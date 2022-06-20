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Shiba Inu’nun (SHIB) kötü performansına rağmen, uzmanlar uzun vadede SHIB’in yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Shiba Inu, Ne Zaman Yeni ATH’sine Ulaşacak?

Kripto para birimlerinin fiyatlarını tahmin etmek için ”yapay zeka” teknolojisini kullanan bir kripto para araştırma firması olan Telegaona göre, SHIB fiyatı 2050 yılına kadar 9,61 dolara kadar çıkabilir. Analitik firması, 2022’den 2050’ye kadar olan süreçte SHIB için 11 tahmin yaptı. Telegaon, fiyat tahminini üç kategoride yaptı: minimum, ortalama ve maksimum fiyat. Bir sonraki Bitcoin Halving olayından bir yıl sonra, 2025 yılına kadar Telegaon, SHIB’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını belirtti. Ortalama olarak, 2025’te Shiba Inu için fiyat hedefi 0,001152 dolar, maksimum fiyat hedefi ise 0,0001928 dolar olarak belirlendi. Benzer şekilde, araştırma firması, SHIB’nin 2030 yılına kadar ortalama 0,000935 dolara ve maksimum 0,00112 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Telegaon, Shiba Inu‘nun 2040 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine tekrar yükselmesini beklediğini çünkü SHIB’in toplam arzının %50’sini yakmış olacağını belirtti. Şirkete göre, 2040 yılına kadar, piyasa eğilimine bağlı olarak ortalama fiyatın 2,76 dolar olmasını bekleyebiliriz. Telegaon, Shiba Inu için maksimum fiyat tahminini 2040’ta 4,15 dolar olarak belirledi. Telegaon, Shiba Inu için en yüksek fiyat tahmini, SHIB’nin ortalama 7,89 dolar, minimum 5,42 dolar ve maksimum 9,61 dolara ulaşabileceği 2050 yılına dikkat çekiyor. Platforma göre, küresel piyasara bağlı olarak SHIB fiyatı bu tahminleri bile aşabilir.

Şirketin Tahmini, Güvenilir mi?

Uzmanlara göre, Telegaon’un Shiba Inu için fiyat tahminine tamamen güvenmek yanlış olur. Çünkü, uzun vadede SHIB fiyatını etkileyebilecek makro fakörlerin neler olduğunu henüz bilmiyoruz. Örneğin, Telegaon bu yılki SHIB minimum fiyatını 0,00003158 olarak tahmin ederken, artan enflasyon ve bazı kripto para projelerinin çökmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktör nedeniyle SHIB bu seviyenin çok altına düştü.

SHIB, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000008616 dolardan %90,6 düşüşle 0,00000817 dolardan işlemgörüyor. Genel olarak, Telegaon, tüm zamanların en düşük seviyesinden bu yana %14443725,4 arttığını gösteren geçmiş performansı göz önüne alındığında, Shiba Inu’yu iyi bir yatırım aracı olarak görüyor. Uzmanlara göre balina birikimi ve yakımlar SHIB fiyatına ivme kazandırabilir.