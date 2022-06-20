Zaman ilerledikçe NFT ve normal hayatımızda var olan düzenin bir birine bağlanıp blokchain sistemine dahil oluşuna tanıklık ediyoruz.

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Sevgili okur! Aşağıda okuyacaklarınız NFT’lerin emlak sektörüne yavaş yavaş girmeye başladığını gösteren bir delildir.

Okada Kimdir?

Olayımız şu. Okada isimli bir kişi resimde görmüş olduğunuz ofis binasını Opensea NFT pazarında satışa çıkarıyor. Peki Okada kimdir? Hemen tanıtayım. Okada, Manhattan’da 43 binaya sahip olan ve müşterilerini arttırmak ve çeşitlendirmek için blok zincirini kullanmaya başlayan ticari bir emlak şirketi Okada & Co’nun CEO’sudur. Bu hareketi ile aslında normal yaşantımızdaki gayrimenkul hizmetini NFT alanı ile birlikte yeni bir pazara taşımaya çalıştığını gösteriyor. Bana sorarsanız yeni gelişen bu alanda böyle bir girişimin yapılması yerinde bir adım olmuş.

Okada, New York City’de bulunan ofis binasını yaklaşık iki hafta önce 29 milyon dolara satışa çıkarıyor. Ethereum’da yaşanan %40 üzerinde düşüş ile birlikte doğal olarak 29 milyon dolara satışa çıkan binanın fiyatı da düşüyor. Yani 29 milyon dolarlık bina oluyor 16.8 milyon dolar. Durum böyle olunca NFT satıştan kaldırılıyor ve Okada Twitter’tan bir tweet geçiyor.

“Satışı düzenleyerek 29,5 milyon dolara Perşembe günü yeniden ilan edeceğiz. ETH ile devam etmeye ya da USDC’ye dönme konusunda karar vermeye çalışıyoruz. Eğer ETH ile devam edersek fiyatımız 26.500 ETH’e daha yakın olacak.” dedi.

2021 yılının sonlarına doğru ise bu ofis binası 16.25 milyon dolara satın alınmış. Doğal olarak bu işten para kazanmak isteyen birisi 29 milyon dolara listelemiş olduğu ve gerçekten bu fiyata satılabileceğini düşündüğü NFT’i piyasanın kötü gidişatından dolayı yarı yarıya bir fiyatla satmak istemez. Şu an bu NFT’nin listeleme fiyatına baktığımızda piyasa düşüşüne uyum sağlamak için tekrardan düzenlenip 26.500 ETH’e listelendiğini söyleyebilirim. Yani Okada’nın tweet’inde yazmış olduğu fiyata listeme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Tabi o ne kadar bu fiyata satış gerçekleştirmek istese de, acaba NFT’nin bu fiyata satılıp satılamayacağı da beni düşündürmüyor değil!

Akıllarda şöyle bir soru oluşabilir. NFT’i satın alırsam binaya sahip olacak mıyım? Gayrimenkul şirketi sahiplik konusunda, yasalar gereği satışın nasıl gerçekleştiği üzerine paylaşımda bulunmuş.

Bina Benim Mi Olacak?

“NFT Satın Alma işleminden sonra, alıcı, mülkün basit işlem ve tapu ve tapu devir işlemlerini tamamlamak için bizimle koordine olmalıdır. Geleneksel süreç, aşağıda listelenen satış koşullarına göre uygulanacaktır.

Satış Koşulları

Mülk, “olduğu gibi / olduğu yerde” esasına göre satılacaktır.

NFT Satın Alma işleminin tamamlanmasının ardından, alıcı, NFT Satın Alma Tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde satın alan kuruluş belgelerini bize sağlamalıdır.

Alıcının veya Yetkili İmza Sahibinin orijinal tapu ve tapu formlarını imzalaması gerekecektir (Bu şahsen veya FedEx aracılığıyla yapılabilir)

Mülk münhasıran OpenSea’de satılmayacak ve ayrıca geleneksel / FIAT Alıcılarına pazarlanacaktır.

Alıcılar KYC (Müşterinizi Tanıyın) protokollerine tabi olacaktır.”

Bunun sonucunda NFT’i satın aldığınız zaman doğal olarak o kadar parayı ödeyince ofis binasını da almış oluyorsunuz. Ama blokchain sistemi ile ilgili yasal düzenlemeler devletler üzerinde daha gerçekleştirilmediği için mevcut yasalar üzerinde geçerli olan işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.