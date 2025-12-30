Zeberg’in Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Artık yılın son gününe girdik ve saatler sonra 2025 yılının da sonuna gelmiş olacağız. 2026 kripto paralar için sürprizlerle dolu olacak ve 2025 kadar makro cephede fantastik bir yıl yaşamamak en büyük umudumuz. Fakat Zeberg yaklaşan şey konusunda takipçilerini uyardı, Bitcoin’i önce büyük bir tepe ardından yıkıcı bir çöküş bekliyor olabilir.

Bitcoin ve Fiyatın Göreceliliği

19 bin doların hayal olduğu günlerde kripto paraları tanımıştım. Bitcoin için aynı rakamların kabusa döndüğü 2022 yılında FTX çöküşüyle birçoğumuz yoğun gündemde uykusuz kalmıştı. Şimdi Bitcoin 2021 yılında heyecan veren 60 bin dolarlı seviyelerine çok ötesinde ancak yatırımcılar mutsuz. Daha kötüsü gün geçtikçe umutsuz hale geliyorlar. Bitcoin için fiyat kavramı döngüden döngüye göreceli hale gelse de geçmişle bugünü kıyasladığımızda çok şeyin değiştiği açık.

Artık yeni bir varlık sınıfı olarak kendini kabul ettiren Bitcoin trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin ETF’ini ihraç edebildiği bir şeye dönüştü. ETF’lerdeki varlıklar borsalardaki BTC rezervini aştı. Tek başına Strategy (MSTR) bile 600 binin üzerinde BTC tutuyor. Kripto trade işlemi yapan müşterilerinin birkaç yıl önce banka hesaplarını kapatan dünya devleri artık kripto para trade hizmetleri veriyor.

Bitcoin’in yaşadığı dönüşüm ve tanıklık ettiğimiz yolculuk birçoğumuz için 8-10 yıllık uzun bir hikaye. Bugünkü fiyat düne göre anlamsız ve yeni yılda neler yaşayacağımızı kestirmek güç. Net olan şeyse Bitcoin’in yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğu gerçeği. Eğer işler yolunda giderse “riski aşırı duyarlık bu yeni varlık sınıfı” savaş tartışmalarının azaldığı, parasal genişlemenin hızlandığı, ABD’nin seçim ekonomisiyle piyasaları desteklediği, AI büyümesinin hızlanmasıyla risk piyasalarının desteklendiği bir 2026’da çok daha iyi seviyelere ulaşabilir.

Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Finans dünyasının tanınmış isimlerinden olan Henrik Zeberg Bitcoin ile de yakından ilgileniyor. Son piyasa değerlendirmesinde genişleyen diyagonalin zirve bölgesinde olduğumuzu söyleyen analist aşağıdaki grafiği paylaşıp 154 bin dolardaki zirvenin ardından yıkım yaşayacağımız konusunda uyardı.

“BTC, büyük bir genişleyen diyagonalın zirve aşamasındadır. Büyük bir düşüş eğilimi. MACD aylık bazda kesişiyor. Bu (son ralliden sonra) yükseliş eğilimi DEĞİLDİR. Aşırı derecede DÜŞÜŞ eğilimi! Teknik minimum hedef 3-4K. Potansiyel olarak daha düşük. Ama önce – son BlowOffTop – 154K civarında zirve olacak. Böyle bir balon, uygun bir “BANG” olmadan gitmez! Coşku aşırı olacaktır. Bekleyin! Ve sonra %97-98’lik bir çöküş. İmkansız mı? Nasdaq dotcom’dan sonra %80-85 düştü. Ve BTC her zaman daha iyi performans gösterir – hem yukarı hem de aşağı yönde. Yani AI/Kripto Balonu patladığında – büyük düşüşler göreceğiz. Ve bu Çöküşte BTC’yi elinizde tutmak istemezsiniz. Mutlu Yıllar!”