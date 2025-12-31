Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

Bitcoin ve Ethereum, Aralık ayında beklenen yıl sonu ivmesini yakalayamadı ve dördüncü çeyreği sert kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor. Kripto para piyasasında “Noel rallisi” olarak bilinen dönem bu kez yaşanmazken, likiditeki zayıflama ve risk iştahındaki düşüş fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Bitcoin’in kilit seviyeleri aşma denemeleri satışlarla karşılandı, Ethereum ve diğer büyük ölçekli altcoin‘ler de aynı yönde hareket etti. Ortaya çıkan tablo yılın son çeyreğinde piyasanın riskten kaçma moduna geçtiğini net biçimde ortaya koydu.

Noel Rallisinin Sönüşü ve Kripto Paralarda Çeyrek Kapanışı

Bitcoin, Aralık ayını yaklaşık yüzde 22 kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor ve bu performans Aralık 2018’den bu yana en zayıf aylık görünüm olarak öne çıkıyor. Ethereum cephesinde ise tablo daha da ağır. En büyük altcoin’de yılın dördüncü çeyreğindeki kayıp yüzde 28,07 seviyesine çıktı. Veriler piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenen CoinGlass’a dayanıyor.

Noel rallisi, geleneksel olarak yılın son haftası ile Ocak başında görülen, düşük likidite ve portföy dengeleme etkisiyle oluşan yükseliş trendini ifade ediyor. Ancak yılın son ayında bu dinamik çalışmadı. Kripto paralar tatil dönemine girilirken kaldıraç azaltımı ve hızlı kar alımlarıyla karşılaştı.

Bu zayıf kapanış kripto paraların yıl sonu akımlarına olan tarihsel bağımlılığını da yeniden gündeme taşıdı. Önceki döngülerde görülen güçlü Aralık performansı yeni yılın ilk aylarına momentum sağlarken mevcut görünüm daha çok pozisyon sıfırlamasını andırıyor. Dördüncü çeyrek grafikleri risk alma isteğinin değil temkinin ağır bastığını gösteriyor.

Kripto Para ile Değerli Metaller Arasındaki Ayrışma

Kripto paralardaki kırılganlık değerli metallerle olan keskin karşıtlığı daha görünür hale getirdi. Altın, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeni rekor seviyelere tırmandı. Gümüş güçlü bir yükseliş yaparken, platin de son dönemde yeni zirveleri test etti.

Altının performansında merkez bankalarının istikrarlı alımları ve ETF talebindeki artış belirleyici oldu. Yatırımcılar belirsizlik dönemlerinde rezerv niteliği taşıyan varlıklara yönelirken, değerli metaller bu eğilimden doğrudan fayda sağladı. Böyle bir ortamda kripto paralar güvenli liman algısından uzak bir görünüm çizdi.

Bitcoin ise makro zeminde gevşeme sinyalleri olsa dahi geniş çaplı risk iştahı oluşmadan kazançlarını korumakta zorlandı. Dalgalı tahvil getirileri ve düzensiz dolar hareketleri sermayenin korunmasına öncelik veren bir yatırımcı profili yarattı. Yılın son günlerinde, özellikle ABD işlem seanslarında yoğunlaşan satışlar tatil döneminde fonların pozisyon temizliğine gittiğine işaret ediyor. Yeni yılın ilk sınavı Bitcoin’in mevcut destek bölgelerini savunup savunamayacağı olacak.