BITCOIN (BTC)

Zeberg’in Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Özet

  • Trump eğer 2026 yılında jeopolitik riskleri beslemez, ticaret savaşlarını sürdürmez ve parasal genişleme başlarsa Bitcoin iyi bir dönem yaşayabilir.
  • Henrik Zeberg AI balonunun patlamasıyla birlikte aşırı risk varlığına dönüşen Bitcoin'in %97 çöküş yaşayacağını düşünüyor.
  • Zeberg: BTC önce 154 bin dolarda zirveye ulaşacak ve dotcom benzeri borsa çöküşünün başlamasıyla 3-4 bin dolara gerileyecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Artık yılın son gününe girdik ve saatler sonra 2025 yılının da sonuna gelmiş olacağız. 2026 kripto paralar için sürprizlerle dolu olacak ve 2025 kadar makro cephede fantastik bir yıl yaşamamak en büyük umudumuz. Fakat Zeberg yaklaşan şey konusunda takipçilerini uyardı, Bitcoin’i önce büyük bir tepe ardından yıkıcı bir çöküş bekliyor olabilir.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Fiyatın Göreceliliği
2 Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Bitcoin ve Fiyatın Göreceliliği

19 bin doların hayal olduğu günlerde kripto paraları tanımıştım. Bitcoin için aynı rakamların kabusa döndüğü 2022 yılında FTX çöküşüyle birçoğumuz yoğun gündemde uykusuz kalmıştı. Şimdi Bitcoin 2021 yılında heyecan veren 60 bin dolarlı seviyelerine çok ötesinde ancak yatırımcılar mutsuz. Daha kötüsü gün geçtikçe umutsuz hale geliyorlar. Bitcoin için fiyat kavramı döngüden döngüye göreceli hale gelse de geçmişle bugünü kıyasladığımızda çok şeyin değiştiği açık.

Artık yeni bir varlık sınıfı olarak kendini kabul ettiren Bitcoin trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin ETF’ini ihraç edebildiği bir şeye dönüştü. ETF’lerdeki varlıklar borsalardaki BTC rezervini aştı. Tek başına Strategy (MSTR) bile 600 binin üzerinde BTC tutuyor. Kripto trade işlemi yapan müşterilerinin birkaç yıl önce banka hesaplarını kapatan dünya devleri artık kripto para trade hizmetleri veriyor.

Bitcoin’in yaşadığı dönüşüm ve tanıklık ettiğimiz yolculuk birçoğumuz için 8-10 yıllık uzun bir hikaye. Bugünkü fiyat düne göre anlamsız ve yeni yılda neler yaşayacağımızı kestirmek güç. Net olan şeyse Bitcoin’in yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğu gerçeği. Eğer işler yolunda giderse “riski aşırı duyarlık bu yeni varlık sınıfı” savaş tartışmalarının azaldığı, parasal genişlemenin hızlandığı, ABD’nin seçim ekonomisiyle piyasaları desteklediği, AI büyümesinin hızlanmasıyla risk piyasalarının desteklendiği bir 2026’da çok daha iyi seviyelere ulaşabilir.

Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Finans dünyasının tanınmış isimlerinden olan Henrik Zeberg Bitcoin ile de yakından ilgileniyor. Son piyasa değerlendirmesinde genişleyen diyagonalin zirve bölgesinde olduğumuzu söyleyen analist aşağıdaki grafiği paylaşıp 154 bin dolardaki zirvenin ardından yıkım yaşayacağımız konusunda uyardı.

BTC, büyük bir genişleyen diyagonalın zirve aşamasındadır. Büyük bir düşüş eğilimi. MACD aylık bazda kesişiyor.

Bu (son ralliden sonra) yükseliş eğilimi DEĞİLDİR. Aşırı derecede DÜŞÜŞ eğilimi! Teknik minimum hedef 3-4K. Potansiyel olarak daha düşük.

Ama önce – son BlowOffTop – 154K civarında zirve olacak. Böyle bir balon, uygun bir “BANG” olmadan gitmez! Coşku aşırı olacaktır. Bekleyin! Ve sonra %97-98’lik bir çöküş.

İmkansız mı? Nasdaq dotcom’dan sonra %80-85 düştü. Ve BTC her zaman daha iyi performans gösterir – hem yukarı hem de aşağı yönde. Yani AI/Kripto Balonu patladığında – büyük düşüşler göreceğiz. Ve bu Çöküşte BTC’yi elinizde tutmak istemezsiniz.

Mutlu Yıllar!”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

4 Grafiğe Göre Kripto Paralarda 2026 Rotası (200 Yıllık Benner Döngüsüne Dikkat)

Ki Young Ju Kriptoda Yükselişin Başlayacağı Zamanı Açıkladı

Dr Andre Dragosch ve Henrik Zeberg’in Kripto Para Analizi

Binance Tahtını Geri Aldı: Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME Şoku

Metaplanet’in Bitcoin Bilançosu Ortaya Çıktı: Rakamlar Şaşırttı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Binance CZ: Eğer Bu Kararı Almasaydım Daha Kötüsü Olacaktı
Bir Sonraki Yazı ABD’de Yasak, Çin’de Serbest: Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı
BITCOIN (BTC)
Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede
ALTCOIN

Lost your password?