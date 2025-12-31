Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede

Kripto para yönetim şirketi Bitwise, ABD’de kripto para temalı ETF yelpazesini genişletmek için kapsamlı bir adım attı. Şirket, Salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvurularla 11 yeni kripto para ETF’i için resmi süreci başlattı. Söz konusu ETF’ler doğrudan coin yatırımlarını dolaylı enstrümanlarla birleştiren “strateji ETF” modeliyle yapılandırıldı. Gelişme spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yakaladığı güçlü ivmenin ardından geldi.

Bitwise’tan 11 Yeni Altcoin ETF’i Hamlesi

Bitwise’ın SEC’e N-1A formu kapsamında yaptığı başvuru her bir ETF‘in varlıklarının yüzde 60’ına kadarını doğrudan ilgili altcoin‘e yatırabilmesini öngörüyor. Kalan bölüm ise aynı varlığa dolaylı yatırım sunan borsada işlem gören ürünler üzerinden değerlendirilecek. Dosyada ETF’lerin vadeli işlemler ve swap sözleşmeleri gibi türev araçlara da yatırım yapabileceği açıkça belirtildi.

Başvurular Aave’den Tron’a, Uniswap’tan Bittensor’a kadar geniş bir altcoin listesini kapsıyor. Strateji ETF’leri ise Aave, Canton, Ethena, Hyperliquid, NEAR, Starknet, Sui, Bittensor, Tron, Uniswap ve Zcash’i takip edecek şekilde kurgulandı. Böylece Bitwise, yalnızca piyasa değeri yüksek altcoin’lere değil, altyapı ve DeFi odaklı projelere de kurumsal erişim sağlamayı hedefliyor.

Şirketin yaklaşımı yatırımcılara tek bir ürün üzerinden hem spot hem de dolaylı kripto para yatırımı sunmayı amaçlıyor. Bu yapı düzenleme çerçevesinde esnek portföy yönetimi isteyen kurumsal yatırımcılar için alternatif bir giriş kapısı olarak konumlanıyor.

Bitwise’ın Spot ETF Başarısı

Bitwise, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin rekor talep görmesinin ardından ürün gamını hızla genişletmişti. Şirket, Ekim ayında ABD’de ilk spot Solana ETF’ini piyasaya sürmüş, ardından XRP ve Dogecoin temalı ürünleri yatırımcılarla buluşturmuştu. Son dönemde spot Sui ETF’i için S-1 kaydı yapılması ve Hyperliquid ETF’i için güncellenmiş başvuru sunulması da bu stratejinin devamı niteliğinde.

Piyasanın 2025’in son çeyreğinde zayıf bir görünüm sergilemesine karşın Bitwise yönetimi orta vadede iyimserliğini koruyor. Şirketin yatırım vizyonunu şekillendiren faktörler arasında faiz indirim beklentileri, kaldıraç kaynaklı şokların azalması ve kurumsal benimsemenin hız kazanması öne çıkıyor.

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, Bitcoin’in geleneksel dört yıllık döngü kalıbını aşarak 2026’da yeni zirveler görebileceği görüşünde. Hougan’a göre, kripto para piyasasına özgü düzenleyici ilerlemeler ve kurumsal sermaye girişleri hisse senedi piyasalarından bağımsız bir talep dinamiği oluşturabilir.