aptos ağına entegre edildi.

Baby Raptr yükseltmesiyle Haziran ayında işlem onay süreleri yüzde 20 hızlandırıldı.

Aave de Aptos ağında faliyete geçti.

Token Terminal verilerine göre blok süresi bu ay 50ms’e kadar düştü ve TPS yani saniyede yapılan işlemler 16.162’ye ulaştı.

Aptos (APT) 2026 Hedefi

Peki fiyat ne olacak? 0xAlbertBTC 1,74 dolar civarında likidite birikimi gözlemlediğini ve bu seviye aşıldığında fiyatın önümüzdeki yıl 7 dolara ulaşacağını düşünüyor.

Ancak önümüzdeki yıl arz artmaya devam edecek ve 1,747 milyar seviyesine ulaşacak. 2023 yılında yüksek fiyatları görürken arz 300 milyonun altındaydı ve 5-6 dolar fiyatlar onun için aşırı düşüktü. Ardından arz 630 milyonu aştı ve fiyat 17 dolara yaklaştı. Son zirvesini geçen sene seçim rallisinde gördüğünde arz 1 milyarı aşmıştı ve 13 dolar onun için tepeydi. Yani arz arttıkça fiyatın sürekli düştüğü bir ortam var ve arz sürekli artıyor.

İyi haber şu ki 1,5 milyara ulaşan arz artık daha yavaş artıyor ve önümüzdeki yıl genel piyasa hissiyatı iyi olursa 7-8 dolarlar geçmiş performansa baktığımızda çok da imkansız değil.