Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) yaşanan son toparlanmalar ile yükselirken balinaların bu meme coin’e yeniden ilgi gösterdiği görülüyor.

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IntoTheBlock verilerine göre, Dogecoin balinaları son 24 saat içinde harekete geçti. DOGE ile ilgili büyük işlemlerde son 22 saatte %68 artış olduğu görülüyor. Büyük işlem dalgalanmaları tipik olarak, satın alan veya satan balinaların artan faaliyetiyle bağlantılı ve bunların toplamı 100.000 dolardan fazla gibi görünüyor.

Balinaların Tercihi: DOGE

WhaleStats’ın raporuna göre, Dogecoin son 24 saatte en büyük 100, 500 ve 2.000 BSC balinası arasında satın alınan ilk 10 varlık arasında yer alıyor.

Dogecoin, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da “Dogecoin’i desteklemeye devam edeceğini” açıklamasının ardından %8 kadar yükseldi. Ayrıca Musk, meme token’ı satın aldığını da açıkladı. Bu da bireysel yatırımcıların yanı sıra büyük balinaların da ilgisini çekmiş olabilir.

Nisan 2019’da Dogecoin ile ilgili tweet attığından bu yanan Elon Musk, DOGE’nin en büyük savuuncuları arasında yer alıyor. Musk o dönemdeki paylaşımında Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus’un bir tweet’ine yanıt vermiş ve meme token’ın var olmak için pump&dump’ın ötesinde bir şeye sahip olması gerektiğini dile getirmişti.

Bunlara ek olarak Ocak ayında Dogecoin, Musk’ın Tesla ürünlerini satın almak için DOGE kullanılabileceğini açıklamasının ardından yükseldi.

DOGE ve SHIB Son Durum

Dogecoin piyasa değeri bakımından en büyük meme token konumunda yer alırken Shiba Inu da (SHIB) en büyük ikinci meme token konumunda bulunuyor. Tüm piyasada yaşanan toparlanma ile DOGE son 24 saat içinde %5’in üzerinde değer kazandı ve yazının kaleme alındığı sırada 0,059 dolardan işlem görüyor.

Buna ek olarak piyasadaki toparlanma Shiba fiyatına da yansıdı ve son 24 saat içinde %3,5 yükselen SHIB, yazının kaleme alındığı sırada 0,0000081 dolardan işlem görüyor. Her ne kadar Musk’ın açıklaması DOGE’yi bir miktar yukarı taşımış olsa da artık popüler ismin açıklamalarının DOGE üzerinde çok büyük bir etkisinin olmadığı ifade edilebilir.