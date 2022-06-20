İflasın eşiğinde olduğu değerlendirilen kripto para bankası ve kredi verme platformu Celsius Network, para çekme işlemlerinin durdurmasından bir hafta sonra yeni bir açıklama yaptı.

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İflasın eşiğinde olduğu değerlendirilen kripto para bankası ve kredi verme platformu Celsius Network, müşterilerin hesaplarından para çekimini durdurmasından bir hafta sonra yeni bir açıklama yaptı. Şirket, düzenleyicilerle birlikte çalıştığını ve bir çözüm bulma noktasında kararlı olduklarını belirtti.

“Zaman Alacak”

Celsius Network, resmi blog sayfasından “Celsius topluluğuna bir not” başlığı ile yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzun, likiditemizi ve operasyonlarımızı istikrara kavuşturma hedefimizde devam ettiğimizi bilmesini istiyoruz. Bu süreç zaman alacak” notunu düştü.

2018 yılında kurulan Celsius, kullanıcıların varlıklarını platforma vermesi karşılığında, yıllık yüzde 18 gibi oldukça yüksek oranda ve haftalık ödemelerle faiz getirisi sunuyordu. Getirilerini CEL token olarak alanlara ise hem borç alma hem de faiz oranlarında indirimler uygulanıyordu. Şirket, kripto para piyasasının çöktüğü dönemde, “aşırı piyasa koşullarını” işaret ederek 12 Haziran’da hesaplar arasındaki para çekme işlemlerini ve para transferlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Toplamda 1.7 milyon kullanıcıya ulaşan platformun, en iyi dönemlerinde 20 milyar dolara yakın varlık yönettiği belirtiliyordu.

Etkinlikler de İptal Edildi

Celsius CEO’su Alex Mashinsky, yıllardır tüm katılımcılarının sorularını yanıtladığı haftalık “bana bir şey sor” etkinliklerini iptal etti. Şirket, blog yazısında, Twitter Spaces ile birlikte bu AMA’ları bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiğini ve böylece “bu benzeri görülmemiş zorluklarda mücadeleye odaklanabileceğini” belirtti.