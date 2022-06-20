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Tron (TRX) Yorum! Yatırımcıları Neler Bekliyor, Fiyat Düşecek Mi?

Tron yatırımcıların yaklaşan gelişmeleri yakından izlemesi gerekiyor. Tron nasıl hızla toparlanabildi?
19:30
20 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para topluluğu arasında oldukça popüler bir isim olan Justin Sun tarafından yönetilen Tron nereye gidiyor? Sun, her ne kadar yönetimi DAO’ya devrettiğini söylese de DSÖ Büyükelçiliği onun için adeta yarı zamanlı bir iş, Sun gününün önemli bir kısmını Tron ve bugünlerde USDD’ye harcıyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Tron (TRX)

TRX listelerde 13’üncü sırada yer alarak pazarın en iyi 15 kriptosu arasına girdi. Altcoin, 18 ve 19 Haziran’da piyasa ayılarını savuşturmayı başardı ve 15 Haziran’daki son dip seviyesinden bu yana %32 yükseldi. Aslında bu, 18 ve 19 Haziran’da gerçekleşen uzun süreli satışlara rağmen oldu. TRX daha önce yükselen destek ve alçalan direnç çizgileriyle desteklenen bir kama deseninde işlem görüyordu. Ancak kısa süre sonra tokeni kama deseninden dışarı iten güçlü bir düşüş dalgası kaydetti.

Fiyat 15 Haziran’da 0,046 dolara düştü, ancak önemli bir toparlanma rallisi de kaydetti. TRX en son bu seviyelerde geçtiğimiz yıl Haziran ayında işlem görüyordu. Tron (TRX), yazının yazıldığı sırada 0,061 dolardan işlem görüyor.

Fiyattaki dalgalanmanın temelinde ise USDD’nin 1 dolar sabitinden ayrılması var. USDD yazı hazırlandığı sırada 0,95 dolardan alıcı buluyor.

Tron (TRX) Yorum

Güncel grafik geçen haftaki keskin düşüşün tokenin RSI’sını aşırı satım bölgesine ittiğini gösteriyor. Bununla birlikte, önemli birikim, hızlı bir toparlanmayı kolaylaştırdı ve son birkaç gün içinde yükselişe geçmesine neden oldu. MFI, yükselişten sorumlu satın alma baskısını vurgulayarak hafif bir artış kaydetti. DMI göstergesi, düşüş basıncının hızla azaldığını ve böylece daha yumuşak bir toparlanmanın önünü açtığını ortaya koydu.

On-chain metrikler, TRX’in rallisinin güçlü birikimle desteklendiğini doğruladı. Balinalar tarafından tutulan arz metriği 16 Haziran’da %44,45’te dibe vurdu, ancak 19 Haziran’da %44,79’a yükseldi. Bu durum, fiyatın yatırımcılar için aşırı satış bölgesine düştüğüne işaret ediyor.

TRX, son yükseliş trendine rağmen hala düşük bir fiyattan işlem görüyor. Son satış, USDD lansmanından bu yana elde ettiği kazanımları geri aldı ve altcoini 2022’nin en düşük seviyesine itti. Bununla birlikte, piyasa hala FUD bölgesinde. Bu nedenle, fiyatlar hala beklenmedik bir satış riskiyle karşı karşıya. Piyasa hissiyatı düzelirse TRX yükselişini artırabilir. USDD’nin yeniden 1 dolar seviyesini yakalayıp burayı koruması yükseliş için son derece önemli.

Justin Sun, bugün 10 milyon dolarlık USDD alarak kendi stablecoinini destekledi. Piyasa değeri 1 milyar doların altında olduğu için USDD için halen kurtulma ihtimali var ve Tron DAO rezervleri piyasaya korku hakimken büyümeye devam etti. Yarın hisse senedi piyasalarının açılışıyla gelebilecek olası satış dalgasına da hazırlıklı olmasınız.

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