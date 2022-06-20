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Dünyanın önde gelen kripto para borsası Bancor piyasalardaki yüksek hareketlilik ve “manipülatif” hareketleri gerekçe göstererek kayıp koruma özelliğini geçici olarak duraklatma kararı aldığını açıkladı.

Kararın Gerekçesi

Teknoloji şirketi Bancor Cumartesi günü yaptığı açıklamalarda kripto para piyasaları hakkında “düşmanca piyasa koşulları” ve “manipülatif davranış” olduğunu gerekçe göstererek kayıp koruma özelliğini geçici olarak duraklatma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca açıklamalarda borsaya karşı yapılan herhangi bir saldırı olmadığını ve fonların üst düzey güvenlik ile korunmaya devam edildiği ileri sürüldü.

Alınan kararın kripto para borsasını “potansiyel olarak manipülatif aktörlerden” koruma amaçlı olduğunu ve Bancor protokole “nefes almak ve gerekli iyileştirmeler” sağlamak için bir fırsat olduğu iddia ediliyor. Teknoloji şirketi Bancor, kripto para piyasalarının istikrara kavuşması halinde kayıp koruma özelliğini yeniden etkinleştirileceğini belirtti.

Öte yandan yine kripto para piyasalarının dev isimlerinden biri olan Celsius’un para çekme ve transferleri durdurma kararının vermiş olduğu olumsuz havanın ardından, alınan bu yeni karar piyasalarda ne gibi etkileri olacağı merak konusu olmuş durumda.

“Panik Havası”

Bunlara ek olarak Bancor’un ürün mimarı ve araştırma başkanı Mark Richardson Pazar günü yaptığı açıklamalarında alınan karar neticesinde yatırımcıların borsadan çıkış yapma eğiliminde olduğunu öne sürdü. Yapılan bu işlemlerin mevcut piyasa koşullarına ek “panik dalgası” yarattığını belirtiyor.

Mark Richardson konu hakkında yaptığı açıklamalarında şunlar söyledi:

“Bu denli yüksek miktarlarda yapılan para çekme işlemleri karşısında bir borsanın ayakta kalması zor bir durum. Ayrıca borsamızın tokenı olan BNT tokena karşı açılan short pozisyonların Bancor’un sıkıntılarından kâr elde etmeye çalışan düşmanca bir hareket olduğunu düşünüyorum. Etik olan şey protokolümüzü ve kullanıcılarını bu tür düşmanca davranışlara karşı korumaktır.”

Araştırma başkanı Mark Richardson düşüncelerini protokol yetkilileriyle paylaşacağını ve gerekli önlemlerin en kısa sürede alınması gerektiğini belirtti.