Henrik: 2026 Yılında Kripto Paralar Çökecek ve 3 Büyük Detay Var

Özet

  • Henrik kısa vadede "şeker komasına" benzettiği bir yükseliş beklentisi var. Ancak 2026 için kriptoda genel öngörüsü çöküş olacağı yönünde.
  • Yapay zeka balonunun bu yıl patlamasını bekleyen ekonomist 2007 yılının koşullarıyla bugünün eşleştiğini düşünüyor.
  • İş döngüsü zayıflama evresine atladı ve bu durum kripto için de tarihsel çöküş sinyali. Getiri eğrisi resesyona ve çöküşe işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kral kripto para birimi yeni yıla 90 bin doların altında girdi ve 2025 başındaki seviyenin altında yıllık kapanış yaptı. Geçtiğimiz yıl boyunca kripto oldukça zorlayıcı oldu sayısız önemli gelişmenin fiyatı baskıladığı ve BTC ATH tepelerine sevinemediğimiz bir yıl oldu. Şimdilik 2022 benzeri bir başlangıç görmüyoruz fakat Henrik piyasalar çökecek diyor.

İçindekiler
1 2026’daki Tek Kripto Yükselişi
2 İş Döngüsü ve Kripto Paralar
3 Resesyon Yaklaşıyor

2026’daki Tek Kripto Yükselişi

Henrik bunu şeker komasına benzetiyor. Kısa vadede hızlı ancak büyük düşüşün habercisi olan bir yükseliş göreceğimizi öngörüyor. 2026 yılı için Wall Street devleri son derece umutlu ve teknoloji odaklı hisse büyümesinin devam edeceğini düşünüyorlar. Faiz indirimlerinin devamı ve risk piyasaların parasal genişlemesiyle birlikte kriptoyu da içine alan varlık gruplarının yükselmesi bekleniyor.

Fakat Henrik kısa vadede iyimser olsa da artık yolun sonuna yaklaştığımıza inanıyor.

“Açıkçası, ben de iyimserim – ama sadece çok kısa vadede. Bence şu anda “şeker koması” gibi bir rallideyiz, 2026’nın başlarında piyasaları daha da yukarı taşıyabilecek bir coşku yaşıyoruz. Ancak, bunun dev bir balonun son patlama aşaması olduğu konusunda da giderek daha fazla endişeleniyorum. Ray Dalio şu uyarıda bulundu: “Balona %80 oranında girmiş durumdayız ve genellikle balonun son %20’sinde piyasalar dikey bir seyir izler ve kimse altta yatan risklere bakmaz.””

Dikkat çektiği bir ikilem var. Reel ekonomi sessizce gerilerken risk piyasaları yükseliyor. Analiste göre büyük döngülerin son aşamalarında görmemiz gereken şeyi görüyoruz. 1999 ve 2007 yıllarını hatırlatan analist temel ekonomik göstergeler düşüşe geçerken hisse senetlerinin o günlerde de yeni zirveler gördüğünün altını çiziyor.

“Şu anda da benzer bir durum görüyorum. Evet, önümüzdeki haftalarda patlayıcı bir yükseliş görebiliriz, belki de piyasa tarihçilerinin yıllarca konuşacağı parabolik bir yükseliş. Ancak gerçekler ortaya çıktıkça, bunu sert bir düşüş izleyecektir. Ana mesaj: Partinin tadını çıkarın, ama çıkış yolunu da bilin.”

İş Döngüsü ve Kripto Paralar

Kripto paralarla iş döngüsü fazlasıyla ilişkili ve 2025 yılında yükseliş yaşanmamasının sebeplerinin başında bu sayılıyordu. Tarım Dışı İstihdam ve ADP istihdam raporları 2025’ten daha kötüsünü vadediyor. Yani istihdam artışı durdu ve resesyon dönemleri dışında nadiren görülen bir tablo var. İşgücü verilerindeki gerileme Henrik’e göre döngünün orta aşamasındaki genişlemeden döngünün sonundaki yavaşlamaya atladı. Yani iş döngüsü eliyle yükseliş yaşaması umulan kripto paralar da gerçek bir yükseliş yaşayamayacak.

“İşlerin ötesinde, diğer klasik döngü sonu göstergeleri de devreye giriyor. İmalat endeksleri ve nakliye hacimleri bir yıl önce zirveye ulaştı ve düşüşe geçti. Kurumsal kazanç büyümesi düzleşti. Bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdı. Ani bir çöküş görmüyoruz – hayır, bu, varlık fiyatları yükselirken gözden kaçması kolay, yavaş yavaş kötüleşen bir durum.

Bu nedenle, bu ortamın 2020’den (ani bir dış şok) çok 2007’ye (döngünün yavaş bir dönüşü) benzediğini söylüyorum.

2006-07’de konut piyasası çöktü, istihdam yavaşladı, getiri eğrisi tersine döndü – tüm bunlar olurken hisse senetleri yeni zirvelere ulaşmaya devam etti. Şu anda da aynı unsurlar mevcut: Konut piyasasında uzun vadeli bir durgunluk, geride bıraktığımız uzun bir tersine dönüş, düşen öncü göstergeler, zayıflayan istihdam ve hatta işsizlik başvurularında erken artışlar. Piyasalarda kalabalıklar eğlenmeye devam etse de, iş döngüsü ödünç alınmış zamanla devam ediyor.”

Resesyon Yaklaşıyor

2023 yılında resesyon çanlarının bugünlerde olduğundan çok daha güçlü biçimde Wall Street’te çaldığını duyduk. Bugünse daha fazla büyümeden bahsedilirken bazı temel göstergeler yaklaşan resesyona (böylece kripto para çöküşüne) işaret ediyor.

“GSYİH gibi temel göstergeler hala pozitif (2025’in 4. çeyreğinde muhtemelen ılımlı bir büyüme kaydedildi) ve tüketici harcamaları birçok kişinin beklediğinden daha uzun süre dayandı (kısmen kalan tasarruflar ve ücret artışları sayesinde). Ancak resesyon fırtınası bulutları toplanıyor ve yağmurun yakında başlayacağını tahmin ediyorum. Birkaç klasik resesyon sinyali şu anda ciddi şekilde ortaya çıkıyor. En ünlüsü olan getiri eğrisi, uzun bir süredir tersine dönmüş durumda ve şu anda hızla dikleşiyor. Tarihsel olarak, 10 yıllık ve 3 aylık Hazine tahvili getiri farkının ciddi bir şekilde tersine dönmesi ve ardından keskin bir yukarı yönlü dönüş, resesyonun habercisi olmuştur. Şu anda da tam olarak bu oluyor: Fed’in agresif faiz artışları, 2022-24 yıllarında eğriyi derin bir şekilde tersine çevirdi ve şimdi faiz indirimleri ufukta görünürken, eğri tekrar yukarı yönlü bir dönüş yapıyor.”

2026 bilinmezliklerle dolu. Fed yeni Başkanı ile ne kadar hızlı indirimler yapacak? İşgücü piyasaları hızla toparlanabilecek mi? Trump ara seçimleri kazanabilecek mi? Kripto para regülasyonları sıkıştırılmış takvimde ilerleyebilecek mi? Tüm bunlar ve daha fazlasının cevabı kripto paraların 2026 yılında izleyeceği yolu belirleyecek. Ancak makroekonomi konusunda tanınmış isimlerden olan Henrik çok umutlu değil.

