Kripto Para

ABD’de Yasak, Çin’de Serbest: Kripto Para Sektörü Bunu Konuşuyor

Özet

  • Çin, dijital yuan için faiz ödemesine izin vererek CBDC stratejisinde yeni bir aşamaya geçiyor
  • ABD’de GENIUS Yasası kapsamındaki stablecoin faiz yasağı doların dijital para rekabetindeki konumunu tartışmalı hale getirdi.
  • Kripto para sektörü ile bankacılık çevreleri arasındaki görüş ayrılığı küresel dijital para dengelerini doğrudan etkileyebilecek nitelik taşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de stablecoin’lere faiz yasağı tartışması, Çin’in dijital yuan hamlesiyle birlikte jeopolitik ve finansal bir rekabet başlığına dönüştü. Coinbase’in üst düzey yöneticilerinden gelen uyarılar, Temmuz ayında yasalaşan GENIUS Yasası’nın uygulama biçiminin ABD dolarının dijital para alanındaki küresel konumunu zayıflatabileceği görüşünü gündeme taşıdı. Tartışmanın merkezinde ödeme amaçlı stablecoin’lerin getiri sunmasının yasaklanmasının, ABD merkezli projeleri yabancı rakipler karşısında dezavantajlı hale getirip getirmeyeceği yer alıyor. Çin’in dijital yuan için faiz ödemesine izin vermeye hazırlanması bu endişeleri hızla artıran gelişme olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Çin’in Dijital Yuan Stratejisinde Kritik Kırılım
2 ABD’de Stablecoin Faizi Tartışmasının Siyasi ve Sektörel Boyutu

Çin’in Dijital Yuan Stratejisinde Kritik Kırılım

Çin Merkez Bankası, yıllardır pilot uygulamalarla test edilen dijital yuanın kullanımını artırmak amacıyla önemli bir politika değişikliğine gidileceğini açıkladı. Yeni çerçeveye göre ticari bankalar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren müşterilerin dijital yuan bakiyelerine faiz ödeyebilecek. Bu düzenleme ile e-CNY, yalnızca dijital nakit işlevi gören bir araç olmaktan çıkarılarak “dijital mevduat parası” niteliği kazanacak.

Yetkililer bu yaklaşımın temel amacının sınırlı kalan kullanıcı ilgisini canlandırmak olduğunu vurguluyor. Faiz getirisi dijital yuanı klasik banka mevduatlarıyla daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. Böylece Çin, dijital para alanında sadece teknolojik altyapı kurmakla kalmayıp, kullanıcı davranışlarını yönlendirecek ekonomik teşvikleri de devreye sokmuş oluyor.

Uluslararası düzeyde bakıldığında faiz ödeyen bir merkez bankası dijital parasının yaygınlaşması sınır ötesi ödemeler ve rezerv para dengeleri açısından da yeni bir rekabet başlığı oluşturuyor. ABD’li politika yapıcılar açısından asıl tartışma bu gelişmenin dolar bazlı dijital varlıkların cazibesini azaltıp azaltmayacağı noktasında yoğunlaşıyor.

ABD’de Stablecoin Faizi Tartışmasının Siyasi ve Sektörel Boyutu

ABD’de Temmuz ayında yürürlüğe giren GENIUS Yasası, dolar bazlı ödeme stablecoin’lerinin doğrudan faiz veya getiri sunmasını yasaklıyor. Yasanın hedefi stablecoin’leri ödeme aracı olarak konumlandırmak ve bankacılık sistemiyle doğrudan rekabeti sınırlamak. Ancak kripto para sektöründen gelen tepkiler yasağın katı biçimde uygulanmasının ABD merkezli projelerin küresel rekabette geri düşmesine yol açabileceği yönünde.

Coinbase’in politika ekibinden yapılan açıklamalarda kripto paraların geleceğinin tokenizasyonla şekilleneceği ve doların bu ekosistemde lider kalabilmesi için esnek bir düzenleme ortamına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Çin’in dijital yuan için faiz yolunu açması ABD’deki tartışmayı daha da acil hale getirmiş durumda.

Bankacılık cephesi ise farklı bir görüşte. Banka birlikleri faiz veya ödül benzeri teşviklerin mevduatları geleneksel sistemden uzaklaştırabileceğini ve finansal istikrar açısından risk oluşturabileceğini öne sürüyor. Aralık ayında ABD Kongresi’ne gönderilen karşıt görüşlü mektuplar düzenleme tartışmasının yalnızca teknik değil, aynı zamanda güçlü bir çıkar çatışması barındırdığını ortaya koyuyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Zeberg’in Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay
